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Formule 1 GP du Qatar

5 choses à suivre au Grand Prix du Qatar de Formule 1

Découvrez les enjeux à connaître à l'occasion de l'avant-dernière manche de la saison 2026.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publié: 26 nov. 2026, 07:25

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La saison 2026 de Formule 1 approche de son terme, avec le Grand Prix du Qatar ce week-end, avant la finale d'Abu Dhabi la semaine prochaine.

Les deux titres sont déjà attribués, Kimi Antonelli et Mercedes ayant décroché les couronnes pilotes et constructeurs. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y a plus rien à jouer. Voici donc cinq points à suivre à Losail.

Max Verstappen en passe de décrocher la deuxième place

Max Verstappen et George Russell.

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Depuis que Kimi Antonelli a remporté cinq courses consécutives en début de saison, la F1 attendait de voir le pilote italien devenir le plus jeune champion du monde de son histoire. C'est arrivé dès Mexico, au début du mois, et désormais l'attention s'est tournée vers la lutte pour la deuxième place.

Malgré les déclarations des prétendants affirmant que cette distinction leur importait peu, la bataille promettait d'être passionnante à plusieurs égards. Mais Max Verstappen fait tout son possible pour priver la F1 de ce suspense et se trouve en bonne position pour régler l'affaire dès ce week-end au Qatar.

Le pilote Red Bull arrive sur le circuit international de Losail fort de neuf podiums consécutifs, dont quatre victoires lors des six derniers Grands Prix. Il possède 37 points d'avance sur son plus proche poursuivant et, avec seulement 25 points encore à distribuer à Abu Dhabi après le Qatar, la dynamique comme les calculs jouent largement en sa faveur.

Le quadruple champion du monde n'a clairement que peu d'intérêt à terminer deuxième. Il pourrait même être victime d'un nouvel épisode de grippe lorsque la FIA organisera son gala de remise des prix à Shanghai, le 12 décembre. Malgré tout, décrocher la place de vice-champion constituerait une belle performance, sachant qu'après le Grand Prix des Pays-Bas, il occupait la sixième place du classement, à 71 points de George Russell et Lewis Hamilton, alors à égalité à la deuxième position.

Alors que Verstappen est proche de s'assurer l'anecdotique statut de vice-champion 2026, l'attention pourrait bientôt se porter sur la lutte pour la troisième place. Trois petits points séparent Russell, Hamilton et Lando Norris, de quoi donner aux trois pilotes de solides raisons de se battre au Qatar avant le dernier affrontement à Abu Dhabi.

Pirelli impose à nouveau une limite de tours

Des mécaniciens Audi

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

C'est devenu une habitude depuis le retour de la F1 au Qatar en 2023 : Pirelli impose une durée maximale aux relais pour l'épreuve.

La première édition de la course avait été marquée par une limite de 18 tours en raison de nombreuses défaillances pneumatiques, en partie provoquées par le profil des vibreurs, qui avaient ensuite été modifiés.

Le circuit de Losail comporte toutefois toujours de nombreux virages exigeants à moyenne vitesse. En 2024, deux crevaisons avaient ainsi été recensées alors que les équipes poussaient les pneus mediums jusqu'à des relais de 35 tours. Pirelli avait donc imposé une limite de 25 tours par relais l'an passé. Celle-ci passe à 27 tours cette année, les monoplaces répondant au règlement 2026 étant légèrement moins rapides.

"Nous avons augmenté la limite de deux tours", a expliqué Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli en F1. "Nos tests en laboratoire nous ont montré que cette limite était, disons, acceptable, sans risque particulier. Mais nous savons que le problème au Qatar vient de l'usure très localisée, particulièrement à l'avant, où l'on atteint facilement 100% d'usure après 25 ou 26 tours en moyenne."

"Cela génère davantage de contraintes sur le pneu, car la gomme de la bande de roulement ne protège alors plus la structure. À cela s'ajoutent des charges latérales élevées et une température importante de la carcasse."

"Ce sont les facteurs qui influencent le plus la résistance du pneu. Nous allons donc conserver la même limitation du nombre de tours afin d'imposer deux arrêts et d'éviter tout risque de rouler plusieurs tours avec la sous-couche de gomme exposée, ce qui pourrait entraîner des problèmes d'intégrité du pneu."

Red Bull et McLaren se disputent la troisième place

Isack Hadjar et Lando Norris

Photo de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

La principale bataille à suivre au championnat constructeurs oppose Red Bull à McLaren pour la troisième place. Elle a été particulièrement intéressante : l'écurie de Milton Keynes a inscrit 152 points entre l'Azerbaïdjan et le Mexique, contre seulement 59 pour McLaren, tandis que la RB22 remontait progressivement aux avant-postes.

Mais McLaren a en réalité légèrement fait mieux que Red Bull au Brésil et à Las Vegas, avec 66 points contre 58. Le retard de l'équipe papaye n'est plus que de neuf points : tout reste donc à jouer lors des deux dernières manches.

Les résultats précédents au Qatar sont à relativiser puisque les monoplaces sont entièrement nouvelles cette saison. Alors, quel est l'état d'esprit chez McLaren ?

"Cela représente beaucoup d'argent pour toute l'équipe, pour chaque personne qui la compose", a déclaré Lando Norris mercredi à Las Vegas. "Comme toujours, Oscar et moi subissons naturellement une certaine pression pour aller chercher de bons résultats, ramener des points à l'équipe et placer nos deux voitures aux avant-postes."

"Je peux clairement confirmer que terminer troisième du championnat est important pour nous", a ajouté le directeur de McLaren, Andrea Stella, après les qualifications. "Nous abordons donc cette course comme toute la dernière partie de la saison, avec l'objectif de récupérer les points que nous avons perdus."

"En particulier lors du précédent triple-header, ainsi qu'en Malaisie et à Bakou, nous avons laissé échapper quelques points qui nous ont placés dans la position de chassés que nous occupons aujourd'hui. Nous abordons cette échéance avec une grande détermination. La voiture devient de plus en plus rapide sur des circuits comme celui-ci. Pas nécessairement assez pour nous permettre de battre Red Bull."

Elle l'a toutefois été suffisamment pour signer un double podium derrière Verstappen, même si les circonstances lui ont été quelque peu favorables.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton très surveillés

Lewis Hamilton et Charles Leclerc

Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Chez Ferrari, la pression médiatique et celle des supporters sont probablement sans équivalent dans le paddock. Mais l'attention dont la Scuderia fera l'objet au Grand Prix du Qatar ne sera sans doute pas tout à fait celle qu'elle espère.

Comme à São Paulo, il y a trois semaines, après leur accrochage au Mexique le week-end précédent, Charles Leclerc et Lewis Hamilton peuvent s'attendre à consacrer une partie de leur journée presse à Losail à évoquer leur nouvel accrochage de Las Vegas. Et si leur préparation médiatique peut les aider à répondre aux questions, parvenir à terminer la course de dimanche sans se percuter pourrait se révéler un défi bien plus important.

Une partie du problème vient du fait que, malgré la première saison difficile d'Hamilton chez Ferrari, les deux pilotes ont été très proches en 2026. Ils se sont qualifiés l'un derrière l'autre à 12 reprises, ce qui leur a donné de nombreuses occasions de mettre à l'épreuve la détermination de l'autre une fois les feux éteints.

Dans ces conditions, il ne serait pas surprenant de les retrouver à nouveau dans un combat rapproché au Qatar. Après les événements récents, le moindre duel entre les deux hommes sera observé de très près.

Ferrari doit absolument régler ce problème si elle veut terminer 2026 sur une bonne note et préparer au mieux sa lutte pour le titre en 2027. Reste à savoir si elle peut y parvenir en quelques jours seulement. Les deux monoplaces rouges vont-elles à nouveau faire des étincelles sous les projecteurs ?

Qu'en est-il de courir à proximité d'une zone de guerre ?

La grille de départ à Losail

Photo de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Pendant très longtemps, personne dans le paddock ne savait vraiment si la course aurait lieu ce week-end. La guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël a déstabilisé le Moyen-Orient, et trois sites qataris avaient été frappés en mars. À moins de 160 kilomètres de là, Bahreïn reste également sous le feu des attaques, avec des frappes iraniennes recensées pas plus tard que le 21 novembre.

Losail a pourtant accueilli le MotoGP au début du mois sans incident majeur, même si Yamaha avait fait l'impasse sur l'épreuve en raison de "restrictions de déplacement déjà en vigueur à l'échelle de l'entreprise".

Dans le paddock de Formule 1, la plupart des acteurs s'en tiennent au discours : "Nous faisons confiance à la F1 et à la FIA".

"La situation sur place n'est évidemment pas simple en ce moment", a commenté Gabriel Bortoleto la semaine dernière, en développant davantage son raisonnement personnel que ses pairs. "Nous savons ce qui se passe."

"Mais, encore une fois, la Formule 1 est une entreprise qui pèse des milliards. C'est une entreprise qui fonctionne comme une société commerciale. Elle ne prendrait jamais le risque de mettre en jeu son image et nos vies – tout ce qui concerne les personnes qui travaillent dans le paddock – simplement pour organiser une course."

"Je suis donc certain qu'elle a de bonnes raisons de s'y rendre, avec des garanties de sécurité, des plans et tout ce qu'il faut sous contrôle. Je ne l'imagine pas nous mettre en danger sans raison, au risque qu'un incident grave se produise et que la réputation d'une entreprise comme celle-ci parte complètement en vrille."

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