Tous les résultats et classements du Grand Prix de Belgique F1 2026

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Fabien Gaillard
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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Carlos Sainz, Williams

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Jacques Villeneuve arrive dans le paddock.

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andy Stevenson, directeur sportif de l'écurie Aston Martin de F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Alexander Albon, Williams, Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Message de l'équipe Alpine F1 depuis la voie des stands

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

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George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

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Carlos Sainz, Williams

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
47

Belgium Grand Prix de Belgique

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 44

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 44

+1.952

1.952

 1.952   1 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 44

+11.586

11.586

 9.634   1 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 44

+17.245

17.245

 5.659   1 12   Ferrari Ferrari
5 Australia O. Piastri McLaren 81 44

+18.988

18.988

 1.743   1 10   McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull 6 44

+23.307

23.307

 4.319   3 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 44

+24.014

24.014

 0.707   1 6   McLaren Mercedes
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 44

+49.140

49.140

 25.126   1 4   Audi Audi
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 44

+50.406

50.406

 1.266   1 2   RB Red Bull
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 44

+1'16.037

1'16.037

 25.631   1 1   Alpine Mercedes
11 France P. Gasly Alpine 10 44

+1'16.991

1'16.991

 0.954   1     Alpine Mercedes
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 44

+1'17.523

1'17.523

 0.532   1     RB Red Bull
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 44

+1'18.348

1'18.348

 0.825   1     Audi Audi
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 44

+1'34.465

1'34.465

 16.117   2     Haas Ferrari
15 Thailand A. Albon Williams 23 44

+1'44.684

1'44.684

 10.219   1     Williams Mercedes
16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 44

+1'45.856

1'45.856

 1.172   1     Williams Mercedes
17 France E. Ocon Haas 31 44

+1'50.925

1'50.925

 5.069   2     Haas Ferrari
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 43

1 lap

     2     Cadillac Ferrari
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 42

2 laps

     2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 25

19 laps

     2   Abandon Aston Martin Honda
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 13

31 laps

     3   Abandon Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 0

44 laps

         Collision Mercedes Mercedes
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours en course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 44

1'48.890

   M 231.558
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 41

+0.208

1'49.098

 0.208 H 231.116
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 44

+0.408

1'49.298

 0.200 H 230.694
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.443

1'49.333

 0.035 H 230.620
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.564

1'49.454

 0.121 H 230.365
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.672

1'49.562

 0.108 H 230.138
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

+0.728

1'49.618

 0.056 H 230.020
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.444

1'50.334

 0.716 H 228.527
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 41

+1.613

1'50.503

 0.169 H 228.178
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.646

1'50.536

 0.033 H 228.110
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 44

+2.185

1'51.075

 0.539 H 227.003
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 39

+2.211

1'51.101

 0.026 H 226.950
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 22

+2.219

1'51.109

 0.008 H 226.933
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 42

+2.272

1'51.162

 0.053 H 226.825
15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 24

+2.473

1'51.363

 0.201 H 226.416
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 21

+3.004

1'51.894

 0.531 H 225.341
17 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 44

+3.010

1'51.900

 0.006 H 225.329
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 35

+3.121

1'52.011

 0.111 S 225.106
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 34

+4.058

1'52.948

 0.937 H 223.239
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 10

+4.630

1'53.520

 0.572 S 222.114
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 21

+5.090

1'53.980

 0.460 S 221.217
Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium
1 ItalyK. AntonelliMercedes 204 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 159 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4
3 United KingdomG. RussellMercedes 154 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 -
4 MonacoC. LeclercFerrari 126 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 103 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 92 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2 10/5
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 91 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3
8 FranceI. HadjarRed Bull 60 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10 8/6
9 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1 -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9 -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 22 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6 2/9
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - -
16 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - -
17 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

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