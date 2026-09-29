Le programme du Grand Prix de Bahreïn F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la 16e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix de Bahreïn, qui se disputera du vendredi 2 au samedi 4 octobre... en Malaisie, sur le circuit de Sepang.
Photo de : Motorsport.com
Le Grand Prix de Bahreïn va constituer la 16e manche de la saison 2026 de Formule 1. Avec une particularité importante : d'abord annulé en début de saison en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient, il a été replacé au calendrier à l'automne mais sera délocalisé en Malaisie, sur le circuit de Sepang.
Le décalage horaire avec Kuala Lumpur est de six heures, ce qui implique des horaires matinaux en France et en Europe pour suivre l'épreuve, dont le format sera classique.
Horaires du Grand Prix de Bahreïn 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Vendredi 2 octobre
|Essais Libres 1
|6h30 - 7h30
|Essais Libres 2
|10h00 - 11h00
|Samedi 3 octobre
|Essais Libres 3
|6h30 - 7h30
|Qualifications
|10h00 - 11h00
|Dimanche 4 octobre
|Course
|9h00
Où regarder le Grand Prix de Bahreïn ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Le circuit de Sepang
Le circuit de Sepang retrouve la F1.
Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network
Théâtre du Grand Prix de Malaisie de 1999 à 2017, le circuit de Sepang a depuis disparu du calendrier. Il fait son retour de manière imprévue en raison du contexte géopolitique ayant empêché l'organisation du Grand Prix de Bahreïn à Sakhir.
Long de 5,543 km, le tracé s'est fait une réputation à la fois exigeante et très physique au fil des années, qui plus est dans un environnement tropical souvent humide qui corse le défi pour les pilotes. Considéré par de nombreux pilotes comme l'un des plus beaux circuits du monde, il offre une piste particulièrement large, des secteurs variés et de nombreuses opportunités de dépassement.
En course, il faut parcourir 56 tours du circuit de Sepang.
Les records F1 de Sepang
|Record de la pole
| Lewis Hamilton
Mercedes
|
1'30"076
(moy. : 221,533 km/h)
|2017
|Meilleur tour en course
| Sebastian Vettel
Ferrari
|
1'34"080
|2017
Les polemen et vainqueurs à Sepang en F1
Le départ du GP de Malaisie à Sepang, en 2017.
Photo de: Peter J Fox / Getty Images
|Année
|Pole position
|Victoire
|2017
|Lewis Hamilton
|Max Verstappen
|2016
|Lewis Hamilton
|Daniel Ricciardo
|2015
|Lewis Hamilton
|Sebastian Vettel
|2014
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2013
|Sebastian Vettel
|Sebastian Vettel
|2012
|Lewis Hamilton
|Fernando Alonso
|2011
|Sebastian Vettel
|Sebastian Vettel
|2010
|Mark Webber
|Sebastian Vettel
|2009
|Jenson Button
|Jenson Button
La météo attendue à Sepang
La météo pourrait être mouvementée pour ce retour de la Formule 1 à Sepang, même si les prévisions font pour le moment état d'une journée de vendredi perturbée par la pluie, avant une amélioration progressive qui pourrait s'inscrire dans la continuité du week-end. Au plus chaud de la journée, il fera plus de 32°C tout le week-end.
Course suivante : Grand Prix de Singapour (9-11 octobre)
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