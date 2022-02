Le GP de France travaille sur un plan de circulation pour 2022

Charger le lecteur audio

L'édition 2018 du Grand Prix de France de Formule 1, qui marquait le retour de l'épreuve au calendrier de la catégorie reine, avait été quelque peu gâchée par les immenses embouteillages ayant frustré les nombreux spectateurs souhaitant se rendre sur le Circuit Paul Ricard pendant le week-end. Les mesures importantes prises dès l'année suivante et la jauge de 15 000 spectateurs par jour en 2021, conséquence de la crise sanitaire, ont largement aidé à fluidifier la circulation depuis lors.

Mais avec la levée des restrictions pour l'édition 2022 et un objectif de 63 000 spectateurs (la capacité maximale du circuit en configuration F1) fixé par les organisateurs, des interrogations peuvent se poser sur une éventuelle surcharge du trafic et un retour des bouchons cet été. Pour rappel, le circuit se situe sur un plateau qui n'est accessible que par quelques routes départementales à une voie.

Interrogé par Motorsport.com sur le sujet, Stéphane Clair, directeur du Circuit Paul Ricard, a indiqué que des mesures seraient mises en place pour maintenir un nombre de voitures sur site similaire à celui de 2019 et 2021.

"Un plan de circulation a été présenté par l'organisateur en accord avec les services de l'État, et oui, il y aura des restrictions avec une stratégie qui vise à limiter le nombre de voitures", a indiqué Clair. "En 2021, on a vu que [le week-end] s'était passé d'une manière très fluide, on avait vu que ça s'était bien passé en 2019, donc il faut en rester à ce niveau de fréquentation sur le plateau et travailler avec du covoiturage, avec des systèmes de navette, avec des TGV plus bus, avec des TER plus bus. Ce travail est en train d'être mené pour éviter l'encombrement et la saturation sur le plateau."

Le directeur du circuit a également souligné que les spectateurs devraient assister au Grand Prix de France sans obligation de porter un masque puisqu'il ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, le circuit entrant dans cette catégorie, à partir du 28 février.