Tous les résultats et classements du Grand Prix de Belgique F1 2026
Découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Belgique, dixième manche de la saison 2026 de Formule 1.
GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
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Grand Prix de Belgique
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|44
|
-
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|44
|
+1.952
1.952
|1.952
|1
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|44
|
+11.586
11.586
|9.634
|1
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|44
|
+17.245
17.245
|5.659
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|44
|
+18.988
18.988
|1.743
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|44
|
+23.307
23.307
|4.319
|3
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|L. Norris McLaren
|1
|44
|
+24.014
24.014
|0.707
|1
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|44
|
+49.140
49.140
|25.126
|1
|4
|Audi
|Audi
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|44
|
+50.406
50.406
|1.266
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|44
|
+1'16.037
1'16.037
|25.631
|1
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|44
|
+1'16.991
1'16.991
|0.954
|1
|Alpine
|Mercedes
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|44
|
+1'17.523
1'17.523
|0.532
|1
|RB
|Red Bull
|13
|N. Hülkenberg Audi
|27
|44
|
+1'18.348
1'18.348
|0.825
|1
|Audi
|Audi
|14
|O. Bearman Haas
|87
|44
|
+1'34.465
1'34.465
|16.117
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|A. Albon Williams
|23
|44
|
+1'44.684
1'44.684
|10.219
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|C. Sainz Jr Williams
|55
|44
|
+1'45.856
1'45.856
|1.172
|1
|Williams
|Mercedes
|17
|E. Ocon Haas
|31
|44
|
+1'50.925
1'50.925
|5.069
|2
|Haas
|Ferrari
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|43
|
1 lap
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|42
|
2 laps
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|25
|
19 laps
|2
|Abandon
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|13
|
31 laps
|3
|Abandon
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|G. Russell Mercedes
|63
|0
|
44 laps
|Collision
|Mercedes
|Mercedes
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours en course
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tour
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|44
|
1'48.890
|M
|231.558
|2
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|41
|
+0.208
1'49.098
|0.208
|H
|231.116
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|44
|
+0.408
1'49.298
|0.200
|H
|230.694
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.443
1'49.333
|0.035
|H
|230.620
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|33
|
+0.564
1'49.454
|0.121
|H
|230.365
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+0.672
1'49.562
|0.108
|H
|230.138
|7
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.728
1'49.618
|0.056
|H
|230.020
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.444
1'50.334
|0.716
|H
|228.527
|9
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|41
|
+1.613
1'50.503
|0.169
|H
|228.178
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.646
1'50.536
|0.033
|H
|228.110
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|44
|
+2.185
1'51.075
|0.539
|H
|227.003
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|39
|
+2.211
1'51.101
|0.026
|H
|226.950
|13
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+2.219
1'51.109
|0.008
|H
|226.933
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|42
|
+2.272
1'51.162
|0.053
|H
|226.825
|15
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.473
1'51.363
|0.201
|H
|226.416
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|21
|
+3.004
1'51.894
|0.531
|H
|225.341
|17
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|44
|
+3.010
1'51.900
|0.006
|H
|225.329
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|35
|
+3.121
1'52.011
|0.111
|S
|225.106
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|34
|
+4.058
1'52.948
|0.937
|H
|223.239
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+4.630
1'53.520
|0.572
|S
|222.114
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+5.090
1'53.980
|0.460
|S
|221.217
|Voir les résultats complets
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|204
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|2
|L. HamiltonFerrari
|159
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|3
|G. RussellMercedes
|154
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|4
|C. LeclercFerrari
|126
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|5
|L. NorrisMcLaren
|103
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|6
|O. PiastriMcLaren
|92
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|7
|M. VerstappenRed Bull
|91
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|8
|I. HadjarRed Bull
|60
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|-
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|39
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|22
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|17
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
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