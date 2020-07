Encore trop tôt pour décider de l'avenir du GP des États-Unis

Même si cela n'a pas été officiellement annoncé, dans l'attente de la confirmation de la seconde partie du calendrier 2020 de F1, le GP des États-Unis est théoriquement prévu à sa date originale du 25 octobre. Cette épreuve pourrait être précédée par le GP du Canada, en lice pour le 11 octobre si un accord peut être trouvé avec les autorités locales, avant le Mexique le 1er novembre et le Brésil le 8 novembre. Là encore, sous réserve d'officialisation et d'en savoir un peu plus sur la suite de la campagne au-delà du GP d'Italie le 6 septembre.

La mise en place d'épreuves hors Europe est forcément plus compliquée en raison des voyages qu'elles impliquent et de leurs coûts. La Formule 1 souhaite l'organisation de ces Grands Prix long-courriers à la condition que des droits d'entrée soient payés, même si ces derniers ne devaient pas être au niveau habituel.

Lire aussi : Ferrari aura des évolutions d'envergure en Hongrie

Le circuit d'Austin est dans une situation particulièrement difficile car la course est financée par l'État du Texas et ce soutien est dépendant des sommes dépensées par les fans qui visitent la région au moment de la course. De plus, l'État a récemment été victime d'une recrudescence du nombre de cas de COVID-19.

"Je ne sais pas si nous pouvons dire que la course aura lieu ou non", a déclaré Epstein à Motorsport.com. "Une décision va être prise, mais elle n'a pas encore été prise. Je pense que la F1 fait tout pour avoir une course, si elle le peut. Nous n'avons pas besoin de faire pression pour avoir une réponse."

"Je compatis avec Chase [Carey], et toutes les choses qu'il doit mettre en balance, et j'ai confiance dans le fait qu'il va parvenir au plus grand nombre de destinations possible tout en évitant de bloquer les gens et les équipes et de ne pas pouvoir se rendre à la prochaine course, ou de devoir en annuler une à la dernière minute."

Selon Epstein, le COTA n'a pas besoin d'être averti longtemps à l'avance pour organiser un événement à huis clos. "Pour nous, il est facile d'organiser une course avec un préavis très court ; nous aurions probablement besoin de trois semaines. Nous sommes prêts, il suffit d'allumer les lumières. La F1 a des plans pour séparer les équipes et travailler avec un personnel limité."

"Faire venir du public demande plus de planification et plus de temps pour l'embauche et la préparation. Ils peuvent attendre jusqu'à la toute dernière minute pour décider s'ils veulent faire une course sans public chez nous, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont bientôt prendre une décision, pas seulement en fonction d'Austin, mais aussi du Mexique et du Canada."

"Vous devez avoir confiance dans le fait qu'ils vont faire ce qui est dans l'intérêt à long terme de I'activité, et cette définition sera différente cette année par rapport à une année normale. Je pense que s'ils peuvent rester dans une zone limitée [l'Europe] et disputer toutes les courses, je soutiens cette idée. S'ils peuvent venir au Texas dans le cadre d'une tournée en Amérique du Nord, j'aimerais beaucoup."

Lire aussi : Honda va apporter un moteur évolué en Autriche

Epstein reconnaît que l'aspect commercial est une question importante pour le COTA. "Nous ne sommes pas différents des autres promoteurs, nous devons obtenir ce qui fonctionne pour nous. Peut-être que les définitions de ce qui fonctionne sont différentes d'un lieu à l'autre. Mon intérêt est de voir la discipline bien se porter et rester en bonne santé, et nous sommes tous unis sur ce point. Si cela signifie ne pas avoir de course pendant un an sur notre circuit, alors l'objectif à long terme sera atteint."

"Si cela signifie qu'en tant que promoteurs, nous devons faire des sacrifices d'un point de vue financier, je pense que tout le monde est prêt à le faire. Cela dépend simplement de ce qui est réellement demandé et de ce qui peut être fait. Une chose que nous partageons tous, c'est l'intérêt commun de voir la F1 survivre à ce qui va être une année très difficile. Mais je pense que les fans le comprennent tous, et en tant que promoteur, je me rends compte des efforts qu'ils doivent faire et de ce qu'ils doivent endurer, j'apprécie ce qu'ils font. L'incertitude actuelle est acceptable."

Epstein affirme qu'il n'a pas évoqué la tenue du GP avec les autorités locales ou nationales : "En fait, je n'ai pas eu de conversations avec elles. Il n'y a aucune raison d'avoir de telles discussions avec elles pour le moment."

Avec Adam Cooper