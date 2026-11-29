Formule 1 GP du Qatar

Russell doit transformer sa pole en victoire après des courses "plutôt médiocres"

George Russell espère retrouver une dynamique positive en vue de 2027, en commençant par convertir sa pole position au Grand Prix du Qatar en une première victoire depuis Bakou.

Haydn Cobb

Mis à jour: 29 nov. 2026, 10:47

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell le sait, il doit transformer sa pole position au Grand Prix du Qatar en victoire pour retrouver une dynamique positive, après plusieurs performances "plutôt médiocres" en course en cette fin de saison.

Le pilote Mercedes a décroché sa première pole position depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan en septembre dernier, qu'il avait ensuite remporté. Il reconnaît qu'il doit rééditer cette performance à Losail, après une série de résultats décevants.

Russell, qui s'est élancé de la première ligne lors des trois derniers Grands Prix, soit grâce à ses performances en qualifications, soit à la faveur de pénalités infligées à d'autres pilotes, n'est plus monté sur le podium depuis son succès à Bakou. Dans le même temps, son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, a empoché le titre mondial.

Le Britannique a également glissé à la quatrième place ex æquo du championnat, à égalité de points avec Lando Norris. Il n'a pas caché qu'il devait retrouver une dynamique positive désormais, pour préparer une nouvelle tentative de conquête du titre en 2027.

Pour y parvenir, il lui faut notamment trouver le bon feeling avec sa Mercedes, ce qu'il n'a pas réussi à faire de manière constante cette saison. Mais il a estimé que tout s'était mis en place au Qatar, ce qui lui a permis de décrocher la pole devant Antonelli.

"J'avais énormément confiance dans la voiture, ça me manquait depuis un moment", a déclaré Russell. "Mais je suis content, cela fait maintenant quatre courses consécutives que je suis en première ligne [Qatar compris]. Les samedis après-midi se sont plutôt bien passés lors des dernières courses. Je dois simplement essayer de concrétiser demain, parce que les dimanches ont été plutôt médiocres."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Clive Mason / Getty Images

"C'est toujours un défi d'en tirer le maximum, mais honnêtement, c'est probablement la voiture qui m'a procuré le meilleur ressenti de toute la saison. Parmi tous les Grands Prix que nous avons disputés, celle-ci a probablement été la plus simple pour boucler un tour, simplement parce que la voiture était vraiment très bonne."

"Quand la voiture ne donne pas satisfaction et que l'on manque un peu de rythme, on a toujours tendance à trop en faire et à essayer de compenser. C'est là qu'il devient difficile d'enchaîner des tours propres. Mais chacun de nos tours m'a semblé très propre, vraiment très bon."

Russell a également souligné que Mercedes avait progressé dans la compréhension de son package d'évolutions introduit en Malaisie. Il voit cela comme une avancée majeure au Qatar, qui constitue le premier circuit à fort appui aérodynamique visité par la F1 depuis son passage inattendu à Sepang, choisi pour remplacer le Grand Prix de Bahreïn.

"Nous utilisons ce package depuis cinq ou six course. Nous n'avons clairement pas réussi à en tirer le meilleur dès le départ. Red Bull a été extrêmement compétitive récemment, mais je pense que ce circuit réunit simplement toutes les caractéristiques qui conviennent à notre voiture. Je pense donc qu'il faut surtout regarder notre rythme moyen. Nous avons clairement montré un très bon rythme à certains moments."

"Kimi a fait une très belle course à Austin. Nous aurions potentiellement pu nous battre avec Lando pour la victoire au Brésil. Au Mexique, nous étions en première ligne. Ce n'est donc pas comme si nous avions disputé de mauvaises courses."

"Mais je pense que nous serons tous satisfaits, et il sera intéressant de voir ce qui se passera à Abu Dhabi, si nous parvenons à rester aux avant-postes. Je ne m'attends absolument pas à conserver le même écart, mais nous verrons si nous pouvons rester dans le groupe de tête."

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