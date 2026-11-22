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Formule 1 GP de Las Vegas
Tous les résultats et classements du Grand Prix de Las Vegas F1 2026
Après la victoire de Max Verstappen (Red Bull), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Las Vegas.
Basile Davoine
Publié: 22 nov. 2026, 05:49
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Course
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1
M. Verstappen Red Bull
3 50
-
1 25 Red Bull Red Bull 2
L. Norris McLaren
1 50
+0.639
0.639
0.639 1 18 McLaren Mercedes 3
O. Piastri McLaren
81 50
+1.529
1.529
0.890 1 15 McLaren Mercedes 4
K. Antonelli Mercedes
12 50
+2.574
2.574
1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5
P. Gasly Alpine
10 50
+2.927
2.927
0.353 1 10 Alpine Mercedes 6
F. Colapinto Alpine
43 50
+7.955
7.955
5.028 1 8 Alpine Mercedes 7
L. Hamilton Ferrari
44 50
+12.795
12.795
4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8
C. Sainz Jr Williams
55 50
+12.938
12.938
0.143 1 4 Williams Mercedes 9
G. Russell Mercedes
63 50
+13.192
13.192
0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10
C. Leclerc Ferrari
16 50
+17.554
17.554
4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11
N. Hülkenberg Audi
27 50
+22.720
22.720
5.166 1 Audi Audi 12
G. Bortoleto Audi
5 50
+28.602
28.602
5.882 1 Audi Audi 13
O. Bearman Haas
87 50
+28.843
28.843
0.241 1 Haas Ferrari 14
I. Hadjar Red Bull
6 50
+36.488
36.488
7.645 2 Red Bull Red Bull 15
L. Lawson Racing Bulls
30 50
+36.588
36.588
0.100 1 RB Red Bull 16
R. Câmara Haas
51 50
+47.814
47.814
11.226 2 Haas Ferrari 17
L. Stroll Aston Martin
18 50
+1'08.353
1'08.353
20.539 1 Aston Martin Honda 18
V. Bottas Cadillac
77 50
+1'11.673
1'11.673
3.320 2 Cadillac Ferrari 19
F. Alonso Aston Martin
14 49
1 lap
2 Aston Martin Honda dnf
A. Lindblad Racing Bulls
41 19
31 laps
1 Abandon RB Red Bull dnf
S. Pérez Cadillac
11 17
33 laps
Abandon Cadillac Ferrari dnf
A. Albon Williams
23 0
50 laps
Abandon Williams Mercedes Voir les résultats complets
Meilleurs tours
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h 1
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 50
1'35.591
S 233.532 2
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull 37
+0.353
1'35.944
0.353 S 232.673 3
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 49
+0.466
1'36.057
0.113 M 232.399 4
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 50
+0.591
1'36.182
0.125 M 232.097 5
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 44
+0.616
1'36.207
0.025 M 232.037 6
K. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 43
+0.644
1'36.235
0.028 S 231.969 7
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 47
+0.740
1'36.331
0.096 M 231.738 8
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 44
+0.743
1'36.334
0.003 M 231.731 9
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull 50
+0.859
1'36.450
0.116 M 231.452 10
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 44
+0.861
1'36.452
0.002 M 231.447 11
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 44
+1.010
1'36.601
0.149 M 231.090 12
C. Sainz Jr Williams
55 Williams Mercedes 49
+1.125
1'36.716
0.115 M 230.815 13
N. Hülkenberg Audi
27 Audi Audi 48
+1.447
1'37.038
0.322 M 230.050 14
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 44
+1.496
1'37.087
0.049 M 229.933 15
O. Bearman Haas
87 Haas Ferrari 43
+1.721
1'37.312
0.225 S 229.402 16
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 15
+2.292
1'37.883
0.571 S 228.064 17
R. Câmara Haas
51 Haas Ferrari 49
+2.309
1'37.900
0.017 S 228.024 18
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 42
+2.852
1'38.443
0.543 S 226.766 19
F. Alonso Aston Martin
14 Aston Martin Honda 28
+2.969
1'38.560
0.117 M 226.497 20
L. Stroll Aston Martin
18 Aston Martin Honda 43
+3.214
1'38.805
0.245 M 225.935 21
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 10
+3.705
1'39.296
0.491 S 224.818 Voir les résultats complets
Historique de pneus
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Constructeur Moteur 1 2 3 1
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull
S : 22
M : 31
2
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes
S : 19
M : 31
3
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes
S : 19
M : 31
4
K. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes
M : 19
S : 34
5
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes
S : 23
M : 31
6
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes
S : 23
M : 31
7
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari
S : 20
M : 30
8
C. Sainz Jr Williams
55 Williams Mercedes
S : 19
M : 31
9
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes
S : 22
M : 31
10
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari
S : 19
M : 31
11
N. Hülkenberg Audi
27 Audi Audi
S : 19
M : 31
12
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi
S : 19
M : 31
13
O. Bearman Haas
87 Haas Ferrari
M : 19
S : 31
14
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull
S : 21
M : 7
S : 27
15
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull
M : 17
S : 33
16
R. Câmara Haas
51 Haas Ferrari
S : 18
M : 3
S : 29
17
L. Stroll Aston Martin
18 Aston Martin Honda
S : 20
M : 30
18
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari
S : 19
M : 1
S : 30
19
F. Alonso Aston Martin
14 Aston Martin Honda
S : 19
M : 30
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull
S : 19
M : 0
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari
S : 17
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes
S : 0
Voir les résultats complets
Championnat Pilotes
Pos. Pilote Points 1
K. AntonelliMercedes
402 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 - - 2
M. VerstappenRed Bull
304 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 - - 3
L. HamiltonFerrari
267 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 - - 4
G. RussellMercedes
264 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 - - 5
L. NorrisMcLaren
264 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 - - 6
C. LeclercFerrari
250 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 - - 7
O. PiastriMcLaren
167 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 - - 8
I. HadjarRed Bull
122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - - 9
L. LawsonRacing Bulls
89 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - - - 10
P. GaslyAlpine
52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11
A. LindbladRacing Bulls
38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12
F. ColapintoAlpine
35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13
O. BearmanHaas
23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14
G. BortoletoAudi
14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - - 15
N. HülkenbergAudi
14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16
C. Sainz JrWilliams
11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17
E. OconHaas
7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18
F. AlonsoAston Martin
7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19
A. AlbonWilliams
5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Y. TsunodaRacing Bulls
1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21
R. HirakawaHaas
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22
L. StrollAston Martin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
V. BottasCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
S. PérezCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
R. CâmaraHaas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Championnat Constructeurs
Pos. Équipes Points 1 Mercedes 666 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 - - 2 Ferrari 517 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 - - 3 Red Bull 440 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 - - 4 McLaren 431 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 - - 5 Racing Bulls 114 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - - - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 28 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - - - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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