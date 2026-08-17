Le programme du GP des Pays-Bas F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la 12e manche de la saison 2026 de Formule 1, qui relance le championnat après la pause estivale. Le Grand Prix des Pays-Bas se disputera du vendredi 21 au dimanche 23 août sur le tracé de Zandvoort.
Photo de : Motorsport.com
Après la trêve estivale, le Grand Prix des Pays-Bas va constituer la 12e manche de la saison 2026 de Formule 1, et se disputera avec un format sprint. C'est la dernière fois que Zandvoort sera arpenté avant un long moment, puisque le contrat pour figurer au calendrier ne sera pas prolongé au-delà de cette année.
Horaires du Grand Prix des Pays-Bas 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Vendredi 21 août
|Essais Libres 1
|12h30 - 13h30
|Qualifications Sprint
|16h30 - 17h14
|Samedi 22 août
|Sprint
|12h00
|Qualifications
|16h00 - 17h00
|Dimanche 23 août
|Course
|15h00
Où regarder le Grand Prix des Pays-Bas ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Pour le Grand Prix des Pays-Bas, les essais libres, les qualifications sprint et le sprint seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.
Le circuit de Zandvoort
Le Grand Prix des Pays-Bas s'apprête à quitter le calendrier.
Photo de: Erik Junius
Situé à Zandvoort, petite ville côtière néerlandaise au bord de la mer du Nord, le "Circuit Park Zandvoort" est un lieu qui a accueilli la Formule 1 à 30 reprises entre 1952 et 1985, avant de faire son retour, porté par la ferveur autour de Max Verstappen, en 2021.
Plutôt étroit mais très rythmé, le tracé a été modernisé pour s'adapter aux standards de la Formule 1 et retrouver sa place au calendrier, avec désormais quelques virages relevés. Le plus notable est le banking conditionnant la ligne droite principale. Longue de 4,259 km, la piste propose 14 virages. En course, il faut boucler 72 tours, pour une distance totale de 306,587 km.
Les records F1 de Zandvoort (depuis 2021)
|Record de la pole
| Max Verstappen
Red Bull
|
1'08"885
(moy. : 222,580 km/h)
|2021
|Meilleur tour en course
| Lewis Hamilton
Mercedes
|
1'11"097
|2021
Les derniers polemen et vainqueurs du GP des Pays-Bas F1
Oscar Piastri a gagné à Zandvoort en 2025... et n'a plus remporté de Grand Prix depuis !
Photo de: Erik Junius
|Année
|Pole position
|Victoire
|2025
|Oscar Piastri
|Oscar Piastri
|2024
|Lando Norris
|Lando Norris
|2023
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2022
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2021
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|1985
|Nelson Piquet
|Niki Lauda
|1984
|Alain Prost
|Alain Prost
|1983
|Nelson Piquet
|René Arnoux
|1982
|René Arnoux
|Didier Pironi
|1981
|Alain Prost
|Alain Prost
La météo attendue à Zandvoort
Des températures fraîches attentent les pilotes pour chaque journée en piste à Zandvoort, puisque l'on attend 20°C au maximum, sous un ciel couvert ! De la pluie est même redoutée en début de week-end, surtout vendredi et samedi matin.
Course suivante : Grand Prix d'Italie (4-6 septembre)
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