Le programme du Grand Prix de Singapour F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la 17e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix de Singapour, qui se disputera du vendredi 9 au dimanche 11 octobre sur le circuit de Marina Bay.
Le Grand Prix de Singapour va constituer la 17e manche de la saison 2026 de Formule 1 et se courra pour la première fois au format sprint.
Le décalage horaire avec Singapour est de six heures, mais le fait qu'il s'agisse d'une épreuve disputée en soirée permet d'offrir au public français des horaires quasi habituels.
Horaires du Grand Prix de Singapour 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Vendredi 9 octobre
|Essais Libres 1
|10h30 - 11h30
|Qualifs sprint
|14h30 - 15h14
|Samedi 10 octobre
|Sprint
|11h00
|Qualifications
|15h00 - 16h00
|Dimanche 11 octobre
|Course
|14h00
Où regarder le Grand Prix de Singapour ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Le circuit de Marina Bay
Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Le Grand Prix de Singapour a fait son apparition en Formule 1 en 2008 et a été la première épreuve nocturne de l'Histoire du championnat du monde. Même si elle est relativement récente au calendrier de la discipline, la course s'est rapidement fait une place de choix en mêlant un cadre particulièrement impressionnant à un circuit techniquement difficile, long et exigeant, notamment sur le plan physique dans des conditions de chaleur et d'humidité redoutables.
En raison de la pandémie de COVID, la course n'a pas été organisée en 2020 et 2021. Ses 16 premières éditions ont été marquées par des moments forts : en 2008, Renault a fait s'accidenter volontairement Nelson Piquet Jr., favorisant la victoire de Fernando Alonso alors qu'en 2013, Sebastian Vettel y signait sur sa Red Bull l'un des succès les plus impressionnants de son règne.
En 2017, l'accrochage entre les Ferrari et Max Verstappen marquait le début de la descente aux enfers pour la Scuderia dans la lutte contre Mercedes ; en 2018, Lewis Hamilton y signait une pole position restée dans les mémoires ; en 2019, aidé par une stratégie le favorisant, Vettel remportait sa dernière victoire en F1 ; en 2023, enfin, l'épreuve marquait l'unique défaite de Red Bull au terme de la saison, avec un succès de Carlos Sainz pour Ferrari.
La piste a été modifiée il y a trois ans par des travaux, qui ont éludé les anciens virages 16 à 19, et ce sera toujours le cas cette année. Situé en plein cœur de la Cité-État de Singapour, le circuit est sinueux et parfois très étroit mais possède également des zones plus dégagées et rapides moins caractéristiques des pistes urbaines.
Le circuit fait 4,940 km et est composé de 19 virages. En course, il faut boucler 62 tours, pour une distance totale de 306,143 km.
Les records F1 de Marina Bay (version 2023)
|Record de la pole
| George Russell
Mercedes
|
1'29"158
(moy. : 198,941 km/h)
|2025
|Meilleur tour en course
| Lewis Hamilton
Ferrari
|
1'33"808
|2025
Les polemen et vainqueurs à Singapour en F1
George Russell l'avait emporté dans une course difficile physiquement en 2025.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
|Année
|Pole position
|Victoire
|2025
|George Russell
|George Russell
|2024
|Lando Norris
|Lando Norris
|2023
|Carlos Sainz
|Carlos Sainz
|2022
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez
|2019
|Charles Leclerc
|Sebastian Vettel
|2018
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2017
|Sebastian Vettel
|Lewis Hamilton
|2016
|Nico Rosberg
|Nico Rosberg
|2015
|Sebastian Vettel
|Sebastian Vettel
|2014
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2013
|Sebastian Vettel
|Sebastian Vettel
La météo attendue à Singapour
Les deux premières journées ne devraient pas voir de pluie, mais le dimanche pourrait être touché par des averses. Les températures oscilleront entre 28 et 33°C.
Course suivante : Grand Prix des États-Unis (23-25 octobre)
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Le programme du Grand Prix de Singapour F1 2026 : dates, horaires et infos
Pourquoi Marc Márquez est-il devenu si sérieux ?
Bastianini dans la lutte pour le podium : "J'espère que ce n'est pas un hasard"
Stella défend la FIA après le chaos de Sepang : "Il faut accepter certains problèmes"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires