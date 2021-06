Giovinazzi souhaite poursuivre avec Alfa Romeo en 2022

Depuis la saison 2019, Antonio Giovinazzi court pour l'écurie Alfa Romeo. Longtemps malmené par son coéquipier, Kimi Räikkönen, le pilote italien semble avoir enfin trouvé la solution cette année en battant le Champion du monde 2007 à quatre reprises en qualifications lors des six premières manches. Néanmoins, le contrat de Giovinazzi avec la marque au biscione arrivera à son terme à l'issue de la saison 2021. Et la liste des pilotes pouvant prétendre au baquet Alfa est longue.

Ainsi, Callum Ilott et Robert Shwartzman, tous deux soutenus par Ferrari (partenaire moteur d'Alfa Romeo), disposent de suffisamment de points sur leur Super Licence pour accéder à la catégorie reine. De plus, le Britannique a été nommé pilote de réserve et prendra part à plusieurs séances d'essais libres au volant de la monoplace blanche et bordeaux. Un autre pilote du Cheval Cabré, Mick Schumacher, pourrait quant à lui monter en grade si ses performances chez Haas continuent d'apporter satisfaction.

En dépit de cette féroce concurrence, Giovinazzi s'accroche à son volant. Le vice-champion du GP2 en 2016 souhaiterait poursuivre l'aventure pour une quatrième saison consécutive à Hinwil. "Nous verrons ce qui se passera [pour 2022]. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est signer de bons résultats. Nous verrons ensuite ce qui se passera l'année prochaine", a-t-il commenté lors du GP d'Azerbaïdjan, achevé à la onzième place.

"C'est ma troisième saison avec [Alfa Romeo] et j'aimerais vraiment rester ici. J'ai de bonnes relations avec tout le monde dans l'équipe, aussi avec Fred [Vasseur, directeur d'équipe]. Nous verrons ce qui va se passer mais, pour l'instant, je ne peux que me concentrer sur moi-même et essayer de bien faire. Ensuite, nous verrons."

Les bonnes performances de Giovinazzi correspondent au regain de forme d'Alfa Romeo qui, après avoir occupé les dernières places du peloton tout au long de la saison 2020, joue régulièrement les dernières places du top 10 cette année. Selon l'Italien, il existe un lien entre ces deux facteurs.

"Je pense que cette année, nous avons une voiture plus rapide, une meilleure unité de puissance et nous prenons plus de plaisir au volant", a-t-il expliqué. "Lorsque l'on se sent mieux dans la voiture, il est plus facile de trouver la limite et d'attaquer davantage. De mon côté, mon objectif est de m'améliorer par rapport à la première et à la deuxième saison. Et je suis heureux que tout le travail fait pendant l'hiver porte ses fruits. Je dois encore travailler dur, je pense que je peux encore énormément progresser, et avoir Kimi à mes côtés est une grande aide parce que c'est un pilote expérimenté et rapide."

