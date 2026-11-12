Analyse

Formule 1 GP de São Paulo

Ce que le Grand Prix de São Paulo a révélé sur les F1 2026 sous la pluie

Les conditions changeantes rencontrées le jour de la course, après des qualifications perturbées par la pluie, ont constitué une première occasion de vérifier les craintes concernant le comportement des F1 2026 sur piste humide.

Stuart Codling

Publié: 12 nov. 2026, 08:00

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La question de ce qui pourrait se produire lors d'une course sous la pluie préoccupe les acteurs de la Formule 1 depuis le début de la saison. Elle a également suscité des commentaires inutilement alarmistes tout au long de l'année, atteignant leur paroxysme à l'approche du Grand Prix de São Paulo, disputé le week-end dernier à Interlagos, où la pluie était quasiment certaine pour les qualifications et la course, une première cette saison.

Si le Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, avait été interrompu par la pluie et la découverte d'un problème logiciel, la piste séchait rapidement lorsque la course avait finalement pu reprendre. Ce ne fut pas le cas au Brésil.

Les qualifications à Interlagos ont été interrompues pendant 80 minutes par un drapeau rouge après une forte au début de la séance. Dans la foulée, de nombreux médias ont repris une déclaration particulièrement marquante de George Russell.

"J'adore piloter sous la pluie ici, mais à un moment donné, si cela avait été une course, il n'aurait absolument pas fallu rouler dans ces conditions, car les risques d'assister à un accident vraiment, vraiment terrible auraient été très élevés", a-t-il déclaré.

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De quoi faire un titre accrocheur et alimenter les polémiques, mais le contexte faisait défaut. Au sein du paddock, le consensus après cette séance était plutôt que la FIA avait pris les bonnes décisions au bon moment, en interrompant immédiatement la Q1 au plus fort de l'averse, puis en faisant preuve d'une grande rigueur pour déterminer à quel moment les conditions permettraient de reprendre la séance en toute sécurité.

"De manière générale, je veux courir, mais je pense que samedi, la décision était parfaite", a déclaré Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie Ferrari, après la course. "Lorsque nous avons effectué le premier tour de Q1 avant le drapeau rouge, nous sommes revenus avec deux centimètres d'eau dans la voiture…"

La F1 a su braver la pluie à Interlagos.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Les conditions étaient trop extrêmes pour permettre la moindre activité en piste, hormis une course de bateaux dans la voie des stands. Les véritables interrogations portaient sur le comportement des monoplaces et de la dernière génération de pneus dans des conditions humides ou changeantes, mais suffisamment praticables pour permettre le déroulement des qualifications et de la course.

Historiquement, les pneus pluie de Pirelli, dotés de sculptures profondes, sont rarement utilisés. Une trop grande partie de leur plage de fonctionnement se situe en dehors des limites considérées comme acceptables pour disputer une course. Ils évacuent d'énormes quantités d'eau, mais leur gomme surchauffe trop rapidement lorsque la piste commence à sécher. Lorsque les conditions deviennent suffisamment humides pour justifier leur utilisation, un drapeau rouge est généralement imminent.

Les pneus intermédiaires sont donc devenus la référence en conditions humides. Mais ceux de cette année seraient trop "durs" et mettraient trop de temps à atteindre leur température de fonctionnement. En raison des restrictions imposées aux essais, Pirelli n'a tout simplement pas été en mesure de réaliser des comparaisons directes dans des conditions équivalentes avec les pneus plus étroits imposés cette saison.

On craint depuis longtemps que le manque d'adhérence des nouveaux intermédiaires, combiné à la réponse plus brutale du couple des moteurs de dernière génération, rende les F1 2026 dangereusement difficiles à piloter sur piste humide. D'où la vague d'inquiétudes qui a précédé le week-end brésilien.

Ce qui s'est finalement produit s'est révélé moins spectaculaire, mais aussi plus nuancé. La nature du revêtement d'Interlagos a parfois posé des problèmes de motricité, mais pas systématiquement. En parallèle, la FIA travaille depuis le début de l'année sur la gestion du déploiement de la puissance dans ces conditions.

Alexander Albon et Carlos Sainz (Williams)

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Une fois lancées, les qualifications ont laissé entrevoir une amélioration de l'utilisation des pneus pluie. Les intermédiaires se sont toutefois révélés un peu plus problématiques. Kimi Antonelli est parti à la faute lors de son tour de mise en grille, tandis que plusieurs autres pilotes ont expliqué que leur monoplace était redevenue particulièrement difficile à maîtriser lorsque la pluie, dans les dix derniers tours, a imposé un retour aux intermédiaires.

"Je pense que le point positif, c'est que nous pouvons utiliser les pneus pluie beaucoup plus qu'auparavant", a expliqué Vasseur. "C'est une bonne chose, car cela évite de devoir utiliser les intermédiaires lorsque les conditions sont très humides, ou de mélanger les deux types de pneus, ce qui comporte alors des risques."

"Je pense que les qualifications se sont plutôt bien passées… mais l'adhérence était aussi complètement différente. Il suffisait de voir le tour de mise en grille aujourd'hui : tout le monde était complètement à la limite. Je pense que c'est un circuit difficile dans ces conditions."

L'objectif de Pirelli pour l'année prochaine est de rapprocher les performances des différents pneus pluie, afin que les intermédiaires montent plus rapidement en température et que les pneus pluie résistent mieux à l'usure. Mais le défi technique est de taille, car les circuits présentent des caractéristiques très différentes en matière d'énergie transmise aux pneus.

"Il était difficile de les faire monter en température, mais ils s'usaient aussi assez rapidement", a expliqué Alexander Albon, qui a terminé 15e au Brésil. "Même lorsqu'ils sont froids, ils s'usent et on a l'impression qu'ils ne surchauffent jamais, ou qu'ils n'atteignent jamais leur température de fonctionnement."

"Et au moment où l'on commence à enchaîner les tours, la bande de roulement est déjà partie et l'on se retrouve en difficulté, à glisser partout. Au final, on ne se sent jamais vraiment bien à aucun moment de la course : on n'a jamais l'impression que le pneu fonctionne correctement."

Cela pourrait expliquer certaines particularités des premiers tours, lorsque les pilotes en tête de grille ont dû faire preuve d'une extrême prudence, faute de parvenir à ressentir le niveau d'adhérence disponible, tandis que certains de leurs rivaux partis plus loin, qui ont moins longtemps attendu l'extinction des feux, ont bénéficié de départs très réussis.

Même parmi ces derniers, les situations ont été contrastées. Max Verstappen et Lewis Hamilton ont rapidement intégré le top 10 après s'être élancés des 20e et 21e places, avant que Hamilton ne rétrograde au classement en raison de violentes pertes d'adhérence du train arrière de sa monoplace. Verstappen, comme Kimi Antonelli, a ensuite constaté une baisse des performances de sa voiture avec les pneus slicks.

Les qualifications ont été plus trempées que jamais à Interlagos !

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cette disparité de performances entre les différentes gommes, sur piste humide comme sur piste sèche, sera difficile à analyser. Le consensus reste toutefois que les pneus pluie doivent encore être développés. Il y a eu quelques critiques, mais pas les catastrophes redoutées et annoncées à grand renfort de commentaires alarmistes.

"Je pense que le niveau de performance des pneus pluie et intermédiaires n'est pas suffisant et que nous devons travailler avec Pirelli pour trouver de meilleurs pneus", a déclaré Carlos Sainz. "Car dans les conditions mixtes, l'intermédiaire reste un pneu très fragile à l'arrière. Le temps qu'il monte en température, l'avant est déjà usé."

"Et concernant les pneus pluie extrême, honnêtement, hier, nous avons beaucoup glissé et manqué d'adhérence à l'arrière. Ces deux types de pneus nécessitent donc encore un peu de développement."

Les données recueillies grâce aux roulages dans des conditions très variées ce week-end seront utiles, mais cet exemple reste isolé. Ce qui a fonctionné ou non à Interlagos ne sera pas nécessairement transposable ailleurs, compte tenu des différences de revêtement et de températures ambiantes.

"Je dirais que c'était assez délicat", a résumé Liam Lawson à propos du comportement des F1 2026 sous la pluie. "Le principal problème aujourd'hui, c'est que la température ambiante était beaucoup plus basse qu'hier. Ainsi, même s'il y avait moins d'eau, pendant les tours de mise en grille, les voitures étaient quasiment inconduisibles et les températures ne cessaient de baisser."

"Nous avons réussi à passer le départ de la course, mais dès qu'il pleut beaucoup, l'intermédiaire devient problématique… Ce n'est pas tant la quantité d'eau stagnante qui pose problème, mais le fait qu'on ne parvient pas à maintenir le pneu en température. Donc, si nous sommes sur un circuit comme Las Vegas et qu'il pleut, honnêtement, je pense que nous aurons des problèmes."

"Mais dans l'ensemble, nous avons évidemment réussi à passer un week-end pour la première fois avec ces pneus."

Avec Roberto Chinchero et Guilherme Longo

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