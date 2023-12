Brown : McLaren saura "anticiper" les tensions entre Norris et Piastri

Le directeur général de McLaren Formula 1, Zak Brown, a déclaré que le directeur d'équipe Andrea Stella eu lui "peuvent anticiper" toute tension future entre leurs pilotes Lando Norris et Oscar Piastri.

Malgré un affrontement ponctuel lors du Grand Prix d'Italie, Norris et Piastri ont entretenu une relation harmonieuse en 2023, Norris étant de facto le meneur d'équipe pour sa cinquième année au sein de l'écurie de Woking, tandis que Piastri est arrivé en tant que rookie doté d’une importante cote.

Le tableau de points au championnat du monde reflète leur différence d'expérience, Norris ayant inscrit plus du double de points que l'Australien, ainsi que sept podiums contre deux. Mais Piastri a bel et bien marqué les esprits avec une progression appliquée et régulière. Celui qu’Alpine espérait aligner cette saison avant de signer Pierre Gasly a remporté le sprint du Qatar ; Norris n'a pas encore réussi à monter sur la première marche du podium même s’il s’est montré parfois menaçant.

De la rivalité dans l’air avec deux grands espoirs dans la même basse-cour ?

L'impressionnante saison de Piastri, qui débutait en F1, a souligné sa crédibilité en tant que star en devenir et, après que Norris a admis que le jeune pilote le tenait en haleine chez McLaren, McLaren s'attend à ce que Piastri devienne de plus en plus fort au cours des années à venir.

Norris et Piastri étant déjà très proches en termes de vitesse brute, Zak Brown déclare que l'équipe s’attend à ce que les deux pilotes "s'occupent de leurs propres intérêts" par opposition au jeu d’équipe systématique, si le niveau de compétitive maintenait McLaren en lutte pour des podiums et des victoires. Mais il assure aussi qu’Andrea Stella, le directeur de l'équipe, et lui-même, "prendront les devants" en cas de tensions.

"Ce n'est pas une préoccupation, nous sommes conscients que chaque fois que vous avez deux pilotes, l'un d'entre eux devra battre l'autre certains week-ends", a déclaré Brown. "Ils sont très compétitifs en ce moment, on sent une vraie énergie autour d'eux lorsqu'ils pilotent pour l'équipe. Nous savons qu'il y aura un jour, probablement plus tôt que tard, où ils s'occuperont de leurs propres intérêts."

"Je pense que les forces d'Andrea et les miennes se situent au niveau de la gestion des pilotes, et je pense donc que nous pouvons aller au-devant de cette situation et la gérer de manière à ce que la compétitivité reste saine."

Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Déjà un premier contact en piste

Brown a déclaré que l'équipe avait eu une "conversation saine" lorsque Norris et Piastri sont entrés en collision à la première chicane de Monza, plutôt que de laisser traîner les problèmes potentiels.

"Nous avons tous constaté, grâce à notre expérience en Formule 1, que l'on peut voir venir les désastres", a-t-il expliqué. "On ne sait pas exactement ce que font les [autres] patrons d'écurie, mais [parfois] on s'assoit là et on est frappé, de l'extérieur, de voir parfois les choses s'aggraver et de constater que l'équipe n'est pas intervenue assez tôt."

"Après Monza, qui est la première et la seule fois où ils se sont touchés, nous avons eu une conversation très saine - il n'y a pas eu de transpiration - et n'attendons pas que cela se produise une deuxième ou une troisième fois. Je pense que le fait d'avoir déjà piloté [moi-même], sans être aussi rapide que l'un ou l'autre de ces deux gars, aide à comprendre la psychologie du pilote et à savoir quand, où et comment l'approcher, car j'ai vu que l'on peut aussi approcher les pilotes au mauvais moment et que cela empire les choses."