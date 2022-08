Giovinazzi roulera pour Haas lors de deux Grands Prix

Charger le lecteur audio

Antonio Giovinazzi n'est pas titulaire en Formule 1 cette année, après trois saisons complètes chez Alfa Romeo. Toujours membre du programme Ferrari, l'Italien va toutefois retrouver le volant d'une monoplace dans le cadre de deux Grands Prix lors de cette dernière partie de campagne 2022. Haas a en effet annoncé qu'il occuperait le baquet de la VF-22 pendant les EL1 des courses organisées à Monza et sur le Circuit des Amériques.

Il ne s'agira pas d'une première au volant d'une monoplace de l'équipe fondée par Gene Haas pour Giovinazzi, qui a déjà disputé sept séances d'Essais Libres 1 en 2017 avec la structure américaine, à l'époque au volant de la VF-17. Même si le plan n'a pas été totalement détaillé par Haas, Kevin Magnussen et Mick Schumacher laisseront chacun leur baquet une fois.

"Nous sommes heureux d'accueillir Antonio Giovinazzi au sein de l'équipe pour les deux séances d'EL1", a déclaré Günther Steiner, le directeur de Haas. "Ferrari était désireux de donner à Antonio un peu de temps de roulage dans une Formule 1 actuelle lors d'un week-end de course et nous étions naturellement heureux d'aider."

"Nous avons connu une situation similaire en 2017 avec Antonio et Ferrari ; la nette différence entre cette époque et aujourd'hui est l'expérience qu'il aura acquise en disputant les trois saisons précédentes en Formule 1 et le feedback qu'il pourra nous donner en Italie et en Amérique. Je suis impatient de revoir Antonio et de l'avoir de nouveau dans le paddock avec nous."

Antonio Giovinazzi au volant de la Haas VF-17 lors des EL1 d'Abu Dhabi 2017.

Remplacé au sein d'Alfa par Zhou Guanyu, l'Italien a participé cette année au Championnat du monde de Formule E pour le compte de l'écurie Dragon Penske. Il a connu une première campagne difficile dans la discipline avec comme meilleur résultat une 16e place à Monaco, et a dû manquer l'ultime manche en raison d'une blessure.

"Je suis très heureux d'avoir la chance de piloter à nouveau lors de séances F1 officielles", a pour sa part déclaré Giovinazzi. "Outre le pilotage sur simulateur, il est important de tester une vraie voiture et je suis impatient de remettre ma combinaison et mon casque. Ce sera l'occasion de prendre confiance avec les voitures de nouvelle génération ; c'est la meilleure façon d'être prêt si j'étais appelé comme pilote de réserve. Piloter sur des circuits difficiles et excitants comme Monza et le COTA rend la chose encore plus palpitante. Merci à Haas F1 Team et à la Scuderia Ferrari, je suis impatient d'apporter ma contribution à l'équipe qui a déjà compté sur moi en 2017."

Alors que l'avenir de Mick Schumacher est en suspens en vue de 2023, Giovinazzi pourrait constituer une alternative pour occuper le second baquet Haas aux côtés de Kevin Magnussen.

Il est à noter qu'au vu du nombre de Grands Prix disputés par l'Italien en F1, à savoir 62, cette participation aux EL1 ne peut normalement pas entrer dans le cadre de celles réservées à des pilotes débutants (moins de deux GP) prévues par le Règlement Sportif.