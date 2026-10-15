Formule 1
George Russell devra écoper d'une nouvelle pénalité moteur
George Russell confirme qu'une nouvelle pénalité sur la grille est à prévoir, mais Mercedes compte la prendre à Las Vegas.
Rahaan Mazumder
Publié: 15 oct. 2026, 09:45
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Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
À ce stade de la saison 2026, George Russell commence à bien connaître les commissaires de la FIA. Après avoir écopé d'une pénalité de 60 places sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour pour remplacer un nombre impressionnant d'éléments moteur, on pourrait penser que le Britannique souhaiterait éviter à tout prix de se retrouver à nouveau en fond de grille. C'est pourtant loin d'être le cas.
Mercedes s'apprête à installer un nouvel élément de son unité de puissance avant la fin de la saison, ce qui contraindra Russell à écoper d'une nouvelle pénalité sur la grille. Mais cette fois, l'écurie de Brackley ne compte pas subir cette sanction n'importe où. Elle attend délibérément le décor illuminé du Strip de Las Vegas pour franchir le pas.
Mercedes temporise en attendant Las Vegas
Interrogé par Sky Sports F1, Russell a confirmé qu'une nouvelle pénalité moteur était inévitable, mais que Mercedes disposait désormais d'une marge de manœuvre pour choisir le moment où elle serait appliquée.
"Ce sera probablement plus tard dans la saison, peut-être à Las Vegas. Mais cela arrivera à un moment ou à un autre", a expliqué le Britannique. "Nous avons désormais le choix du moment où nous allons la prendre, et nous privilégierons des circuits où les dépassements sont un peu plus faciles."
La logique est difficile à contester. Écoper d'une pénalité moteur sur un circuit étroit et technique revient quasiment à s'engager dans deux heures de procession derrière un train de voitures du milieu de peloton. Singapour a déjà donné une leçon à Mercedes à ce sujet. Malgré un avantage de rythme pur de près de 1,5 seconde au tour sur les voitures qui le précédaient, Russell est resté bloqué dans l'air sale pendant une bonne partie de la course, limitant sa remontée à la neuvième place.
À l'inverse, Las Vegas ressemble davantage à une piste d'accélération agrémentée de quelques virages à 90 degrés et d'une sphère géante. Avec une longue ligne droite de 1,9 km à pleine charge le long du Strip, une Mercedes dotée d'un moteur neuf devrait pouvoir remonter le peloton sans trop de difficultés.
Le prix à payer pour le développement
Cette nouvelle évolution s'inscrit dans la stratégie de développement ambitieuse de Mercedes pour la fin de saison. Après avoir utilisé deux configurations différentes à Singapour, où le directeur de l'ingénierie en piste, Andrew Shovlin, a confirmé que la W17 évoluée de Kimi Antonelli était "clairement la plus rapide des deux", l'équipe souhaite mettre à la disposition de ses deux pilotes le matériel le plus performant possible pour la dernière ligne droite du championnat.
Alors qu'Antonelli peut se concentrer sur la défense de ses 102 points d'avance au championnat et espérer être sacré à Austin, Russell assume une partie moins visible du travail : tester le matériel, renouveler les pièces et composer avec les pénalités sur la grille.
En reportant la prochaine pénalité moteur à Las Vegas, Mercedes évite de sacrifier des points à Austin, Mexico et Interlagos, trois rendez-vous où la position en piste est déterminante et où les dépassements sont nettement plus difficiles.
Si Russell doit encore s'élancer depuis le fond de grille avant la fin de la saison, le faire sous les projecteurs de Las Vegas avec un moteur neuf pourrait bien offrir aux spectateurs l'une des remontées les plus spectaculaires de l'année.
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