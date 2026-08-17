Le programme du GP des Pays-Bas F1 2026 : dates, horaires et infos

Après la trêve estivale, le Grand Prix des Pays-Bas va constituer la 12e manche de la saison 2026 de Formule 1, et se disputera avec un format sprint. C'est la dernière fois que Zandvoort sera arpenté avant un long moment, puisque le contrat pour figurer au calendrier ne sera pas prolongé au-delà de cette année.

Horaires du Grand Prix des Pays-Bas 2026

Date Séance Horaires français Vendredi 21 août Essais Libres 1 12h30 - 13h30 Qualifications Sprint 16h30 - 17h14 Samedi 22 août Sprint 12h00 Qualifications 16h00 - 17h00 Dimanche 23 août Course 15h00

Où regarder le Grand Prix des Pays-Bas ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix des Pays-Bas, les essais libres, les qualifications sprint et le sprint seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.

Le circuit de Zandvoort

Le Grand Prix des Pays-Bas s'apprête à quitter le calendrier. Photo de: Erik Junius

Situé à Zandvoort, petite ville côtière néerlandaise au bord de la mer du Nord, le "Circuit Park Zandvoort" est un lieu qui a accueilli la Formule 1 à 30 reprises entre 1952 et 1985, avant de faire son retour, porté par la ferveur autour de Max Verstappen, en 2021.

Plutôt étroit mais très rythmé, le tracé a été modernisé pour s'adapter aux standards de la Formule 1 et retrouver sa place au calendrier, avec désormais quelques virages relevés. Le plus notable est le banking conditionnant la ligne droite principale. Longue de 4,259 km, la piste propose 14 virages. En course, il faut boucler 72 tours, pour une distance totale de 306,587 km.

Les records F1 de Zandvoort (depuis 2021)

Record de la pole Max Verstappen

Red Bull 1'08"885 (moy. : 222,580 km/h) 2021 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'11"097

(moy. : 215,655 km/h) 2021

Les derniers polemen et vainqueurs du GP des Pays-Bas F1

Oscar Piastri a gagné à Zandvoort en 2025... et n'a plus remporté de Grand Prix depuis ! Photo de: Erik Junius

Année Pole position Victoire 2025 Oscar Piastri Oscar Piastri 2024 Lando Norris Lando Norris 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Max Verstappen Max Verstappen 2021

Max Verstappen Max Verstappen 1985

Nelson Piquet Niki Lauda 1984 Alain Prost Alain Prost 1983 Nelson Piquet René Arnoux 1982 René Arnoux Didier Pironi 1981 Alain Prost Alain Prost

La météo attendue à Zandvoort

Des températures fraîches attentent les pilotes pour chaque journée en piste à Zandvoort, puisque l'on attend 20°C au maximum, sous un ciel couvert ! De la pluie est même redoutée en début de week-end, surtout vendredi et samedi matin.

Course suivante : Grand Prix d'Italie (4-6 septembre)

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