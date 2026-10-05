Le programme du Grand Prix de Singapour F1 2026 : dates, horaires et infos

Le Grand Prix de Singapour va constituer la 17e manche de la saison 2026 de Formule 1 et se courra pour la première fois au format sprint.

Le décalage horaire avec Singapour est de six heures, mais le fait qu'il s'agisse d'une épreuve disputée en soirée permet d'offrir au public français des horaires quasi habituels.

Horaires du Grand Prix de Singapour 2026

Date Séance Horaires français Vendredi 9 octobre Essais Libres 1 10h30 - 11h30 Qualifs sprint 14h30 - 15h14 Samedi 10 octobre Sprint 11h00 Qualifications 15h00 - 16h00 Dimanche 11 octobre Course 14h00

Où regarder le Grand Prix de Singapour ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Le circuit de Marina Bay

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le Grand Prix de Singapour a fait son apparition en Formule 1 en 2008 et a été la première épreuve nocturne de l'Histoire du championnat du monde. Même si elle est relativement récente au calendrier de la discipline, la course s'est rapidement fait une place de choix en mêlant un cadre particulièrement impressionnant à un circuit techniquement difficile, long et exigeant, notamment sur le plan physique dans des conditions de chaleur et d'humidité redoutables.

En raison de la pandémie de COVID, la course n'a pas été organisée en 2020 et 2021. Ses 16 premières éditions ont été marquées par des moments forts : en 2008, Renault a fait s'accidenter volontairement Nelson Piquet Jr., favorisant la victoire de Fernando Alonso alors qu'en 2013, Sebastian Vettel y signait sur sa Red Bull l'un des succès les plus impressionnants de son règne.

En 2017, l'accrochage entre les Ferrari et Max Verstappen marquait le début de la descente aux enfers pour la Scuderia dans la lutte contre Mercedes ; en 2018, Lewis Hamilton y signait une pole position restée dans les mémoires ; en 2019, aidé par une stratégie le favorisant, Vettel remportait sa dernière victoire en F1 ; en 2023, enfin, l'épreuve marquait l'unique défaite de Red Bull au terme de la saison, avec un succès de Carlos Sainz pour Ferrari.

La piste a été modifiée il y a trois ans par des travaux, qui ont éludé les anciens virages 16 à 19, et ce sera toujours le cas cette année. Situé en plein cœur de la Cité-État de Singapour, le circuit est sinueux et parfois très étroit mais possède également des zones plus dégagées et rapides moins caractéristiques des pistes urbaines.

Le circuit fait 4,940 km et est composé de 19 virages. En course, il faut boucler 62 tours, pour une distance totale de 306,143 km.

Les records F1 de Marina Bay (version 2023)

Record de la pole George Russell

Mercedes 1'29"158 (moy. : 198,941 km/h) 2025 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Ferrari 1'33"808

(moy. : 189,080 km/h) 2025

Les polemen et vainqueurs à Singapour en F1

George Russell l'avait emporté dans une course difficile physiquement en 2025. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 George Russell George Russell 2024 Lando Norris Lando Norris 2023 Carlos Sainz Carlos Sainz 2022

Charles Leclerc Sergio Pérez 2019 Charles Leclerc Sebastian Vettel 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg 2015 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel

La météo attendue à Singapour

Les deux premières journées ne devraient pas voir de pluie, mais le dimanche pourrait être touché par des averses. Les températures oscilleront entre 28 et 33°C.

Course suivante : Grand Prix des États-Unis (23-25 octobre)

Retrouvez le calendrier F1 2026 complet