Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Comment Raúl Fernández espère rebondir à Motegi après un GP d'Autriche très difficile

MotoGP
MotoGP
Comment Raúl Fernández espère rebondir à Motegi après un GP d'Autriche très difficile

Fernando Alonso a tranché : il reste chez Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Fernando Alonso a tranché : il reste chez Aston Martin

Ce qui a le plus impressionné Red Bull dans le retour "exceptionnel" de Hadjar

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Ce qui a le plus impressionné Red Bull dans le retour "exceptionnel" de Hadjar

Russell retrouve confiance à Bakou : "Je savais que j'allais retrouver mon niveau"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Russell retrouve confiance à Bakou : "Je savais que j'allais retrouver mon niveau"

Le programme du Grand Prix de Bahreïn F1 2026 : dates, horaires et infos

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Le programme du Grand Prix de Bahreïn F1 2026 : dates, horaires et infos

Razgatlioglu s'avoue submergé par la quantité d'infos à gérer en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Razgatlioglu s'avoue submergé par la quantité d'infos à gérer en MotoGP

Maverick Viñales enfin de retour chez Tech3 à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Maverick Viñales enfin de retour chez Tech3 à Motegi

Pourquoi Bottas était-il si loin du rythme de Pérez à Bakou ?

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Pourquoi Bottas était-il si loin du rythme de Pérez à Bakou ?
Preview
Formule 1 GP de Bahreïn

Le programme du Grand Prix de Bahreïn F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 16e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix de Bahreïn, qui se disputera du vendredi 2 au samedi 4 octobre... en Malaisie, sur le circuit de Sepang.

Basile Davoine
Publié:
programme

Photo de : Motorsport.com

Le Grand Prix de Bahreïn va constituer la 16e manche de la saison 2026 de Formule 1. Avec une particularité importante : d'abord annulé en début de saison en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient, il a été replacé au calendrier à l'automne mais sera délocalisé en Malaisie, sur le circuit de Sepang. 

Le décalage horaire avec Kuala Lumpur est de six heures, ce qui implique des horaires matinaux en France et en Europe pour suivre l'épreuve, dont le format sera classique. 

Horaires du Grand Prix de Bahreïn 2026

Date Séance

Horaires français
Vendredi 2 octobre Essais Libres 1 6h30 - 7h30
  Essais Libres 2 10h00 - 11h00
     
Samedi 3 octobre Essais Libres 3 6h30 - 7h30
  Qualifications 10h00 - 11h00
     
Dimanche 4 octobre Course 9h00

Où regarder le Grand Prix de Bahreïn ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Le circuit de Sepang

Le circuit de Sepang retrouve la F1.

Le circuit de Sepang retrouve la F1.

Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Théâtre du Grand Prix de Malaisie de 1999 à 2017, le circuit de Sepang a depuis disparu du calendrier. Il fait son retour de manière imprévue en raison du contexte géopolitique ayant empêché l'organisation du Grand Prix de Bahreïn à Sakhir. 

Long de 5,543 km, le tracé s'est fait une réputation à la fois exigeante et très physique au fil des années, qui plus est dans un environnement tropical souvent humide qui corse le défi pour les pilotes. Considéré par de nombreux pilotes comme l'un des plus beaux circuits du monde, il offre une piste particulièrement large, des secteurs variés et de nombreuses opportunités de dépassement. 

En course, il faut parcourir 56 tours du circuit de Sepang. 

Les records F1 de Sepang

Record de la pole United Kingdom Lewis Hamilton
Mercedes

1'30"076

(moy. : 221,533 km/h)

 2017
Meilleur tour en course Germany Sebastian Vettel
Ferrari

1'34"080
(moy. : 212,105 km/h)

 2017

Les polemen et vainqueurs à Sepang en F1

Le départ du GP de Malaisie à Sepang, en 2017.

Le départ du GP de Malaisie à Sepang, en 2017.

Photo de: Peter J Fox / Getty Images

Année Pole position Victoire
2017 United Kingdom Lewis Hamilton Netherlands Max Verstappen
2016 United Kingdom Lewis Hamilton Australia Daniel Ricciardo
2015 United Kingdom Lewis Hamilton Germany Sebastian Vettel
2014
 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2013
 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel
2012 United Kingdom Lewis Hamilton Spain Fernando Alonso
2011 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel
2010 Australia Mark Webber Germany Sebastian Vettel
2009
 United Kingdom Jenson Button United Kingdom Jenson Button

La météo attendue à Sepang

La météo pourrait être mouvementée pour ce retour de la Formule 1 à Sepang, même si les prévisions font pour le moment état d'une journée de vendredi perturbée par la pluie, avant une amélioration progressive qui pourrait s'inscrire dans la continuité du week-end. Au plus chaud de la journée, il fera plus de 32°C tout le week-end. 

Course suivante : Grand Prix de Singapour (9-11 octobre)

Retrouvez le calendrier F1 2026 complet

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Pourquoi Bottas était-il si loin du rythme de Pérez à Bakou ?
Article suivant Russell retrouve confiance à Bakou : "Je savais que j'allais retrouver mon niveau"

Meilleurs commentaires
Plus de
Basile Davoine

Alpine condamne (encore) le harcèlement en ligne après le crash de Bakou

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Alpine condamne (encore) le harcèlement en ligne après le crash de Bakou

Risque zéro pour Antonelli à Bakou : "Je conduisais comme ma grand-mère"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Risque zéro pour Antonelli à Bakou : "Je conduisais comme ma grand-mère"

Gasly a "les nerfs" après la bourde de Colapinto à Bakou

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Gasly a "les nerfs" après la bourde de Colapinto à Bakou

Dernières actus

Comment Raúl Fernández espère rebondir à Motegi après un GP d'Autriche très difficile

MotoGP
MGP MotoGP
Comment Raúl Fernández espère rebondir à Motegi après un GP d'Autriche très difficile

Fernando Alonso a tranché : il reste chez Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Fernando Alonso a tranché : il reste chez Aston Martin

Ce qui a le plus impressionné Red Bull dans le retour "exceptionnel" de Hadjar

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Ce qui a le plus impressionné Red Bull dans le retour "exceptionnel" de Hadjar

Russell retrouve confiance à Bakou : "Je savais que j'allais retrouver mon niveau"

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Russell retrouve confiance à Bakou : "Je savais que j'allais retrouver mon niveau"