GP d'Arabie saoudite : les futurs stands de Djeddah dévoilés

À quelques mois du premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire, prévu du 3 au 5 décembre prochain, les promoteurs de l'épreuve ont dévoilé les premières images des stands et du paddock qui accueilleront la Formule 1.

En mars dernier, les organisateurs avaient levé le voile sur le tracé de Djeddah, annoncé comme le plus long et plus rapide circuit urbain du calendrier, avec une vitesse moyenne estimée à 250 km/h. Six mois avant l'échéance, ce sont les futures installations qui se montrent à travers des visuels qui permettent d'imaginer le décor dans lequel se déroulera l'avant-dernière manche du championnat 2021.

On découvre notamment une structure à quatre étages réalisée par l'architecte Ulrich Merres, qui travaille pour Hermann Tilke. Promoteur du Grand Prix, Saudi Motorsport Company décrit un ensemble qui "prend la forme d'un paysage composé de bâtiments à plusieurs étages disposés en quinconce et mis en valeur le long de la ligne droite principale du circuit de Djeddah, avec des détails définis par des lignes droites et épurées".

Il y est aussi question de s'intégrer "harmonieusement" dans l'environnement créé sur les bords de la mer Rouge. Le bâtiment des stands offrira une vue unique à la fois sur la piste et sur le front de mer, alors que le tracé épousera en partie la forme de la corniche de Djeddah.

"Le bâtiment des stands est un symbole de tout ce que cette course représente : accueillante, moderne et spectaculaire", assure le Prince Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, président de la fédération saoudienne de l'automobile et de motocyclisme. "À seulement six mois de voir le pinacle du sport automobile arriver en Arabie saoudite, les préparatifs avancent à un rythme incroyable et notre équipe met tout en œuvre pour ce premier Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1 de l'Histoire. Nous avons hâte de vous accueillir à Djeddah en décembre prochain pour un événement de classe internationale."

Les organisateurs prévoient par ailleurs de mettre bientôt en vente les premiers billets pour ce Grand Prix.