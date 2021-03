Le GP du Portugal intègre officiellement le calendrier F1 2021

Officiellement, l'épreuve indiquée sur le calendrier à la date du 2 mai 2021 restait jusqu'ici "à confirmer". C'est désormais chose faite puisque le retour du Grand Prix du Portugal a été annoncé de façon formelle par la Formule 1. Comme l'an passé, quand l'événement avait été intégré au programme dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la course se déroulera sur le Circuit de l'Algarve, à Portimão.

Lire aussi : Les fans vaccinés ou guéris du COVID pourront assister au GP de Bahreïn

Cette confirmation intervient après plusieurs semaines où, confinement aidant, l'épidémie de COVID a été contenue et le nombre de cas quotidiens grandement réduit par rapport aux sommets atteints fin janvier et début février. Cette situation très tendue sur le plan sanitaire avait posé la question de l'organisation de la manche d'ouverture du Championnat du monde d'Endurance, qui doit avoir lieu à Portimão le 4 avril prochain, de la manche de MotoGP sur le même circuit le 18 avril et donc d'un potentiel GP de F1 deux semaines plus tard. Pour le moment, la question de l'accueil du public reste en suspens et sera réglée dans les prochaines semaines.

Avec l'intégration officielle du Portugal au calendrier, ce sont donc pour le moment 23 dates qui sont prévues, avec une manche d'ouverture à Bahreïn le 28 mars et un GP d'Australie repoussé en novembre. La saison européenne démarrera dès la mi-avril sur le circuit d'Imola avant l'escale en Algarve. Le GP de Chine, qui a été reporté, n'a lui pas de date officielle mais n'a pas été formellement annulé. Bien entendu, l'évolution de la pandémie liée au nouveau coronavirus pourrait appeler à des modifications.

Calendrier F1 2021

28 mars GP de Bahreïn Sakhir 18 avril

GP d'Imola Imola 2 mai

GP du Portugal

Portimão 9 mai GP d'Espagne Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP du Canada Montréal 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 7 novembre GP de São Paulo Interlagos 21 novembre

GP d'Australie Melbourne 5 décembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 12 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi

partages