Vettel s'éloigne de son rôle de directeur du GPDA

À l'issue de la saison 2022 de Formule 1, Sebastian Vettel a mis un terme à une carrière auréolée de 53 victoires et quatre titres de Champion du monde. Et en plus de son rôle de pilote, qu'il a occupé de 2007 à 2022, l'Allemand était aussi le directeur de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), aux côtés de George Russell, de la juriste Anastasia Fowle et de l'ancien pilote Alexander Wurz, également président de l'association.

Même s'il ne pilote plus aujourd'hui, Vettel restait impliqué dans les activités du GPDA. Néanmoins, comme l'a récemment confié Wurz, le quadruple champion a finalement décidé de prendre ses distances, malgré le souhait de ses pairs. "Sebastian a pris du recul dans son rôle de directeur actif", a indiqué Wurz, acteur de la grille F1 de 1997 à 2000 et en 2007, à PlanetF1. "Mais il reste bien sûr un membre clé du GPDA et de l'histoire du GPDA. Nous sommes toujours ravis lorsqu'il se joint à nos débats."

Depuis 2017, tous les pilotes de la grille font également partie du GPDA. Si George Russell a pris la place occupée précédemment par Romain Grosjean après le départ du Français de la Formule 1, à la fin de la saison 2020, Vettel ne devrait cependant pas être remplacé sur le court terme : Wurz a en effet assuré que le GPDA était en mesure de fonctionner avec un directeur de moins.

"Le statut du GPDA prévoit trois directeurs", a-t-il précisé. "Dans la majeure partie de l'histoire du GPDA, nous avons eu trois directeurs et cela nous va parfaitement bien. Étant donné que chaque membre dispose d'une voix et que la voix d'un directeur est la même que celle d'un membre, le fait d'avoir trois ou quatre directeurs n'a aucune influence sur le résultat."

Les directeurs du GPDA depuis 2010