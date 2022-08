Le GP de France confirme la piste de l'alternance

Charger le lecteur audio

En fin de contrat avec la Formule 1 et désormais condamné à perdre sa place au calendrier pour la saison 2023, le Grand Prix de France va devoir travailler sur de nouvelles alternatives et sur un nouveau projet dans l'espoir de renouer plus tard avec la discipline. Ce sont les mots de Stefano Domenicali à la presse, lors d'un point tenu par le PDG de la Formule 1, qui ont fait office de couperet. On savait ce dernier prêt à tomber.

Le Grand Prix de France avait fait son retour au calendrier en 2018 sous l'impulsion de la Région Sud et sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet. Quatre éditions auront eu lieu sur le tracé varois, avec un succès confirmé par les chiffres d'affluence, notamment le mois dernier. Devant l'absence d'issue à court terme, les organisateurs n'ont pas d'autre choix que de confirmer la fin de cette parenthèse.

"Le Grand Prix de France de Formule 1 prend acte des récentes déclarations de Stefano Domenicali, président de la Formule 1, sur son absence au calendrier de la saison 2023", indique un communiqué. "Après le succès important de son édition 2022, le Grand Prix de France, la Formule 1 et l'intégralité des parties prenantes du Grand Prix continuent de travailler ensemble sur la présence de cet événement dans le calendrier dans les années à venir, et notamment sur un système d'alternance. Le Grand Prix de France de Formule 1 tient à remercier ses clients, l'ensemble des administrateurs de son GIP, le Circuit Paul Ricard et l'ensemble de ses partenaires pour leur soutien sans faille."

Le système d'alternance évoqué par les organisateurs est justement celui qui a été mis en avant par Stefano Domenicali dans la poursuite des négociations, ce qui impliquerait une possible tenue de l'épreuve un an sur deux. Une solution déjà avancée par le passé, notamment lorsque le Grand Prix a quitté Magny-Cours il y a 14 ans, mais sans se concrétiser.

"Les discussions sont donc très, très ouvertes pour un grand avenir", a insisté Stefano Domenicali. "Et comme vous le savez, une possibilité – pas l'an prochain mais à l'avenir – serait de trouver une sorte de proposition de rotation qui pourrait permettre à tout le monde d'être au calendrier."