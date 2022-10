Giovinazzi dans le mur : "Ça ne va pas mettre un terme à ma carrière"

Charger le lecteur audio

Déjà vu à Monza au volant de la Haas VF-22, Antonio Giovinazzi a fait son retour sur circuit ce vendredi, à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis. Une nouvelle fois aligné par l'écurie américaine, l'ancien pilote Alfa Romeo n'a pas eu l'occasion d'aligner les tours : sa séance s'est finie au bout de neuf minutes en raison d'une sortie de piste dans le premier secteur.

Bien qu'il ait heurté le mur, l'Italien a pu regagner les stands par ses propres moyens, toutefois son extirpation des barrières a eu raison de son embrayage. "Je n'attaquais pas", a-t-il révélé après la séance. "Si j'avais attaqué, ç'aurait été dans le dernier tour de la séance, j'aurais tout donné pour surprendre tout le monde, mais je n'attaquais pas. Ce n'était que mon second tour lancé, le premier avec le DRS. J'ai simplement perdu la voiture. Ça peut être le vent, ça peut être une simple erreur, je ne sais pas, mais c'est comme ça."

Après une saison 2022 exécrable en Formule E, l'Italien vise un retour en catégorie reine pour la prochaine campagne. Avec Nico Hülkenberg, il est au centre des rumeurs sur le deuxième baquet Haas, qui ne semble plus être promis à Mick Schumacher.

Antonio Giovinazzi, Haas VF-22

L'accident de Giovinazzi en EL1 à Austin ne lui fait donc pas une bonne publicité, en particulier lorsque le propriétaire de Haas critique publiquement Schumacher pour ses coûteuses sorties de piste, mais le pilote au numéro 99 est convaincu que les équipes potentiellement intéressées par ses services regardent davantage ses performances durant ses années d'activité en F1.

"C'est la Formule 1, parfois on mérite de rester et on ne prend pas le baquet (sic), c'est comme ça", a lancé Giovinazzi. "C'est le sport auto. C'est sûr que ça n'aide pas, mais en même temps, j'ai déjà montré ce dont je suis capable en F1. Je sais que ce ne sont pas ce tour et ces quelques virages qui vont mettre un terme à ma carrière. On va bien voir ce qui va se passer. Je suis impatient de voir ça. J'ai fait trois ans en F1. Si les gens veulent m'avoir, ce n'est pas en raison d'aujourd'hui, c'est en raison de ce que j'ai fait dans le passé et ce que je ferai. Alors on verra."

Pour l'heure, le programme 2023 de Giovinazzi n'est pas connu. Si un retour à temps plein en F1 ne se matérialisait pas, l'on ne devrait pas le revoir en Formule E mais probablement en Endurance, alors que Ferrari prépare son arrivée dans la catégorie Hypercar du Championnat du monde.

"Il ne faut jamais dire jamais, à vrai dire, en F1. On a vu ce qui s'est passé avec Nyck [de Vries] à Monza. On verra ce qui se passera. Mais jusque-là, je ne sais pas encore ce que je ferai en 2023. Bien sûr, la priorité est de revenir ici. Sinon, ce n'est pas un secret, j'aimerais aller en Hypercar. On verra ce qui se passera", a-t-il conclu.