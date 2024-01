Les horaires de départ des Grands Prix F1 en 2024

La saison 2024 de Formule 1 devrait être une saison record en termes de Grands Prix puisque 24 épreuves sont au programme cette année, avec le retour de la Chine mais également du GP d'Émilie-Romagne, annulé l'an passé en raison des graves inondations qui ont touché la région.

La FIA a publié ce mercredi les horaires complets de la plupart des week-ends de Grand Prix. Comme l'an passé, la saison comptera six week-end au format sprint : en Chine, à Miami, en Autriche, à Austin, au Brésil et au Qatar. Et comme depuis plusieurs années, l'heure de départ des courses européennes du dimanche en France métropolitaine est fixé, la majorité du temps, à 15h. Attention : les deux premiers GP, à Bahreïn et en Arabie saoudite, verront leur course disputée le samedi, pour éviter le conflit avec le début de la période du ramadan.

Pour les autres continents, la tournée asiatique du début de saison demandera à mettre le réveil, avec des courses dont le départ sera donné le dimanche matin entre 5h et 9h, alors que les épreuves américaines ou du Moyen-Orient sont en général plus tard dans l'après-midi, voire en soirée. Plusieurs exceptions notables, toutefois, avec les GP de Singapour et d'Abu Dhabi, tous deux courus de nuit, qui démarrent à 14h, heure française, et bien entendu le GP de Las Vegas, organisé le samedi soir au Nevada mais couru à partir de 7h le dimanche matin en France.

Globalement, par rapport à l'an passé, peu de changements sont à signaler, hormis pour le GP de Miami qui démarre une demi-heure plus tard et le Qatar dont le départ est reculé de deux heures. Les programmes complets pour le reste des séances n'ont pas été donnés pour les GP au format sprint, ainsi que pour le GP de Las Vegas. Marquée l'année dernière par quelques couacs organisationnels, l'épreuve pourrait revoir son planning afin, notamment, d'alléger la charge de travail pesant sur les équipes.

Horaires de départ des courses de F1 en 2024

Date Grand Prix Heure de départ 2 mars (samedi) GP de Bahreïn 16h00 9 mars (samedi) GP d'Arabie saoudite 18h00 24 mars GP d'Australie 5h00 7 avril GP du Japon 7h00 21 avril GP de Chine 9h00 5 mai GP de Miami 22h00 19 mai GP d'Émilie-Romagne 15h00 24-26 mai GP de Monaco 15h00 9 juin GP du Canada 20h00 23 juin GP d'Espagne 15h00 30 juin GP d'Autriche 15h00 7 juillet GP de Grande-Bretagne 16h00 21 juillet GP de Hongrie 15h00 28 juillet GP de Belgique 15h00 25 août GP des Pays-Bas 15h00 1er septembre GP d'Italie 15h00 15 septembre GP d'Azerbaïdjan 13h00 22 septembre GP de Singapour 14h00 20 octobre GP des États-Unis 21h00 27 octobre GP de Mexico * 21h00 3 novembre GP de São Paulo 18h00 24 novembre GP de Las Vegas ** 7h00 1er décembre GP du Qatar 18h00 8 décembre GP d'Abu Dhabi 14h00

* Les horaires d'été se terminent dans la nuit du samedi au dimanche

** Le départ sera donné samedi soir à Las Vegas, dimanche matin en France