Le GP de Turquie désigné Grand Prix de l'année en F1

La Formule 1 a organisé sur son site internet un vote auprès des fans pour désigner la meilleure course de la saison 2020. Cette année, qui devait initialement compter 22 Grands Prix, en a finalement connu 17, dans le cadre d'un calendrier remanié en raison de la pandémie de COVID-19.

La campagne a vu l'arrivée, en remplacement d'épreuves annulées hors Europe principalement, de deux tracés inédits (Mugello et Portimão) et trois retours de pistes qui n'avaient plus été présents en discipline reine depuis plusieurs années (Nürburgring, Imola et Istanbul).

Les 17 courses de la saison ont été soumises pendant plusieurs jours au vote des internautes et ceux-ci ont désigné le Grand Prix de Turquie comme meilleure épreuve de l'année, avec un tiers des voix exprimées. Cette course a vu la victoire, dans des conditions humides et précaires, de Lewis Hamilton, qui scellait son septième titre mondial, devant Sergio Pérez et Sebastian Vettel.

L'épreuve d'Istanbul, qui avait également vu la première pole position de Lance Stroll, a devancé le GP d'Italie marqué par la première victoire de Pierre Gasly et le GP de Sakhir, théâtre du premier succès de Pérez. Ces trois courses ont récolté 76% des suffrages exprimés.

Course Voix récoltées GP de Turquie 33% GP d'Italie 25% GP de Sakhir 18% GP d'Autriche 5% GP de Toscane 4%

