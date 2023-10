Le GP de Belgique assuré d'être au calendrier F1 en 2025

Déjà confirmé au calendrier de la Formule 1 pour 2024, le Grand Prix de Belgique est parvenu à prolonger d'une année supplémentaire son contrat avec la catégorie reine. L'épreuve est ainsi assurée d'avoir lieu jusqu'en 2025 au moins après la signature de cet accord, confirmé ce vendredi par Liberty Media.

Souvent menacé, le Grand Prix de Belgique organisé sur le tracé mythique de Spa-Francorchamps demeure l'un des préférés des passionnés. Par ailleurs, les organisateurs et les promoteurs du circuit ont consenti de nombreux efforts ces derniers mois en faisant évoluer les lieux et les infrastructures, y compris pour l'accueil du public.

Cet été, le Grand Prix de Belgique a enregistré une affluence de 380 000 personnes sur le week-end, soit 20 000 de plus qu'en 2022. Depuis 1950 et le premier Championnat du monde de Formule 1, le Toboggan des Ardennes a été le théâtre de 56 Grands Prix.

"Spa est synonyme de Formule 1 puisqu'il a été l'un des circuits de notre toute première saison et qu'il est très apprécié des fans comme des pilotes", souligne Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Je suis donc ravi de prolonger avec eux jusqu'en 2025. Le promoteur a fait de grands progrès ces dernières années pour améliorer l'expérience des fans et les infrastructures, et le travail se poursuit entre tous les acteurs avec un objectif clair : offrir des courses sûres et passionnantes. Je tiens à remercier le promoteur et le gouvernement wallon pour leur soutien continu."

Vice-président et ministre de l'Économie de la Wallonie, Willy Borsus se réjouit lui aussi de cette annonce.

"Au-delà du prestige, je tiens à souligner l'impact économique considérable que cet événement apporte à la Wallonie et à la Belgique", insiste-t-il. "Selon une étude réalisée en 2021, le Grand Prix génère des retombées positives de 41,8 millions d'euros pour notre région, après déduction des financements publics qui sont en constante diminution. Ces chiffres constituent une indication solide de l'impact financier et les perspectives positives permettent d'espérer des résultats encore plus positifs cette année. Le Grand Prix de Formule 1 est donc à la fois un moment important du sport automobile et un puissant moteur de croissance économique pour notre région."