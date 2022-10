Le GP de Mexico prolongé jusqu'en 2025

Charger le lecteur audio

La fête va se poursuivre à Mexico, du moins jusqu'en 2025. Alors que se tient ce week-end le Grand Prix de Mexico, vingtième manche de la saison 2022, il a été annoncé par la voix de la Formule 1 que l'épreuve conserverait sa place au sein du calendrier jusqu'en 2025, au minimum, après la signature d'une extension de contrat avec Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la discipline.

"Je suis très heureux d'annoncer que la Formule 1 continuera à courir à Mexico pour trois années de plus, dans le cadre de ce nouvel accord", a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali. "Chaque année, le Grand Prix attire un grand nombre de fans passionnés, et l'atmosphère y est incroyable. Je sais que tout le monde sera enthousiasmé par cette nouvelle."

"Je veux remercier la maire, Claudia [Sheinbaum], et l'ensemble du gouvernement et des institutions qui ont rendu cela possible. Nous avons des partenaires incroyables, des gens qui font un travail incroyable. C'est la F1 que nous aimons : de l'enthousiasme, de la passion, de l'énergie, un bel esprit sportif, des gens formidables qui se réunissent pour une expérience unique. Et aussi, pour la communauté, c'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité de montrer au monde entier ce qu'est le Mexique."

Le Grand Prix du Mexique de Formule 1 trouve ses racines au début des années 1960, déjà sur le circuit ayant plus tard été renommé Autódromo Hermanos Rodríguez, en hommage aux deux pilotes mexicains Pedro et Ricardo Rodríguez. Absent du calendrier lors de la décennie suivante, le Grand Prix a fait une seconde apparition de 1986 à 1992, sur une version modifiée du tracé. Enfin, depuis 2015 et sur un circuit encore remanié, les F1 roulent de nouveau au Mexique.