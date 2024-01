Le GP de Malaisie F1 bientôt ressuscité par Petronas ?

Petronas, géant pétrolier du sud-est asiatique et compagnie d'État de la Malaisie, cherche selon l'agence de presse Reuters, citant trois sources proches du dossier, à faire revenir le Grand Prix de Malaisie au calendrier de la Formule 1 dès 2026.

Par le passé, la Malaisie a accueilli la F1 sur le tracé permanent de Sepang, entre 1999 et 2017. Toutefois, en 2016, le gouvernement malaisien avait demandé au promoteur de l'épreuve de débuter des négociations pour mettre prématurément fin à l'accord qui le liait à la discipline, estimant que les retombées économiques et le spectacle proposé n'étaient pas suffisants. Liberty Media, alors fraîchement arrivé aux commandes de la discipline, avait mis le point final à ces discussions, en permettant la fin du contrat un an avant son terme.

Interrogé en 2017, le directeur exécutif du circuit à l'époque, Razlan Razali (qui fut notamment par la suite responsable des écuries Petronas SRT et RNF en MotoGP), avait aussi mis en avant, au-delà des questions économiques et de spectacle, l'influence de l'arrivée de Singapour au calendrier F1, qui avait phagocyté selon lui les opportunités commerciales dans le sud-est asiatique.

Max Verstappen est le dernier vainqueur en date du Grand Prix de Malaisie F1.

Concernant la perspective d'un retour de la Formule 1, il avait déclaré : "Si toutes les cases sont cochées, elle reviendra. Nous voulons voir à quel point la F1 sera de nouveau excitante. Les nouveaux propriétaires doivent reprendre le contrôle de la F1 et de la compétition."

Un peu plus de six ans plus tard, la donne a clairement changé : sous l'impulsion de Liberty Media, de changements majeurs sur le plan réglementaire et avec l'aide de la série "Drive to Survive" de Netflix, la discipline connaît une période faste en termes de popularité et en matière économique. Son attractivité commerciale et celle des écuries sont aujourd'hui très importantes, notamment auprès de marchés qui étaient restés en retrait jusqu'ici.

Petronas est d'ailleurs un acteur notable du championnat, en tant que partenaire carburant et lubrifiants privilégié de Mercedes depuis 2010. Le projet d'un retour du GP de Malaisie a été révélé, toujours selon Reuters, lors d'une assemblée de l'entreprise dirigée par son président et directeur général, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, ce mardi. Les sources n'ont toutefois pas indiqué les raisons avancées pour la mise en marche de ce plan.

La compagnie a glané les droits de naming du Sepang International Circuit l'an passé, pour une période de trois ans. La piste accueille par ailleurs toujours un Grand Prix MotoGP, le Championnat du monde de vitesse moto y organisant également régulièrement des tests, à l'image dans les prochains jours du Shakedown (du 1er au 3 février) et des premiers essais de pré-saisons (du 6 au 8 février).