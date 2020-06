Giovinazzi très content d'avoir été candidat au baquet Ferrari

Ferrari a pris Antonio Giovinazzi sous son aile en 2016, année où il s'est illustré en jouant le titre GP2 en tant que rookie, et l'Italien a fait ses débuts en Grand Prix avec Sauber lors des deux premières courses de 2017 en remplacement d'un Pascal Wehrlein blessé ; il a ensuite continué d'enchaîner les séances d'essais et a été titularisé par l'écurie suisse pour 2019, aux côtés de Kimi Räikkönen.

Cependant, à la suite du divorce de la Scuderia avec son pilote phare Sebastian Vettel, des valeurs sûres se sont intéressées au baquet vacant, tels Daniel Ricciardo et Carlos Sainz, ce dernier l'ayant emporté. Giovinazzi n'est toutefois pas déçu.

"Je fais encore partie de cette famille, et j'étais vraiment content d'être sur cette liste, d'avoir peut-être la possibilité de prendre ce baquet", se délecte-t-il pour Sky Sports F1. "Je pense que finalement, dans ma carrière, rien n'a été facile pour moi. Je me suis toujours battu, j'ai toujours fait beaucoup de sacrifices pour obtenir quelque chose. Là, ce n'était peut-être pas le bon moment, après seulement 23 Grands Prix."

"La saison dernière, j'ai vraiment bien progressé au fil de l'année, mais cette année nous n'avons pas couru, donc c'était vraiment difficile pour moi. Je reste jeune, donc je suis sûr que si je continue comme ça, si je continue de me battre et de travailler vraiment dur, je peux avoir cette possibilité [avec Ferrari] à l'avenir."

La première campagne complète de Giovinazzi en Formule 1 a été difficile, puisque s'il a globalement fait jeu égal avec Räikkönen en qualifications, il n'a marqué qu'un point avant la trêve estivale quand son aîné en engrangeait pas moins de 31. Le pilote transalpin a fait mieux par la suite, entrant dans le top 10 à trois reprises avec une belle cinquième place au Brésil, mais c'était insuffisant pour convaincre Ferrari – d'autant que, comme le souligne l'intéressé, la pandémie de COVID-19 l'a pour l'instant empêché de faire ses preuves en 2020.

"Je n'ai fait qu'une saison", rappelle Giovinazzi. "Je sais que Charles [Leclerc] n'en a fait qu'une et est ensuite parti chez Ferrari directement, mais de mon côté, avec le recul, j'ai eu des difficultés avec la voiture en deuxième moitié de saison. Si j'ai progressé en tant que pilote, les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous."

"Mais je fais toujours partie de Ferrari, et Mattia [Binotto, directeur d'équipe] a dit qu'ils me suivaient et suivaient toute ma carrière ; c'est vraiment super. Je suis sûr qu'en continuant de travailler avec Alfa Romeo, nous pouvons encore obtenir de très bons résultats ensemble, et c'est désormais mon principal objectif, c'est mon écurie actuelle. À l'avenir, nous verrons. Je sais que je reste pilote Ferrari, je suis donc certain de pouvoir peut-être avoir une opportunité à l'avenir."