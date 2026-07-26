Officiel : le GP de Bahreïn 2026 aura bien lieu... en Malaisie !

Neuf ans après la dernière course qui y a été courue dans le cadre du championnat du monde, le circuit de Sepang, en Malaisie, va faire son grand retour en Formule 1 dès cette saison, dans le cadre du remplacement de Sakhir. Mais attention, petite subtilité : il s'agira officiellement du "Grand Prix de Bahreïn en Malaisie", disputé du 2 au 4 octobre.

"Cet accord, conclu entre la Formule 1, la FIA, le gouvernement de Bahreïn et le gouvernement de Malaisie, permet à la Formule 1 de maintenir un Grand Prix qui, sans cela, n'aurait pas pu avoir lieu", peut-on ainsi lire dans un communiqué officiel.

Initialement, Sakhir devait accueillir le Grand Prix de Bahreïn du 10 au 12 avril. Toutefois, l'offensive coordonnée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février dernier, et les affrontements qui ont suivi, ont placé le Moyen-Orient en situation instable et fait des pays accueillant une base militaire états-unienne dans la région des cibles de la république islamique.

C'est le cas de Bahreïn, dont la capitale, Manama, avait été l'objet de frappes dès les heures suivant les premières attaques, tout comme l'Arabie saoudite. Dans ces conditions, les deux courses du Golfe ont été annulées officiellement le 14 mars, même si en coulisses la F1 s'activait pour tenter de leur trouver, ou au moins à l'une d'entre elles, une place dans la suite du calendrier.

Le favori à un report début octobre était le GP de Bahreïn. Toutefois, la fin du cessez-le-feu et la reprise des hostilités entre la coalition américano-israélienne et l'Iran, sur fond de négociations concernant le détroit d'Ormuz, ont douché les derniers espoirs de voir Sakhir revenir au calendrier 2026, tout en faisant peser de gros doutes sur la possibilité de courir au Qatar et à Abu Dhabi en fin d'année.

Depuis quelques jours, il était clair que Sepang apparaissait comme la destination la mieux placée pour remplacer Sakhir au calendrier, dans le week-end libre entre les GP d'Azerbaïdjan et de Singapour début octobre. Logistiquement, le fait que l'épreuve de Bakou se court du jeudi au samedi et que le GP de Singapour soit situé à 300 km de la Malaisie rend ce voyage plus simple.

Max Verstappen et Daniel Ricciardo sur le podium du GP de Malaisie 2017. Photo de: Andy Hone

Sepang a organisé son dernier Grand Prix de Formule 1 en 2017, une épreuve alors marquée par la victoire de Max Verstappen (Red Bull), devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Red Bull). Ce GP, qui intervenait directement après le fameux GP de Singapour, avait été fondamental dans la quête d'un quatrième titre mondial pour Hamilton face à Sebastian Vettel (Ferrari), victime d'un problème technique en qualifications.

En dépit de sa tenue depuis 1999, de l'influence du pétrolier Petronas, partenaire de Mercedes, et d'un contrat courant initialement jusqu'en 2018, le circuit avait fait le choix de ne plus accueillir la F1 dès la fin 2017 par manque d'engouement, mais aussi en raison d'un accord commercial jugé désavantageux. Le tracé s'est alors focalisé sur le MotoGP, principal championnat international de sports mécaniques s'y déroulant sans discontinuer depuis lors.

La confirmation définitive de ce GP de Bahreïn en Malaisie reste soumise à validation par le Conseil Mondial du Sport Automobile. En dépit des interrogations entourant le Qatar et Abu Dhabi, la F1 maintient pour le moment l'objectif d'un calendrier à 23 dates, sans autre changement annoncé. Il faudra sans doute attendre la mi-septembre, comme l'avait déjà indiqué Stefano Domenicali, pour en savoir plus sur la fin de saison.