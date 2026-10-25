Résumé de course

Formule 1 GP des États-Unis

Antonelli dominateur à Austin... mais le titre attendra !

Kimi Antonelli a fait un pas de plus vers son premier titre mondial en remportant le Grand Prix des États-Unis 2026 de Formule 1, au terme d'une course maîtrisée face à Charles Leclerc sur le Circuit des Amériques, à Austin.

Filip Cleeren

Publié: 25 oct. 2026, 21:49

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Photo de : Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Parti de la pole position, Antonelli a résisté aux attaques de Leclerc et de Max Verstappen en appliquant le plan établi par Mercedes et en réalisant une course propre à un seul arrêt.

Cette neuvième victoire en Grand Prix de la saison ne lui assure pas encore le titre, mais l'Italien de 20 ans semble désormais en passe de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1 dès le Grand Prix de Mexico, le week-end prochain.

Antonelli a conservé la tête au départ de cette course de 56 tours, tandis que Max Verstappen, deuxième sur la grille, a complètement manqué son envol. Le pilote Red Bull s'est ainsi retrouvé à la merci de Charles Leclerc, qui avait d'abord dépassé Isack Hadjar avant de fondre sur Verstappen dans les esses grâce à une manœuvre particulièrement audacieuse. Une approche bien plus agressive que lors de son duel timide avec le Néerlandais au départ du Grand Prix de Singapour.

Lewis Hamilton, qui s'élançait avec des pneus tendres usés, a lui aussi dépassé Hadjar. Derrière lui, George Russell a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste au premier tour alors qu'il défendait sa position. Une fois la hiérarchie de tête stabilisée, Oscar Piastri a reçu l'ordre de laisser passer son coéquipier Lando Norris, plus rapide, au huitième tour, pour la septième place.

En tête, Antonelli gérait une avance réduite mais maîtrisée de trois secondes sur Verstappen. Red Bull a alors décidé de tenter un pari en rappelant le Néerlandais aux stands au 14e tour pour chausser un deuxième train de pneus tendres, l'engageant ainsi dans une stratégie à deux arrêts.

Mercedes n'a pas mordu à l'hameçon et a laissé Antonelli en piste, déterminée à privilégier une stratégie à un seul arrêt. En difficulté avec ses pneus tendres usés, Hamilton est rentré aux stands pour chausser des pneus mediums, imité par son coéquipier Leclerc et les deux McLaren.

Kimi Antonelli a pris le large rapidement.

Photo de: Logan Riely / Getty Images

Antonelli, Hadjar et Russell ont alors occupé provisoirement les trois premières places, avant d'effectuer à leur tour ce qui devait être leur unique arrêt. Au 25e tour, Antonelli a complètement fait l'impasse sur les pneus tendres pour passer des mediums aux durs.

Verstappen n'a pas profité longtemps de la tête de course retrouvée. Il a commencé à rencontrer des problèmes de frein moteur, qualifiant sa Red Bull d'"inconduisible". Il a été contraint de rentrer aux stands au 32e tour pour effectuer un deuxième arrêt et chausser des pneus mediums. Il est ainsi retombé au cinquième rang, à 18 secondes du nouveau leader, Antonelli.

Avec ses pneus durs, moins rapides, Antonelli a dû faire face à la pression de Leclerc. Toutefois, le Monégasque et son coéquipier chez Ferrari, Hamilton, devaient encore s'arrêter une fois, tandis que Verstappen restait le principal rival du pilote Mercedes. Les deux Ferrari sont finalement passées aux pneus durs dans le dernier tiers de la course, ce qui les a fait rétrograder derrière Verstappen.

Pour revenir sur Antonelli, le Néerlandais devait toutefois d'abord se débarrasser de Lando Norris, deuxième, qui misait lui aussi sur une stratégie à un seul arrêt. Le duel entre Verstappen et Norris a permis à Leclerc de profiter de ses pneus plus frais pour revenir sur eux. À dix tours de l'arrivée, les trois pilotes étaient regroupés.

Au début du 47e tour, Verstappen a plongé tardivement à l'intérieur du virage 1, l'épingle en forte montée du Circuit des Amériques, pour arracher la deuxième place à Norris. Leclerc a lui aussi trouvé l'ouverture sur le pilote McLaren. Grâce à des pneus nettement plus frais, le Monégasque a ensuite dépassé Verstappen dans la ligne droite opposée au 49e tour pour s'emparer de la deuxième place.

La victoire d'Antonelli n'a jamais réellement été menacée. Le pilote Mercedes a franchi la ligne avec 13 secondes d'avance sur Leclerc, tandis que Verstappen a terminé troisième, quatre secondes plus loin.

Norris a également fini par subir la pression de Hamilton. Au 51e tour, le septuple champion du monde lui a pris la quatrième place, une position qui lui permet de conserver une chance mathématique de décrocher le titre mondial jusqu'au prochain week-end.

Hadjar a terminé sixième devant Piastri, qui a résisté à Russell pour conserver une septième place obtenue loin des premiers. Russell devait éviter de terminer neuvième ou plus loin pour entretenir ses espoirs théoriques au championnat. Il y est parvenu de justesse au terme d'un week-end frustrant.

Liam Lawson a poursuivi la bonne dynamique de Racing Bulls dans la lutte pour la cinquième place du championnat constructeurs en terminant neuvième. Le dernier point disponible est revenu à Pierre Gasly, pour Alpine.

Antonelli est désormais quasiment assuré de remporter le championnat dès la prochaine manche, à Mexico. Il ne lui manque que deux points pour devenir, à 20 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1.

Oliver Bearman, pilote Haas, a été l'un des trois abandons de la course. Son retrait est intervenu à la suite de dégâts subis lors d'un contact avec Gasly au premier tour. Le Britannique avait écopé d'une pénalité de dix secondes pour cet incident, qui a également provoqué une brève intervention de la voiture de sécurité virtuelle (VSC).

Franco Colapinto, chez Alpine, a lui aussi abandonné, tandis que Valtteri Bottas a renoncé en fin de course en raison d'un problème moteur sur sa Cadillac. Cet incident a entraîné la deuxième brève intervention de la voiture de sécurité virtuelle de l'épreuve.

Grand Prix des États-Unis

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 K. Antonelli Mercedes 12 56

-

1 25 Mercedes Mercedes 2 C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 M. Verstappen Red Bull 3 56

+17.485

17.485

4.407 2 15 Red Bull Red Bull 4 L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

18.515

1.030 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 56

+30.521

30.521

12.006 1 10 McLaren Mercedes 6 I. Hadjar Red Bull 6 56

+34.373

34.373

3.852 1 8 Red Bull Red Bull 7 O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

52.674

18.301 1 6 McLaren Mercedes 8 G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

54.303

1.629 1 4 Mercedes Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 56

+1'19.183

1'19.183

24.880 1 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1'27.516

8.333 1 1 Alpine Mercedes 11 N. Hülkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1'34.945

7.429 1 Audi Audi 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 55

1 lap

2 RB Red Bull 13 G. Bortoleto Audi 5 55

1 lap

2 Audi Audi 14 E. Ocon Haas 31 55

1 lap

1 Haas Ferrari 15 L. Stroll Aston Martin 18 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 16 F. Alonso Aston Martin 14 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 17 A. Albon Williams 23 55

1 lap

2 Williams Mercedes 18 C. Sainz Jr Williams 55 55

1 lap

2 Williams Mercedes 19 S. Pérez Cadillac 11 55

1 lap

1 Cadillac Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 48

1 Abandon Cadillac Ferrari dnf F. Colapinto Alpine 43 35

2 Abandon Alpine Mercedes dnf O. Bearman Haas 87 24

3 Abandon Haas Ferrari Voir les résultats complets

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