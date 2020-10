Le GP de Turquie aura finalement lieu à huis clos

Les organisateurs de la course qui se déroulera le 15 novembre prochain à l'Istanbul Park avaient fait un pari plus qu'audacieux en ces temps de pandémie : recevoir jusqu'à 100'000 spectateurs grâce à une politique tarifaire extrêmement accessible. Les billets étaient effectivement vendus au prix de 30 lires turques pour chaque journée du week-end de course, soit 3,40 €. Sans surprise, il s'en était vendu pas moins de 40'000 en six heures.

Bien qu'une audience éventuelle de 100'000 spectateurs représente moins de la moitié de la capacité totale du circuit (220'000 personnes), les organisateurs ont été contraints de faire machine arrière, et le Grand Prix de Turquie aura lieu à huis clos. Cette décision a été prise par le comité sanitaire de la province d'Istanbul, qui s'est réuni à 10h (heure locale) ce lundi, alors que se poursuit la lutte contre le coronavirus.

Rappelons que les fans ont fait leur retour sur les circuits de Formule 1 au Mugello pour le Grand Prix de Toscane, avec la présence de 2880 privilégiés. Ils étaient ensuite environ 31'000 à Sotchi pour le Grand Prix de Russie et devraient également être admis au Nürburgring, à Portimão et à Imola.

Le Grand Prix de Turquie a précédemment eu lieu de 2005 à 2011, Felipe Massa étant le seul pilote à l'avoir remporté à plusieurs reprises – trois fois d'affilée de 2006 à 2008.

Avec Cem Özel

