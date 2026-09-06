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Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Italie F1 2026

Après la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix d'Italie, 13e manche de la saison 2026 de Formule 1.

Basile Davoine
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Grand Prix d'Italie 2026

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 53

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 53

+3.857

3.857

 3.857   1 18   Mercedes Mercedes
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 53

+14.718

14.718

 10.861   2 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 53

+19.056

19.056

 4.338   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 53

+19.253

19.253

 0.197   1 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 53

+24.655

24.655

 5.402   1 8   Ferrari Ferrari
7 France P. Gasly Alpine 10 53

+27.351

27.351

 2.696   1 6   Alpine Mercedes
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 53

+45.136

45.136

 17.785   1 4   RB Red Bull
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 53

+47.353

47.353

 2.217   1 2   Alpine Mercedes
10 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 53

+58.187

58.187

 10.834   1 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 53

+1'05.187

1'05.187

 7.000   1     Audi Audi
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 53

+1'06.187

1'06.187

 1.000   2     Audi Audi
13 Spain C. Sainz Jr Williams 55 53

+1'14.117

1'14.117

 7.930   2     Williams Mercedes
14 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 53

+1'15.609

1'15.609

 1.492   2     Red Bull Red Bull
15 United Kingdom O. Bearman Haas 87 53

+1'18.958

1'18.958

 3.349   1     Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas 31 52

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 52

1 lap

     2     Williams Mercedes
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 52

1 lap

     2     Cadillac Ferrari
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 51

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 26

 

     1   Abandon Aston Martin Honda
dnf Spain F. Alonso Aston Martin 14 23

 

     2   Abandon Aston Martin Honda
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 1

 

         Accident Ferrari Ferrari
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours en course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 53

1'23.504

   M 249.746
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 37

+0.738

1'24.242

 0.738 H 247.558
3 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 53

+0.860

1'24.364

 0.122 M 247.200
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 51

+0.886

1'24.390

 0.026 H 247.124
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 48

+1.360

1'24.864

 0.474 H 245.743
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 53

+1.423

1'24.927

 0.063 H 245.561
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 53

+1.429

1'24.933

 0.006 H 245.544
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 45

+1.621

1'25.125

 0.192 H 244.990
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+1.796

1'25.300

 0.175 M 244.487
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 52

+1.837

1'25.341

 0.041 S 244.370
11 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 53

+2.074

1'25.578

 0.237 M 243.693
12 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 46

+2.179

1'25.683

 0.105 M 243.394
13 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 52

+2.207

1'25.711

 0.028 M 243.315
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 47

+2.524

1'26.028

 0.317 H 242.418
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 31

+2.684

1'26.188

 0.160 M 241.968
16 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 42

+2.816

1'26.320

 0.132 M 241.598
17 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 31

+2.852

1'26.356

 0.036 H 241.497
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 51

+3.410

1'26.914

 0.558 M 239.947
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 51

+3.821

1'27.325

 0.411 S 238.818
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 8

+4.457

1'27.961

 0.636 S 237.091
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 11

+4.911

1'28.415

 0.454 H 235.874
Voir les résultats complets

Championnat pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy
1 ItalyK. AntonelliMercedes 267 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1
2 United KingdomG. RussellMercedes 201 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 171 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4
5 MonacoC. LeclercFerrari 155 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 127 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 116 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5
8 FranceI. HadjarRed Bull 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 29 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 21 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 6 - - - - - - - - - - 2/9 4 -
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy
1 GermanyMercedes 468 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43
2 ItalyFerrari 346 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8
3 United KingdomMcLaren 287 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22
4 AustriaRed Bull 204 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15
5 ItalyRacing Bulls 75 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5
6 FranceAlpine 62 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - -
8 GermanyAudi 16 2 - - - - - - - 4 4 2 4 -
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - -

 

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