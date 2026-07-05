Tous les résultats et classements du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026
Découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Grande-Bretagne, neuvième manche de la saison 2026 de Formule 1.
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Grand Prix de Grande-Bretagne
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|52
|
-
|2
|25
|Ferrari
|Ferrari
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|52
|
+0.427
0.427
|0.427
|2
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|52
|
+0.772
0.772
|0.345
|2
|15
|Ferrari
|Ferrari
|4
|L. Norris McLaren
|1
|52
|
+1.149
1.149
|0.377
|3
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|52
|
+1.598
1.598
|0.449
|3
|10
|Red Bull
|Red Bull
|6
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|52
|
+2.023
2.023
|0.425
|2
|8
|RB
|Red Bull
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|52
|
+2.214
2.214
|0.191
|2
|6
|RB
|Red Bull
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|52
|
+2.413
2.413
|0.199
|2
|4
|Audi
|Audi
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|52
|
+3.229
3.229
|0.816
|2
|2
|Alpine
|Mercedes
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|52
|
+3.445
3.445
|0.216
|2
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|O. Piastri McLaren
|81
|52
|
+4.014
4.014
|0.569
|3
|McLaren
|Mercedes
|12
|C. Sainz Jr Williams
|55
|52
|
+4.391
4.391
|0.377
|2
|Williams
|Mercedes
|13
|O. Bearman Haas
|87
|52
|
+5.245
5.245
|0.854
|2
|Haas
|Ferrari
|14
|E. Ocon Haas
|31
|52
|
+5.512
5.512
|0.267
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|S. Pérez Cadillac
|11
|52
|
+7.403
7.403
|1.891
|2
|Cadillac
|Ferrari
|16
|K. Antonelli Mercedes
|12
|52
|
+8.005
8.005
|0.602
|3
|Mercedes
|Mercedes
|17
|V. Bottas Cadillac
|77
|52
|
+8.162
8.162
|0.157
|2
|Cadillac
|Ferrari
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|51
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|19
|L. Stroll Aston Martin
|18
|51
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|M. Verstappen Red Bull
|3
|46
|
6 laps
|2
|Abandon
|Red Bull
|Red Bull
|dnf
|A. Albon Williams
|23
|43
|
9 laps
|6
|Abandon
|Williams
|Mercedes
|dnf
|N. Hülkenberg Audi
|27
|36
|
16 laps
|2
|Abandon
|Audi
|Audi
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours en course
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tour
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|37
|
1'31.777
|H
|231.077
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|40
|
+0.324
1'32.101
|0.324
|M
|230.264
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|40
|
+0.491
1'32.268
|0.167
|M
|229.847
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.532
1'32.309
|0.041
|H
|229.745
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|36
|
+0.712
1'32.489
|0.180
|M
|229.298
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|45
|
+0.848
1'32.625
|0.136
|M
|228.961
|7
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|51
|
+0.957
1'32.734
|0.109
|S
|228.692
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|43
|
+1.094
1'32.871
|0.137
|H
|228.355
|9
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|42
|
+1.140
1'32.917
|0.046
|M
|228.242
|10
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|36
|
+1.656
1'33.433
|0.516
|S
|226.981
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.855
1'33.632
|0.199
|H
|226.499
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|45
|
+1.871
1'33.648
|0.016
|H
|226.460
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|30
|
+1.873
1'33.650
|0.002
|H
|226.455
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|42
|
+2.090
1'33.867
|0.217
|S
|225.932
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|44
|
+2.402
1'34.179
|0.312
|H
|225.183
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|25
|
+2.504
1'34.281
|0.102
|H
|224.940
|17
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|31
|
+2.678
1'34.455
|0.174
|H
|224.525
|18
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|43
|
+3.015
1'34.792
|0.337
|H
|223.727
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|44
|
+3.743
1'35.520
|0.728
|H
|222.022
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|50
|
+4.050
1'35.827
|0.307
|S
|221.311
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|31
|
+4.116
1'35.893
|0.066
|H
|221.159
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|41
|
+5.455
1'37.232
|1.339
|H
|218.113
|Voir les résultats complets
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|171
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|131
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|125
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|O. PiastriMcLaren
|80
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|L. NorrisMcLaren
|79
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|C. LeclercFerrari
|79
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|M. VerstappenRed Bull
|73
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull
|42
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|30
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|14
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|302
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|204
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|159
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull
|115
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Alpine
|57
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Racing Bulls
|44
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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