Course - Ricciardo vainqueur, Verstappen-Hamilton au clash, Mamma Mia Monza !

Au lendemain de Qualifications Sprint qui auront fait parler, c'est donc avec Max Verstappen en pole position et Lewis Hamilton quatrième sur la grille qu'a débuté ce Grand Prix d'Italie. Les deux hommes étaient séparés par deux McLaren vers lesquelles de nombreux regards été tournés... Plus loin, beaucoup plus loin, il y avait deux revanchards : Valtteri Bottas envoyé en fond de grille en raison d'une pénalité moteur, et Pierre Gasly parti des stands après son crash de la veille. Le Français a "profité" de cette situation pour monter son quatrième moteur de la saison. Son coéquipier Yuki Tsunoda, lui, a connu un problème technique qui l'a tout simplement privé de départ.

Côté pneus, le format particulier du week-end permettait à l'ensemble des pilotes d'avoir le libre choix pour cette course, disputée par des conditions estivales avec 29°C dans l'air et aucun risque de pluie à l'horizon. La majorité des pilotes ont opté pour les gommes mediums, à l'exception d'un Hamilton qui a fait le pari étonnant des pneus durs, tout comme Kubica, Bottas et Gasly.

Le départ a été aussi chaud que la température ambiante ! Auteur d'un envol moyen, Verstappen a dû céder face à Ricciardo, leader dès le premier virage avec sa McLaren. Puis le Néerlandais a dû défendre âprement sur Hamilton à la deuxième chicane, dans un remake frappant d'Imola : il y a eu un léger contact et le Britannique n'a eu d'autre choix que court-circuiter le virage, se plaignant par radio d'avoir été poussé. Les commissaires ne l'ont pas jugé ainsi, n'ouvrant même pas d'enquête.

Plus loin, Giovinazzi a gâché son excellent départ en commettant une erreur qui lui aura coûté un aileron avant et déclenchant quelques instants la voiture de sécurité virtuelle. L'Italien est reparti après un arrêt au stand, écopant également d'une pénalité de cinq secondes pour avoir provoqué son accrochage avec Sainz. Pour Gasly, le week-end aura tourné au cauchemar, avec un abandon avant même le cinquième tour en raison de problèmes techniques laissant les deux AlphaTauri sur le carreau.

Pour les deux prétendants au titre, la première partie de course a consisté en un duel avec les McLaren. Verstappen, deuxième, est resté une menace constante pour Ricciardo, les deux hommes possédant environ cinq secondes d'avance sur le tandem Norris-Hamilton. Contre toute attente, les deux monoplaces orange ont fait beaucoup mieux que résister tout au long du premier relais. Butant derrière Ricciardo, Verstappen a même commis un impair en court-circuitant la première chicane. Peu avant dans le peloton, à la porte des points, Esteban Ocon a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour une manœuvre trop musclée sur Vettel.

Verstappen-Hamilton, le clash

Leader impeccable pendant 22 tours, Ricciardo a été le premier à déclencher la salve d'arrêts pour chausser les pneus durs. Au tour suivant, Verstappen a plongé au stand mais l'arrêt s'est éternisé, durant 11 secondes, à cause d'un problème d'écrou à l'avant droit ! Un tournant, clairement, car au même instant Hamilton a subtilisé la tête de la course à Norris. Quelques minutes plus tard, l'arrêt du septuple Champion du monde a cafouillé puis, en sortant des stands, le duel avec Verstappen a repris.

Le duel de trop ? Verstappen a tenté de prendre l'avantage à la première chicane sur un Hamilton sortant des stands et laissant le minimum de place. Le Néerlandais a quant à lui donné le sentiment de forcer le passage, et l'inévitable s'est produit. L'image, impressionnante, restera dans l'Histoire : la Red Bull escaladant la Mercedes et les deux pilotes s'immobilisant dans le bac à gravier. Alors que la quête de responsabilité animera les prochaines heures, retenons l'essentiel : le Halo a épargné Hamilton en jouant parfaitement son rôle, une fois encore, dans cet accident.

La voiture de sécurité est logiquement intervenue pendant plusieurs tours, permettant à plusieurs pilotes d'en profiter pour observer leur arrêt au stand, à commencer par Charles Leclerc. Une fois la course relancée, Ricciardo a conservé la tête et Norris a repris l'avantage sur le Monégasque, permettant à McLaren d'installer un doublé dans ce Grand Prix à une vingtaine de tours de l'arrivée.

Derrière les deux McLaren, les seconds couteaux se sont mis en chasse : Sergio Pérez sur sa Red Bull et Valtteri Bottas sur sa Mercedes. Le Mexicain a toutefois vu ses espoirs douchés par une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé Leclerc hors des limites de la piste. La situation était ainsi quasi idéale pour McLaren, avec comme problème de riche la gestion des ego, plus particulièrement celui d'un Norris questionnant la possibilité d'attaquer son coéquipier, en vain. Pour une écurie courant après un succès en Formule 1 depuis 2012, pas question de se perdre dans de telles considérations.

Solide de bout en bout, Ricciardo n'a pas craqué, ne laissant pas d'espoir à son coéquipier ni aux autres, s'offrant même le point du meilleur tour en course dans l'ultime boucle. Impérial, l'Australien goûte à nouveau à la victoire, plus de trois ans après son dernier succès, à Monaco en 2018. Et McLaren s'offre, grâce à Norris, un doublé insensé. Derrière, Bottas prend la troisième place devant Leclerc, Pérez chutant au cinquième rang une fois sa pénalité appliquée. Sainz, Stroll, Alonso, Russell et Ocon complètent le top 10.

Grand Prix d'Italie