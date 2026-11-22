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Formule 1 GP de Las Vegas

Tous les résultats et classements du Grand Prix de Las Vegas F1 2026

Après la victoire de Max Verstappen (Red Bull), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Las Vegas.

Basile Davoine

Publié: 22 nov. 2026, 05:49

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1

M. Verstappen Red Bull

3 50

-

1 25 Red Bull Red Bull 2

L. Norris McLaren

1 50

+0.639

0.639

0.639 1 18 McLaren Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 50

+1.529

1.529

0.890 1 15 McLaren Mercedes 4

K. Antonelli Mercedes

12 50

+2.574

2.574

1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5

P. Gasly Alpine

10 50

+2.927

2.927

0.353 1 10 Alpine Mercedes 6

F. Colapinto Alpine

43 50

+7.955

7.955

5.028 1 8 Alpine Mercedes 7

L. Hamilton Ferrari

44 50

+12.795

12.795

4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8

C. Sainz Jr Williams

55 50

+12.938

12.938

0.143 1 4 Williams Mercedes 9

G. Russell Mercedes

63 50

+13.192

13.192

0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10

C. Leclerc Ferrari

16 50

+17.554

17.554

4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11

N. Hülkenberg Audi

27 50

+22.720

22.720

5.166 1 Audi Audi 12

G. Bortoleto Audi

5 50

+28.602

28.602

5.882 1 Audi Audi 13

O. Bearman Haas

87 50

+28.843

28.843

0.241 1 Haas Ferrari 14

I. Hadjar Red Bull

6 50

+36.488

36.488

7.645 2 Red Bull Red Bull 15

L. Lawson Racing Bulls

30 50

+36.588

36.588

0.100 1 RB Red Bull 16

R. Câmara Haas

51 50

+47.814

47.814

11.226 2 Haas Ferrari 17

L. Stroll Aston Martin

18 50

+1'08.353

1'08.353

20.539 1 Aston Martin Honda 18

V. Bottas Cadillac

77 50

+1'11.673

1'11.673

3.320 2 Cadillac Ferrari 19

F. Alonso Aston Martin

14 49

1 lap

2 Aston Martin Honda dnf

A. Lindblad Racing Bulls

41 19

31 laps

1 Abandon RB Red Bull dnf

S. Pérez Cadillac

11 17

33 laps

Abandon Cadillac Ferrari dnf

A. Albon Williams

23 0

50 laps

Abandon Williams Mercedes Voir les résultats complets

Meilleurs tours

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h 1

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 50

1'35.591

S 233.532 2

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 37

+0.353

1'35.944

0.353 S 232.673 3

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 49

+0.466

1'36.057

0.113 M 232.399 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 50

+0.591

1'36.182

0.125 M 232.097 5

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 44

+0.616

1'36.207

0.025 M 232.037 6

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 43

+0.644

1'36.235

0.028 S 231.969 7

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 47

+0.740

1'36.331

0.096 M 231.738 8

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 44

+0.743

1'36.334

0.003 M 231.731 9

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 50

+0.859

1'36.450

0.116 M 231.452 10

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 44

+0.861

1'36.452

0.002 M 231.447 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 44

+1.010

1'36.601

0.149 M 231.090 12

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes 49

+1.125

1'36.716

0.115 M 230.815 13

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 48

+1.447

1'37.038

0.322 M 230.050 14

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 44

+1.496

1'37.087

0.049 M 229.933 15

O. Bearman Haas

87 Haas Ferrari 43

+1.721

1'37.312

0.225 S 229.402 16

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 15

+2.292

1'37.883

0.571 S 228.064 17

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 49

+2.309

1'37.900

0.017 S 228.024 18

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 42

+2.852

1'38.443

0.543 S 226.766 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 28

+2.969

1'38.560

0.117 M 226.497 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 43

+3.214

1'38.805

0.245 M 225.935 21

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 10

+3.705

1'39.296

0.491 S 224.818 Voir les résultats complets

Historique de pneus

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur 1 2 3 1

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull

S : 22

M : 31

2

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes

S : 19

M : 31

3

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes

S : 19

M : 31

4

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes

M : 19

S : 34

5

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes

S : 23

M : 31

6

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes

S : 23

M : 31

7

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari

S : 20

M : 30

8

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes

S : 19

M : 31

9

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes

S : 22

M : 31

10

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari

S : 19

M : 31

11

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi

S : 19

M : 31

12

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi

S : 19

M : 31

13

O. Bearman Haas

87 Haas Ferrari

M : 19

S : 31

14

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull

S : 21

M : 7

S : 27

15

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull

M : 17

S : 33

16

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari

S : 18

M : 3

S : 29

17

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda

S : 20

M : 30

18

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari

S : 19

M : 1

S : 30

19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda

S : 19

M : 30

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull

S : 19

M : 0

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari

S : 17

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes

S : 0

Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points 1

K. AntonelliMercedes

402 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 - - 2

M. VerstappenRed Bull

304 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 - - 3

L. HamiltonFerrari

267 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 - - 4

G. RussellMercedes

264 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 - - 5

L. NorrisMcLaren

264 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 - - 6

C. LeclercFerrari

250 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 - - 7

O. PiastriMcLaren

167 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 - - 8

I. HadjarRed Bull

122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - - 9

L. LawsonRacing Bulls

89 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - - - 10

P. GaslyAlpine

52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11

A. LindbladRacing Bulls

38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12

F. ColapintoAlpine

35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13

O. BearmanHaas

23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14

G. BortoletoAudi

14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - - 15

N. HülkenbergAudi

14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16

C. Sainz JrWilliams

11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17

E. OconHaas

7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18

F. AlonsoAston Martin

7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19

A. AlbonWilliams

5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

Y. TsunodaRacing Bulls

1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21

R. HirakawaHaas

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22

L. StrollAston Martin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

V. BottasCadillac

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24

S. PérezCadillac

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

R. CâmaraHaas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 666 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 - - 2 Ferrari 517 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 - - 3 Red Bull 440 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 - - 4 McLaren 431 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 - - 5 Racing Bulls 114 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - - - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 28 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - - - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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