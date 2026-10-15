Formule 1

George Russell devra écoper d'une nouvelle pénalité moteur

George Russell confirme qu'une nouvelle pénalité sur la grille est à prévoir, mais Mercedes compte la prendre à Las Vegas.

Rahaan Mazumder

Publié: 15 oct. 2026, 09:45

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

À ce stade de la saison 2026, George Russell commence à bien connaître les commissaires de la FIA. Après avoir écopé d'une pénalité de 60 places sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour pour remplacer un nombre impressionnant d'éléments moteur, on pourrait penser que le Britannique souhaiterait éviter à tout prix de se retrouver à nouveau en fond de grille. C'est pourtant loin d'être le cas.

Mercedes s'apprête à installer un nouvel élément de son unité de puissance avant la fin de la saison, ce qui contraindra Russell à écoper d'une nouvelle pénalité sur la grille. Mais cette fois, l'écurie de Brackley ne compte pas subir cette sanction n'importe où. Elle attend délibérément le décor illuminé du Strip de Las Vegas pour franchir le pas.

Mercedes temporise en attendant Las Vegas

Interrogé par Sky Sports F1, Russell a confirmé qu'une nouvelle pénalité moteur était inévitable, mais que Mercedes disposait désormais d'une marge de manœuvre pour choisir le moment où elle serait appliquée.

"Ce sera probablement plus tard dans la saison, peut-être à Las Vegas. Mais cela arrivera à un moment ou à un autre", a expliqué le Britannique. "Nous avons désormais le choix du moment où nous allons la prendre, et nous privilégierons des circuits où les dépassements sont un peu plus faciles."

La logique est difficile à contester. Écoper d'une pénalité moteur sur un circuit étroit et technique revient quasiment à s'engager dans deux heures de procession derrière un train de voitures du milieu de peloton. Singapour a déjà donné une leçon à Mercedes à ce sujet. Malgré un avantage de rythme pur de près de 1,5 seconde au tour sur les voitures qui le précédaient, Russell est resté bloqué dans l'air sale pendant une bonne partie de la course, limitant sa remontée à la neuvième place.

À l'inverse, Las Vegas ressemble davantage à une piste d'accélération agrémentée de quelques virages à 90 degrés et d'une sphère géante. Avec une longue ligne droite de 1,9 km à pleine charge le long du Strip, une Mercedes dotée d'un moteur neuf devrait pouvoir remonter le peloton sans trop de difficultés.

Le prix à payer pour le développement

Cette nouvelle évolution s'inscrit dans la stratégie de développement ambitieuse de Mercedes pour la fin de saison. Après avoir utilisé deux configurations différentes à Singapour, où le directeur de l'ingénierie en piste, Andrew Shovlin, a confirmé que la W17 évoluée de Kimi Antonelli était "clairement la plus rapide des deux", l'équipe souhaite mettre à la disposition de ses deux pilotes le matériel le plus performant possible pour la dernière ligne droite du championnat.

Alors qu'Antonelli peut se concentrer sur la défense de ses 102 points d'avance au championnat et espérer être sacré à Austin, Russell assume une partie moins visible du travail : tester le matériel, renouveler les pièces et composer avec les pénalités sur la grille.

En reportant la prochaine pénalité moteur à Las Vegas, Mercedes évite de sacrifier des points à Austin, Mexico et Interlagos, trois rendez-vous où la position en piste est déterminante et où les dépassements sont nettement plus difficiles.

Si Russell doit encore s'élancer depuis le fond de grille avant la fin de la saison, le faire sous les projecteurs de Las Vegas avec un moteur neuf pourrait bien offrir aux spectateurs l'une des remontées les plus spectaculaires de l'année.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

George Russell





Red Bull est "l'équipe à battre" en F1 selon Russell, mais Antonelli apporte une précision



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



2 j



Red Bull est "l'équipe à battre" en F1 selon Russell, mais Antonelli apporte une précision





Russell estime que son accident en sprint a compromis ses qualifications



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



4 j



Russell estime que son accident en sprint a compromis ses qualifications





On connaît le détail de la pénalité de George Russell à Singapour



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



5 j



On connaît le détail de la pénalité de George Russell à Singapour

Plus de

Mercedes





Pourquoi Antonelli a échappé à une pénalité malgré quatre infractions



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



2 j



Pourquoi Antonelli a échappé à une pénalité malgré quatre infractions





Comment Kimi Antonelli peut être titré dès le GP des États-Unis



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



3 j



Comment Kimi Antonelli peut être titré dès le GP des États-Unis





Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



5 j



Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

Dernières actus





Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?





Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Indonésie



2 h



Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie





Pourquoi Horner a interdit de prononcer le nom de Mercedes chez Red Bull Powertrains



Formule 1



F1 Formule 1 3 h



Pourquoi Horner a interdit de prononcer le nom de Mercedes chez Red Bull Powertrains





Laurent Mekies prolongé à la tête de Red Bull Racing



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Singapour



17 h



Laurent Mekies prolongé à la tête de Red Bull Racing

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire