Tous les résultats et classements du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

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Fabien Gaillard
Publié:
Pierre Gasly, Alpine, Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Goldie

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson enters the paddock.

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Mo Farah

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May, Ferrari garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sam Claflin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Jackie Stewart

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
47

Grand Prix de Grande-Bretagne

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

-

     2 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 52

+0.427

0.427

 0.427   2 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 52

+0.772

0.772

 0.345   2 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 52

+1.149

1.149

 0.377   3 12   McLaren Mercedes
5 France I. Hadjar Red Bull 6 52

+1.598

1.598

 0.449   3 10   Red Bull Red Bull
6 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 52

+2.023

2.023

 0.425   2 8   RB Red Bull
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 52

+2.214

2.214

 0.191   2 6   RB Red Bull
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 52

+2.413

2.413

 0.199   2 4   Audi Audi
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 52

+3.229

3.229

 0.816   2 2   Alpine Mercedes
10 France P. Gasly Alpine 10 52

+3.445

3.445

 0.216   2 1   Alpine Mercedes
11 Australia O. Piastri McLaren 81 52

+4.014

4.014

 0.569   3     McLaren Mercedes
12 Spain C. Sainz Jr Williams 55 52

+4.391

4.391

 0.377   2     Williams Mercedes
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 52

+5.245

5.245

 0.854   2     Haas Ferrari
14 France E. Ocon Haas 31 52

+5.512

5.512

 0.267   2     Haas Ferrari
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 52

+7.403

7.403

 1.891   2     Cadillac Ferrari
16 Italy K. Antonelli Mercedes 12 52

+8.005

8.005

 0.602   3     Mercedes Mercedes
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 52

+8.162

8.162

 0.157   2     Cadillac Ferrari
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 51

1 lap

     2     Aston Martin Honda
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 51

1 lap

     2     Aston Martin Honda
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 46

6 laps

     2   Abandon Red Bull Red Bull
dnf Thailand A. Albon Williams 23 43

9 laps

     6   Abandon Williams Mercedes
dnf Germany N. Hülkenberg Audi 27 36

16 laps

     2   Abandon Audi Audi
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours en course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'31.777

   H 231.077
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 40

+0.324

1'32.101

 0.324 M 230.264
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 40

+0.491

1'32.268

 0.167 M 229.847
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.532

1'32.309

 0.041 H 229.745
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 36

+0.712

1'32.489

 0.180 M 229.298
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 45

+0.848

1'32.625

 0.136 M 228.961
7 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 51

+0.957

1'32.734

 0.109 S 228.692
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 43

+1.094

1'32.871

 0.137 H 228.355
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 42

+1.140

1'32.917

 0.046 M 228.242
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 36

+1.656

1'33.433

 0.516 S 226.981
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.855

1'33.632

 0.199 H 226.499
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 45

+1.871

1'33.648

 0.016 H 226.460
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.873

1'33.650

 0.002 H 226.455
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 42

+2.090

1'33.867

 0.217 S 225.932
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 44

+2.402

1'34.179

 0.312 H 225.183
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 25

+2.504

1'34.281

 0.102 H 224.940
17 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 31

+2.678

1'34.455

 0.174 H 224.525
18 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 43

+3.015

1'34.792

 0.337 H 223.727
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 44

+3.743

1'35.520

 0.728 H 222.022
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 50

+4.050

1'35.827

 0.307 S 221.311
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 31

+4.116

1'35.893

 0.066 H 221.159
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 41

+5.455

1'37.232

 1.339 H 218.113
Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 - - - - - - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 - - - - - - - - - - - - -
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 - - - - - - - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - -
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - -
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 - - - - - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 - - - - - - - - - - - - -
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 - - - - - - - - - - - - -
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40 - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18 - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26 - - - - - - - - - - - - -
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3 - - - - - - - - - - - - -
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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