Le Grand Prix d'Espagne promet des changements sur le Madring après les critiques

Les organisateurs du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 à Madrid sont prêts à apporter des modifications au circuit du Madring afin de favoriser les dépassements en 2027, et ont déjà reçu des recommandations de la FIA.

Le circuit de 5,4 km tracé autour du parc des expositions IFEMA de Madrid, qui a accueilli son premier Grand Prix le week-end dernier, a été salué par les pilotes et les équipes pour ses infrastructures et le défi qu'il propose au volant.

Mais si l'enchaînement de virages à moyenne et haute vitesse a donné lieu à une séance de qualifications à haut risque, le manque de véritables opportunités de dépassement a entraîné un manque d'action pendant tout le week-end, en F1 comme en F2 et en F3.

La principale possibilité de dépassement devait se situer au niveau de la chicane du virage 5, après la plus longue ligne droite du circuit, mais la conception peu évidente du virage a rendu les manœuvres difficiles.

Lors du briefing des pilotes vendredi soir, ces derniers ont particulièrement déploré le nombre d'entrées de virage combinant freinage et changement de direction, qui permettent facilement à la voiture de devant de défendre sa position. Ils ont également estimé que la voie des stands du circuit était beaucoup trop longue pour inciter les équipes à tenter différentes stratégies.

Si nous pouvons améliorer quelque chose, nous le ferons.

Interrogé en exclusivité par Motorsport.com après la course de dimanche, Luis Garcia Abad, directeur général de l'épreuve, a déclaré que les organisateurs étaient prêts à effectuer les modifications nécessaires pour améliorer le spectacle en piste, et qu'il avait déjà reçu des recommandations de la FIA pour l'édition 2027.

"Pour être honnête avec vous, la FIA a clairement défini la manière d'améliorer le tracé, et nous serons ouverts à ces changements puisque nous devrons réinstaller le circuit pour l'année prochaine", a déclaré Abad à Motorsport.com. "Je crois vraiment que les pilotes ont beaucoup apprécié les qualifications. Mais nous allons bien sûr essayer d'améliorer les choses pour l'année prochaine."

Lando Norris a lui-même proposé des changements. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'édition 2026 était la première d'un contrat signé pour dix ans. Et comme la partie nord du circuit a été conçue à partir d'une page blanche sur un terrain vierge, Abad a assuré qu'il existait de nombreuses possibilités d'effectuer des changements importants.

"Nous avons l'espace, nous avons un site, nous avons les infrastructures, nous avons la capacité de le faire", a-t-il promis. "Je suis sûr que la FOM, la FIA et nous-mêmes allons essayer. Si nous pouvons améliorer quelque chose, nous le ferons."

Après la course, le champion du monde en titre Lando Norris a formulé plusieurs recommandations.

"Pour moi, ce n'est pas un très bon circuit. Il est génial en qualifications, mais une ligne droite du virage 17 jusqu'au virage 20 [aiderait], avec une entrée beaucoup plus large comme au virage 1 ou au virage 10 à Austin, un gros virage en épingle. Cela créerait de bien meilleures opportunités pour tout le monde et permettrait de profiter davantage de la course."

"Il y a quelques changements simples et peut-être d'autres plus compliqués, comme les virages 5, 6 et 7. Il est difficile de savoir exactement quelle serait la meilleure solution. Le fait de devoir tourner et freiner [en même temps] va fondamentalement à l'encontre de tout l'objectif de la compétition."

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