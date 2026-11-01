Résumé de course

Formule 1 GP de Mexico

Kimi Antonelli sacré champion du monde au GP de Mexico, Verstappen s'impose

Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Mexico, remporté par Max Verstappen devant Lewis Hamilton.

Filip Cleeren

Mis à jour: 1 nov. 2026, 22:31

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Photo de : Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, pilote Mercedes, est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Mexico, tandis que Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, a devancé Lewis Hamilton (Ferrari) pour remporter la course.

Verstappen a pris les commandes de l'épreuve lors de l'unique arrêt au stand, au 28e tour sur 71. Il a ainsi pris l'avantage sur Charles Leclerc, leader en début de course, avant de résister à son coéquipier Lewis Hamilton pour décrocher la victoire. De son côté, Antonelli a célébré son premier titre mondial en montant sur la troisième marche du podium. En l'absence de victoire de Russell ou de Hamilton, le résultat du jeune Italien n'avait aucune incidence sur l'issue du championnat. Il a néanmoins confirmé la maturité dont il a fait preuve tout au long de sa campagne en livrant une course maîtrisée, notamment en dépassant Leclerc dans la seconde moitié de l'épreuve.

Au départ, le poleman Lewis Hamilton a dû faire face à l'attaque de Leclerc pour la première place à l'approche du virage 2, puis dans la séquence des virages 4 et 5. Le Monégasque a coupé dans l'herbe pour dépasser son coéquipier, tandis que Hamilton perdait également du terrain face à Verstappen, troisième sur la grille. Le Néerlandais a profité de cette lutte entre les deux Ferrari pour s'emparer de la deuxième position.

"Je me suis fait pousser hors piste par mon propre coéquipier", a regretté Hamilton, tandis que Verstappen estimait lui aussi que Leclerc devait rendre la position. Le Monégasque n'a finalement écopé que de cinq secondes de pénalité pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage, une sanction jugée plutôt clémente par Verstappen comme par son propre coéquipier. "Il a de l'air propre devant lui, il n'a pas besoin de gérer ses pneus comme nous", a notamment souligné Hamilton.

Derrière eux, la deuxième Red Bull d'Isack Hadjar a été percutée par George Russell, auteur d'un mauvais départ. Le Britannique avait chuté de la deuxième à la sixième place et a écopé d'une pénalité de dix secondes.

Pour reprendre le point soulevé par Hamilton, Leclerc a rapidement creusé un écart de cinq secondes sur Verstappen, deuxième. Le Néerlandais était le seul pilote de tête à avoir pris le départ avec des pneus mediums plutôt que des tendres. Hamilton accusait quelques secondes de retard supplémentaires, devant les deux Mercedes et les deux McLaren. Grâce à un excellent envol, Oscar Piastri est remonté de la 12e place sur la grille à la septième position, à sept secondes du groupe de tête.

Leclerc et Verstappen se sont tous deux arrêtés au 28e tour pour leur unique passage aux stands. Le pilote Ferrari a chaussé des pneus mediums, tandis que le Néerlandais est reparti avec des tendres. Grâce notamment aux cinq secondes de pénalité infligées à Leclerc, Verstappen a réussi à prendre l'avantage sur la Ferrari dans la voie des stands, s'emparant ainsi de la tête de la course, malgré le choix d'une gomme plus fragile.

"Nous avons essentiellement besoin que tu nous sortes l'un de tes relais magiques au Mexique", a lancé Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Verstappen. L'arrêt de Hamilton au tour suivant, avec un passage aux mediums, a fait reculer les trois hommes de tête aux quatrième, cinquième et sixième places.

Antonelli a ainsi brièvement hérité de la première place, devant Russell et Lando Norris. Mercedes ne disposait toutefois pas de véritable option stratégique pour aller chercher la victoire. Une perspective qui n'avait sans doute aucune importance pour l'Italien, alors en route vers le titre mondial.

Antonelli a été le dernier de ce trio à passer par les stands, au 44e tour, soit bien après la mi-course. Cette stratégie a également montré que Red Bull n'avait guère de raisons de s'inquiéter de la dégradation des pneus tendres.

Mais alors qu'Antonelli venait de s'arrêter, abandonnant ainsi l'espoir de profiter d'une éventuelle intervention de la voiture de sécurité, la Cadillac de Valtteri Bottas a percuté le mur au virage 1 à la suite d'une défaillance de sa suspension avant gauche. L'incident a provoqué non seulement l'intervention de la voiture de sécurité, mais également un drapeau rouge. Bottas a été conduit au centre médical pour des examens de précaution, avant d'en ressortir sans blessure.

Après près de 40 minutes d'attente pour permettre la réparation des barrières de sécurité, la course a repris selon une procédure de départ classique. Verstappen menait devant Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Russell et Piastri. Tous étaient équipés de pneus tendres.

Au 47e tour, lors de la relance, Verstappen a dû se défendre face à Hamilton. Le Britannique a bénéficié d'un excellent envol pour dépasser Leclerc et s'emparer de la deuxième place.

Alors que Leclerc bloquait ses roues à l'approche du premier virage, Verstappen a résisté aux attaques de Hamilton dans le premier secteur, qui constitue la principale opportunité de dépassement du circuit mexicain. Le pilote Ferrari n'a toutefois pas relâché la pression et a continué à menacer la Red Bull de tête.

Antonelli ne voulait pas attendre de célébrer son titre mondial sur le podium du Foro Sol. Il a ainsi porté une attaque sur Leclerc pour lui ravir la troisième place au virage 4, au 48e tour. Toujours handicapé par un plat sur l'un de ses pneus après son blocage de roues à la relance, le Monégasque a ensuite dû résister à la pression de Norris dans la lutte pour la quatrième position.

La course a connu un nouveau rebondissement lorsque Arvid Lindblad est parti à la faute alors qu'il occupait la septième place, après un accrochage avec Piastri. La voiture de sécurité est une nouvelle fois entrée en piste.

Cette neutralisation a offert une nouvelle opportunité à Hamilton, qui avait commencé à perdre le contact avec Verstappen. Le Britannique pouvait encore espérer arracher la victoire à son ancien rival à la reprise de la course, au 65e tour.

Mais malgré plusieurs tours passés à mettre Verstappen sous pression, Hamilton a fini par manquer d'options et a dû se contenter de la deuxième place. Le Néerlandais a ainsi décroché sa troisième victoire de la saison, la troisième en quatre courses.

En larmes, Antonelli a franchi la ligne d'arrivée en troisième position pour savourer son titre mondial. À seulement 20 ans, il a effacé des tablettes le précédent record de précocité détenu par Sebastian Vettel, avec trois années d'avance.

Leclerc a conservé la quatrième place devant Norris, Russell et Piastri. Franco Colapinto a terminé huitième, devant Liam Lawson et Pierre Gasly, qui ont complété le top 10.

Outre les abandons de Lindblad et de Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman a également disparu des écrans après avoir subi des dégâts à la suspension à la suite d'un accrochage avec Nico Hülkenberg au virage 4, lors de la relance.

Les deux Aston Martin ont encore vécu une course particulièrement difficile. Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux été contraints de rentrer au garage après seulement sept tours, en raison de nouveaux problèmes liés à leur unité de puissance Honda.

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 M. Verstappen Red Bull 3 71

-

2 25 Red Bull Red Bull 2 L. Hamilton Ferrari 44 71

+0.799

0.799

0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 K. Antonelli Mercedes 12 71

+4.006

4.006

3.207 2 15 Mercedes Mercedes 4 C. Leclerc Ferrari 16 71

+10.707

10.707

6.701 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 71

+11.778

11.778

1.071 2 10 McLaren Mercedes 6 G. Russell Mercedes 63 71

+12.263

12.263

0.485 3 8 Mercedes Mercedes 7 O. Piastri McLaren 81 71

+19.475

19.475

7.212 3 6 McLaren Mercedes 8 F. Colapinto Alpine 43 71

+20.204

20.204

0.729 2 4 Alpine Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 71

+20.899

20.899

0.695 4 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 71

+21.483

21.483

0.584 3 1 Alpine Mercedes 11 G. Bortoleto Audi 5 71

+22.041

22.041

0.558 2 Audi Audi 12 I. Hadjar Red Bull 6 71

+22.503

22.503

0.462 3 Red Bull Red Bull 13 R. Hirakawa Haas 50 71

+25.373

25.373

2.870 5 Haas Ferrari 14 A. Albon Williams 23 71

+27.562

27.562

2.189 4 Williams Mercedes 15 C. Sainz Jr Williams 55 71

+28.638

28.638

1.076 3 Williams Mercedes 16 N. Hülkenberg Audi 27 71

+29.977

29.977

1.339 3 Audi Audi 17 S. Pérez Cadillac 11 71

+30.695

30.695

0.718 5 Cadillac Ferrari dnf A. Lindblad Racing Bulls 41 58

13 Laps

2 Abandon RB Red Bull dnf O. Bearman Haas 87 47

24 Laps

3 Abandon Haas Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 42

29 Laps

1 Abandon Cadillac Ferrari dnf L. Stroll Aston Martin 18 5

66 Laps

1 Abandon Aston Martin Honda dnf F. Alonso Aston Martin 14 5

66 Laps

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