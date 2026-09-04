GP de Monaco : la FIA rétablit la pénalité de Gasly, Hadjar récupère son podium !

La Cour d'appel internationale de la FIA a examiné les appels de McLaren et Red Bull concernant le résultat du Grand Prix de Monaco 2026. La pénalité infligée à Pierre Gasly avait été supprimée, permettant au Français de terminer sur le podium et de prendre la place d'Isack Hadjar.

La FIA est finalement revenue sur cette décision et a rétabli la pénalité de Gasly, qui chute donc à la septième place, celle qu'il occupait initialement avant de voir sa sanction annulée. Isack Hadjar récupère ainsi son podium.

Gasly avait franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de Monaco en troisième position le 7 juin, mais deux pénalités de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands l'avaient rétrogradé à la septième place.

Alpine avait immédiatement demandé un droit de révision après avoir obtenu des éléments démontrant que Gasly n'avait pas dépassé la limite de 60 km/h. L'écurie avait même obtenu gain de cause lors de l'audience, la FOM, notamment chargée du chronométrage en F1, ayant reconnu qu'une erreur s'était produite dans la mesure de la distance de la voie des stands utilisée pour calculer les vitesses.

Toutefois, Pierre Gasly n'avait pas été le seul pilote à écoper d'une pénalité pour excès de vitesse. Oscar Piastri et George Russell avaient également été sanctionnés, mais avaient, quant à eux, purgé leur pénalité en piste et franchi la ligne d'arrivée respectivement en quatrième et en 12e position.

L'annulation de la pénalité de Gasly a forcément provoqué la colère des autres équipes. McLaren et Red Bull ont donc décidé de faire appel de la décision, tandis que Mercedes avait également déposé une demande de droit de révision avant de la retirer, estimant avoir peu de chances d'obtenir l'annulation de la pénalité infligée à Russell.

L'audience à eu lieu le 25 août dernier et a Cour d'appel internationale de la FIA a donc fait droit aux appels de McLaren et Red Bull, annulant la décision des commissaires qui avait supprimé les pénalités de Pierre Gasly.

"La Cour d'appel internationale de la FIA déclaré les appels recevables, déclare que les deux pénalités de cinq secondes infligées au pilote de la voiture n°10, Pierre Gasly, par les documents 73 et 75 sont maintenues et, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 14.12.1 et 14.12.2 du Règlement judiciaire et disciplinaire de la FIA, les rétablit", peut-on lire dans le document officiel de l'appel.

Isack Hadjar récupère sa troisième place au Grand Prix de Monaco. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La FIA a néanmoins promis de se pencher sur les dysfonctionnements vus à Monaco. Pierre Gasly avait en effet vu ses deux pénalités annulées après qu'Alpine eut apporté de nouveaux éléments suggérant que la distance utilisée par le système de chronométrage officiel ne correspondait pas à la trajectoire réellement suivie par la voiture.

En appel, la fédération a toutefois estimé que la référence utilisée pendant tout le week-end devait rester la même pour tous les pilotes et ne pouvait pas être remplacée rétroactivement par une nouvelle mesure uniquement pour Gasly. Les éléments apportés par Alpine ne permettant par ailleurs pas de prouver avec suffisamment de certitude que Gasly était réellement sous la limite de vitesse autorisée dans les stands, les deux pénalités ont donc été rétablies.

"La FIA prend acte de la décision rendue aujourd'hui par la Cour d'appel internationale (ICA) à l'issue de l'audience du mardi 25 août (affaire ICA-2026-06-07-08-09)", peut-on lire dans le communiqué officiel de la fédération.

"La décision de l'ICA fait droit aux appels de McLaren F1 Team et Red Bull Racing contre les décisions des commissaires sportifs figurant dans le document 99 du Grand Prix de Monaco, annulant de fait ces décisions."

"La FIA examine actuellement la méthodologie et le fonctionnement du système de chronométrage utilisé en Formule 1, ainsi que les dispositions réglementaires qui y sont liées. Elle examinera également d'autres procédures et processus judiciaires, notamment le droit de révision et les procédures d'appel."

"La FIA apporte son plein soutien au processus des commissaires sportifs, ainsi qu'à l'indépendance et à l'objectivité des différents panels de commissaires, qui jouent un rôle essentiel dans le sport automobile mondial."

"Les décisions des commissaires sont prises dans un environnement différent de celui de la Cour, cette dernière ayant accès à des conseils juridiques approfondis ainsi qu'à des arguments et éléments de preuve supplémentaires."

"Les commissaires de la FIA réévaluent constamment leurs procédures et participent à un important programme de développement professionnel. Chaque décision de l'ICA fait l'objet d'un examen attentif par les commissaires de la FIA afin de garantir un processus d'amélioration continue."