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Formule 1 GP des Pays-Bas

Le programme du GP des Pays-Bas F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 12e manche de la saison 2026 de Formule 1, qui relance le championnat après la pause estivale. Le Grand Prix des Pays-Bas se disputera du vendredi 21 au dimanche 23 août sur le tracé de Zandvoort.

Basile Davoine
Publié:
Pays-Bas-2026-F1

Photo de : Motorsport.com

Après la trêve estivale, le Grand Prix des Pays-Bas va constituer la 12e manche de la saison 2026 de Formule 1, et se disputera avec un format sprint. C'est la dernière fois que Zandvoort sera arpenté avant un long moment, puisque le contrat pour figurer au calendrier ne sera pas prolongé au-delà de cette année. 

Horaires du Grand Prix des Pays-Bas 2026

Date Séance

Horaires français
Vendredi 21 août Essais Libres 1 12h30 - 13h30
  Qualifications Sprint 16h30 - 17h14
     
Samedi 22 août Sprint 12h00
  Qualifications 16h00 - 17h00
     
Dimanche 23 août Course 15h00

Où regarder le Grand Prix des Pays-Bas ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix des Pays-Bas, les essais libres, les qualifications sprint et le sprint seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.

Le circuit de Zandvoort

Le Grand Prix des Pays-Bas s'apprête à quitter le calendrier.

Le Grand Prix des Pays-Bas s'apprête à quitter le calendrier.

Photo de: Erik Junius

Situé à Zandvoort, petite ville côtière néerlandaise au bord de la mer du Nord, le "Circuit Park Zandvoort" est un lieu qui a accueilli la Formule 1 à 30 reprises entre 1952 et 1985, avant de faire son retour, porté par la ferveur autour de Max Verstappen, en 2021.

Plutôt étroit mais très rythmé, le tracé a été modernisé pour s'adapter aux standards de la Formule 1 et retrouver sa place au calendrier, avec désormais quelques virages relevés. Le plus notable est le banking conditionnant la ligne droite principale. Longue de 4,259 km, la piste propose 14 virages. En course, il faut boucler 72 tours, pour une distance totale de 306,587 km.

Les records F1 de Zandvoort (depuis 2021)

Record de la pole Netherlands Max Verstappen
Red Bull

1'08"885

(moy. : 222,580 km/h)

 2021
Meilleur tour en course United Kingdom Lewis Hamilton
Mercedes

1'11"097
(moy. : 215,655 km/h)

 2021

Les derniers polemen et vainqueurs du GP des Pays-Bas F1

Oscar Piastri a gagné à Zandvoort en 2025... et n'a plus remporté de Grand Prix depuis !

Oscar Piastri a gagné à Zandvoort en 2025... et n'a plus remporté de Grand Prix depuis !

Photo de: Erik Junius

Année Pole position Victoire
2025 Australia Oscar Piastri Australia Oscar Piastri
2024 United Kingdom Lando Norris United Kingdom Lando Norris
2023 Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
2022
 Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
2021
 Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
1985
 Brazil Nelson Piquet Austria Niki Lauda
1984 France Alain Prost France Alain Prost
1983 Brazil Nelson Piquet France René Arnoux
1982 France René Arnoux France Didier Pironi
1981 France Alain Prost France Alain Prost

La météo attendue à Zandvoort

Des températures fraîches attentent les pilotes pour chaque journée en piste à Zandvoort, puisque l'on attend 20°C au maximum, sous un ciel couvert ! De la pluie est même redoutée en début de week-end, surtout vendredi et samedi matin.

Course suivante : Grand Prix d'Italie (4-6 septembre)

Retrouvez le calendrier F1 2026 complet

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