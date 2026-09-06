Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Italie F1 2026
Après la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix d'Italie, 13e manche de la saison 2026 de Formule 1.
Photo de : Mark Thompson / Getty Images
Grand Prix d'Italie 2026
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|53
|
-
|2
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|53
|
+3.857
3.857
|3.857
|1
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|53
|
+14.718
14.718
|10.861
|2
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Norris McLaren
|1
|53
|
+19.056
19.056
|4.338
|1
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|53
|
+19.253
19.253
|0.197
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|53
|
+24.655
24.655
|5.402
|1
|8
|Ferrari
|Ferrari
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|53
|
+27.351
27.351
|2.696
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|53
|
+45.136
45.136
|17.785
|1
|4
|RB
|Red Bull
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|53
|
+47.353
47.353
|2.217
|1
|2
|Alpine
|Mercedes
|10
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|53
|
+58.187
58.187
|10.834
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|53
|
+1'05.187
1'05.187
|7.000
|1
|Audi
|Audi
|12
|N. Hülkenberg Audi
|27
|53
|
+1'06.187
1'06.187
|1.000
|2
|Audi
|Audi
|13
|C. Sainz Jr Williams
|55
|53
|
+1'14.117
1'14.117
|7.930
|2
|Williams
|Mercedes
|14
|L. Lawson Red Bull
|30
|53
|
+1'15.609
1'15.609
|1.492
|2
|Red Bull
|Red Bull
|15
|O. Bearman Haas
|87
|53
|
+1'18.958
1'18.958
|3.349
|1
|Haas
|Ferrari
|16
|E. Ocon Haas
|31
|52
|
1 lap
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|52
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|S. Pérez Cadillac
|11
|52
|
1 lap
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|51
|
2 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|26
|
|1
|Abandon
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Alonso Aston Martin
|14
|23
|
|2
|Abandon
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|1
|
|Accident
|Ferrari
|Ferrari
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours en course
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tour
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|53
|
1'23.504
|M
|249.746
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|37
|
+0.738
1'24.242
|0.738
|H
|247.558
|3
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|53
|
+0.860
1'24.364
|0.122
|M
|247.200
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|51
|
+0.886
1'24.390
|0.026
|H
|247.124
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|48
|
+1.360
1'24.864
|0.474
|H
|245.743
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|53
|
+1.423
1'24.927
|0.063
|H
|245.561
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|53
|
+1.429
1'24.933
|0.006
|H
|245.544
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|45
|
+1.621
1'25.125
|0.192
|H
|244.990
|9
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.796
1'25.300
|0.175
|M
|244.487
|10
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|52
|
+1.837
1'25.341
|0.041
|S
|244.370
|11
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|53
|
+2.074
1'25.578
|0.237
|M
|243.693
|12
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|46
|
+2.179
1'25.683
|0.105
|M
|243.394
|13
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|52
|
+2.207
1'25.711
|0.028
|M
|243.315
|14
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|47
|
+2.524
1'26.028
|0.317
|H
|242.418
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|31
|
+2.684
1'26.188
|0.160
|M
|241.968
|16
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|42
|
+2.816
1'26.320
|0.132
|M
|241.598
|17
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|31
|
+2.852
1'26.356
|0.036
|H
|241.497
|18
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|51
|
+3.410
1'26.914
|0.558
|M
|239.947
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|51
|
+3.821
1'27.325
|0.411
|S
|238.818
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+4.457
1'27.961
|0.636
|S
|237.091
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|11
|
+4.911
1'28.415
|0.454
|H
|235.874
|Voir les résultats complets
Championnat pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|267
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|2
|G. RussellMercedes
|201
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|4
|L. NorrisMcLaren
|171
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|5
|C. LeclercFerrari
|155
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|6
|M. VerstappenRed Bull
|127
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|7
|O. PiastriMcLaren
|116
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|51
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|29
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|12
|F. ColapintoAlpine
|21
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|15
|N. HülkenbergAudi
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|21
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|468
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|2
|Ferrari
|346
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|3
|McLaren
|287
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|4
|Red Bull
|204
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|5
|Racing Bulls
|75
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|6
|Alpine
|62
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|16
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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