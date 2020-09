Le GP de Turquie vise 100'000 spectateurs avec des billets à 3,40€ !

Le GP de Turquie est attendu sur l'Istanbul Park du 13 au 15 novembre prochains, le tracé ayant été ajouté ponctuellement à un calendrier 2020 particulier réalisé dans le cadre des contraintes inhérentes aux limitations liées à la pandémie de COVID-19.

Lire aussi : La F1 officialise le retour de la Turquie et un calendrier à 17 GP

Les organisateurs ne savaient initialement pas si la course allait être organisée à huis clos ou avec présence de public. Mais ce mardi, Vural Ak, président du promoteur Intercity, a révélé en conférence de presse que non seulement des spectateurs étaient attendus mais en grand nombre. Le caractère ouvert du site devrait permettre, selon lui, d'en accueillir en toute sécurité 100'000 , soit la moitié de sa capacité.

Interrogé sur le risque d'un pic de COVID-19 qui obligerait à un changement de plan, Ak a expliqué que les protocoles mis en place devraient permettre d'éviter que la foule ne soit trop compacte. "Nous devons être prêts à tout", a-t-il déclaré. "Si l'épidémie s'aggrave, la course peut se faire sans spectateurs."

"Cependant, nous connaissons la capacité de cette piste. Environ 220'000 spectateurs peuvent suivre la course dans les tribunes et dans les zones ouvertes. Actuellement, pour des raisons de sécurité, si nous fermons certaines sections, environ 100'000 spectateurs pourront regarder la course en suivant les règles de distanciation sociale."

Lire aussi : La F1 interdit tous les tests sur les nouveaux circuits 2020

Peut-être plus étonnant encore que le nombre de personnes attendues, le prix des places, fixé à 30 lires turques par jour, soit 3,40 euros. Intercity assure vouloir avant tout réussir l'événement plutôt que maximiser ses profits. "La Formule 1 a normalement certaines normes et le prix des billets se situe à un certain niveau."

"Toutefois, nous, Intercity, ne cherchons pas à en tirer un avantage financier et le gouvernement nous a encouragés. Le prix des billets est de 30 TL par jour. Il sera de 90 TL au total pour les trois jours. Les billets seront mis en vente la semaine prochaine et nous pensons que les billets se vendront très rapidement."

Enfin, concernant les inquiétudes sur le circuit en lui-même, qui n'a plus accueilli la F1, là encore Ak se veut rassurant : "Un officiel est venu voir l'asphalte et les infrastructures et nous a félicités, en disant que presque tout était comme au premier jour."

"Cependant, à deux mois et demi de la date prévue, une équipe plus expérimentée viendra voir quelles améliorations doivent être apportées. Nous pouvons faire ça, car nous avons gardé la piste prête comme s'il y avait une course tous les jours."

Avec Abdullah Çelik et Jonathan Noble

Voir aussi :