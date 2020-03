Cinq éditions marquantes du Grand Prix de Bahreïn

Cette semaine aurait dû marquer la tenue de la seconde course de la saison 2020 de Formule 1, prévue pour se disputer à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir. Celle-ci, comme l'Australie, le Vietnam et la Chine, a été annulée et pourrait se tenir en fin d'année. En attendant, redécouvrez les éditions les plus marquantes de l'épreuve qui, en 15 années au calendrier, a proposé des moments marquants.

C'est la seconde fois de son Histoire que le GP de Bahreïn est annulé, après l'édition 2011 qui n'avait pu se dérouler, dans un contexte de manifestations et de violences dans le royaume. Mais sur le plan sportif, il a aussi été le théâtre de superbes luttes en piste et de performances uniques pour certains pilotes ou certaines équipes.