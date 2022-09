Course - Ferrari rate sa stratégie à Monza, Verstappen sans pitié

Charger le lecteur audio

Du soleil, une météo parfaite, des tifosi prêts à tout pardonner et Charles Leclerc en pole position. Le cadre était presque idyllique pour Ferrari à Monza, encore fallait-il faire le plus dur en allant chercher la victoire au terme des 53 tours de course dans un Grand Prix d'Italie réputé pour être le plus rapide de la saison. Le tout avec, en plus, une grille de départ à nouveau chamboulée par les pénalités moteur, ayant relégué Max Verstappen au septième rang, Sergio Pérez hors du top 10, et Lewis Hamilton avec Carlos Sainz en fond de grille. Côté gommes, Charles Leclerc et George Russell en première ligne ont choisi les pneus tendres, tout Max Verstappen, Nyck de Vries et Esteban Ocon, alors que tous les autres ont opté pour les mediums.

À l'extinction des feux, Charles Leclerc a pris l'envol idéal, tout l'inverse d'un Lando Norris resté scotché sur son emplacement et vite dépassé par une partie de la meute. George Russell, lui, a dû couper la première chicane après avoir tenté une manœuvre sur le poleman, et a conservé sa deuxième position. Quant à Max Verstappen, il était déjà troisième en entrant dans le deuxième tour ! Dès le début de la cinquième boucle, le Champion du monde en titre a fait sauter ce qui, en George Russell, n'aura été qu'un éphémère verrou, ouvrant la voie à un duel face à Charles Leclerc pour la victoire.

Le pari stratégique manqué de Ferrari

Remontant dans le peloton mais moins vite que Carlos Sainz, Sergio Pérez est passé prématurément au stand et a chaussé des pneus durs, avec une fumée persistante s'échappant de l'avant droit. Le Mexicain a toutefois poursuivi son chemin. Une fumée blanche qui, chez Sebastian Vettel, a été synonyme de perte de puissance et d'abandon sur le bas-côté au 12e tour. Un incident provoquant le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle. Logiquement, cette courte neutralisation a précipité l'entrée au stand de Charles Leclerc pour passer des pneus mediums et repartir en troisième position. Le Monégasque est le seul à avoir tenté le coup, tout en étant rejoint par son coéquipier juste derrière lui.

Dès lors, Max Verstappen, propulsé en tête, a fait le forcing pour allonger son relais en pneus tendres et se bâtir la plus grosse avance possible. Le pilote Red Bull a finalement plongé dans les stands au terme du 25e tour alors qu'il comptait 13 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Il est reparti en mediums, avec dix secondes de retard sur le pilote Ferrari repassé en tête. Carlos Sainz, lui, s'est arrêté au 31e tour et a pris le pari des pneus tendres pour remonter depuis la huitième place. Pour Fernando Alonso, jusque-là auteur d'une belle course, la fiabilité s'en est à nouveau mêlée et le pilote espagnol a mis pied à terre devant son stand à une vingtaine de boucles de l'arrivée.

Au 34e tour, Charles Leclerc s'est arrêté une deuxième fois et a passé des gommes tendres pour se lancer dans son ultime offensive. Le pilote Ferrari a repris la piste deuxième, avec un retard se chiffrant à 19 secondes sur Max Verstappen. Avec cette gomme plus tendre, le différentiel de performance par la Scuderia ne s'est toutefois pas traduit en piste et Charles Leclerc n'a jamais donné le sentiment de pouvoir réduire suffisamment l'écart.

La voiture de sécurité ne change rien

Sauf qu'à cinq tours de l'arrivée, Daniel Ricciardo s'est immobilisé en mauvaise posture avec sa McLaren, provoquant l'intervention de la voiture de sécurité. Fort de son avance, Max Verstappen a pu repasser au stand pour des pneus tendres, tout comme Charles Leclerc et leurs poursuivants. Le problème, c'est que l'évacuation de la voiture de l'Australien a pris beaucoup de temps, laissant place à une procédure scrutée de près, puisqu'elle n'était pas sans rappeler la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021...

La direction de course a respecté les délais d'intervention et n'a pas eu le temps de regrouper le peloton dans le bon ordre, contraignant l'épreuve à s'achever sous régime de voiture de sécurité, sous les sifflets des Tifosi.

Max Verstappen s'est imposé de la sorte, pour la onzième fois de la saison déjà, tandis que Charles Leclerc s'est contenté de la deuxième place devant George Russell. Carlos Sainz a terminé quatrième devant Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Lando Norris et Pierre Gasly. Épatant de solidité mais aussi de résistance dans son deuxième relais, Nyck de Vries inscrit ses premiers points en F1 pour son premier Grand Prix, avec la neuvième place, devant Zhou Guanyu.

Grand Prix d'Italie