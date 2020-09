GP du 70e Anniversaire F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Les dix derniers polemen et vainqueurs (à Silverstone)

Année Pole position Victoire 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2013 Lewis Hamilton Nico Rosberg 2012 Fernando Alonso Mark Webber 2011 Mark Webber Fernando Alonso

Météo

Pour le moment, les prévisions laissent entrevoir un schéma similaire à celui du GP du week-end dernier. En effet, les trois journées devraient avoir lieu sur le sec avec un vendredi particulièrement chaud, avant des journées de samedi et dimanche plus fraîches et nuageuses. Même s'il faudra affiner tout cela au fur et à mesure, 30 à 32°C sont attendus durant l'après-midi vendredi, alors que l'on pourrait descendre à 25-27°C samedi pour les qualifications et même jusqu'à 21°C dimanche en course.

Course suivante : Grand Prix d'Espagne (14-16 août)

