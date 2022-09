La F1 célèbrera le GP de Las Vegas avec une fête en novembre

Charger le lecteur audio

Alors qu'il faudra patienter jusqu'au 18 novembre 2023 pour assister au retour du Grand Prix de Las Vegas au calendrier de la Formule 1, 41 ans après sa dernière édition, les résidents de la "ville du péché" bénéficieront d'un avant-goût en novembre 2022. Le samedi 5, lors du week-end séparant le Grand Prix de Mexico du Grand Prix de São Paulo, la F1 organisera une journée de lancement au Caesars Palace, célèbre casino situé sur le Strip, que les monoplaces emprunteront l'an prochain.

Au-delà des activités proposées semblables à celles que l'on trouve dans une Fan Zone d'un circuit de F1, tels que le simulateur et le Pit Stop Challenge, les spectateurs pourront venir saluer les pilotes de la grille et assister à des démonstrations de Red Bull et Mercedes.

"Nous sommes ravis d'accueillir nos fans pour le lancement du Grand Prix de Las Vegas 2023", a commenté Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Le Grand Prix de Las Vegas va devenir un rendez-vous régulier dans la ville et sur le calendrier mondial, il est donc important que les fans locaux soient salués et viennent faire la fête avec nous dès le début. Ce lancement n'est qu'un avant-goût, modeste mais passionnant, de ce qui nous attend l'année prochaine, lorsque toutes les équipes de Formule 1 se rendront sur le Strip."

Marilyn Kirkpatrick, commissaire du comté de Clark, dans lequel est situé Las Vegas a ajouté : "Aucune destination n'est mieux préparée que Las Vegas pour accueillir un événement international du calibre du Grand Prix de Las Vegas. Nous sommes impatients de mettre en valeur nos installations de classe mondiale dans le domaine du voyage et du tourisme et notre service clients, et de faire de cette course le joyau du calendrier de la Formule 1."