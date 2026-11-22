Résumé de course

Formule 1 GP de Las Vegas

Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas après 50 tours au suspense et à l'intensité rares.

Benjamin Vinel

Mis à jour: 22 nov. 2026, 05:42

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Jim Watson / AFP via Getty Images

Kimi Antonelli, auteur du meilleur temps des qualifications, ayant écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille pour dépassement de son quota d'unités de puissance, Max Verstappen a hérité de la pole position et conservé la tête au départ devant George Russell. Le top 5 est resté inchangé, avec Lando Norris, Isack Hadjar et Arvid Lindblad dans cet ordre, même si Hadjar a rapidement trouvé l'ouverture sur la McLaren dès le premier tour.

Seul pilote du top 10 à s'élancer en pneus mediums, Antonelli a perdu deux places au départ face aux Alpine, se retrouvant huitième devant les Ferrari, éliminées en Q2. Franco Colapinto, lui, a rapidement dégringolé de la septième à la 10e place, avant de sortir des positions rapportant des points.

Verstappen n'a pas réussi à creuser l'écart avec Russell, qui lui a brièvement ravi la tête au deuxième tour avant que le Néerlandais ne réplique immédiatement. Le Britannique n'a ensuite plus été en mesure d'attaquer le leader et s'est fait dépasser par l'autre Red Bull. Les deux pilotes se sont alors échangé les positions... jusqu'à ce que Lindblad ne dépasse remarquablement Norris puis Russell coup sur coup, même s'il n'a pas réussi à conserver l'avantage sur la Mercedes.

Pendant ce temps, Hadjar mettait la pression sur Verstappen pour la tête, tout en devant gérer les attaques de Russell. "Nous ne devons pas perdre de temps en tant qu'équipe", lui a-t-on indiqué à la radio. "Est-ce qu'il peut arrêter de défendre ?", a-t-il demandé au sujet de la conduite de son coéquipier. Hadjar a brièvement pris la tête peu après, avant de retomber à la troisième place quelques instants plus tard.

Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Au 10e tour, les dix premiers pilotes se tenaient encore en moins de quatre secondes. Russell a momentanément repris la tête (une nouvelle fois) tandis que Pierre Gasly se battait pour la troisième place, mais il n'a pas pu résister longtemps à Hadjar. Le top 4 n'a pas bougé pendant un instant, mais Norris a poursuivi sa dégringolade, jusqu'à se retrouver hors du top 10.

Russell a repris la tête aux 14e et 18e tours, mais il s'agissait une nouvelle fois d'attaques au virage 14, avant que Verstappen ne repasse devant sur la ligne droite de départ-arrivée. La deuxième fois, Hadjar s'est glissé en deuxième position.

Le nouveau champion du monde Antonelli est remonté à la quatrième place au 17e tour, après avoir été huitième au premier tour. Pendant ce temps, les Ferrari se battaient à la fois contre leurs rivales et entre elles pour la septième place. Charles Leclerc a demandé à son coéquipier de "faire attention à ne pas trop serrer", tandis que Lewis Hamilton lui a intimé de "dégager, bordel". Le Britannique a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage.

La voiture de sécurité est intervenue au 19e tour après que Sergio Pérez a envoyé Rafael Câmara en tête-à-queue et endommagé sa suspension avant. La quasi-totalité du peloton est rentrée aux stands immédiatement, le double arrêt de Red Bull permettant à Russell de retrouver la deuxième place. Lewis Hamilton, lui, est resté en piste en raison de sa position devant son coéquipier et de sa pénalité de 10 secondes. Pour ne pas retarder la Ferrari sœur dans les stands, il a changé de pneus au tour suivant et est ressorti en 14e position.

La voiture de sécurité

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pendant ce temps, Lindblad, sixième, a connu un tête-à-queue inhabituel sous régime de voiture de sécurité et a abandonné, faisant remonter Norris à la sixième place devant Leclerc et Gabriel Bortoleto.

Le drapeau vert a été agité au 26e tour, et l'aileron avant de Hadjar s'est brisé sans raison apparente. Le pilote Red Bull est rentré aux stands, Gasly héritant de la troisième place avant de la perdre face à Norris, en regain de forme, au 31e tour. Pendant ce temps, Hamilton n'a eu besoin que d'un tour pour retrouver le top 10.

Russell a repris la tête, une nouvelle fois brièvement, mais ses tentatives incessantes pour dépasser Verstappen ont permis à Norris de revenir dans la lutte. Le Britannique s'est alors attaqué au leader et l'a même temporairement dépassé.

Russell a retrouvé la deuxième place et a enfin réussi à dépasser Verstappen au virage 1, au 37e tour, plutôt qu'au virage 14, mais il n'a toujours pas réussi à conserver la tête. Antonelli, seul pilote du top 10 en pneus tendres, a même ravi la deuxième place à son coéquipier au 38e tour, avant de dépasser brièvement Verstappen pour la tête un tour plus tard.

Dans le même temps, plus loin dans le peloton, Leclerc et Hamilton se sont accrochés alors qu'ils se battaient pour la sixième place. Le second a été envoyé en tête-à-queue et s'est retrouvé dixième. Leclerc est lui retombé à la huitième place et a écopé d'une pénalité de 10 secondes.

Jusque-là, Verstappen n'avait semblé pouvoir être dépassé que temporairement, mais le pilote Red Bull s'inquiétait de la fin de course. "Vous devez regarder le déploiement d'énergie du dernier tour, parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient rester devant moi jusqu'à la ligne. Il faut donc voir ce que nous pouvons faire uniquement pour le dernier tour", a-t-il déclaré à la radio.

Antonelli et Verstappen se sont échangé la tête à plusieurs reprises, Antonelli passant devant avec 0,001 seconde d'avance sur la ligne d'arrivée au 43e tour, confirmant les inquiétudes exprimées précédemment par le Néerlandais. Red Bull a toutefois informé son pilote qu'il n'existait pas de meilleure stratégie de déploiement d'énergie pour le dernier tour.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Au 48e tour, Russell a tenté de dépasser Antonelli pour la deuxième place, mais a bloqué ses roues et percuté le mur, dégringolant à la neuvième place. Cela semblait laisser les deux premiers se disputer seuls la victoire... mais Antonelli a perdu du terrain à la fin du 49e tour et s'est retrouvé derrière les McLaren.

Verstappen a donc remporté la course depuis la pole position, devant Norris, qui était parti troisième mais était retombé à la 11e place avant de remonter jusqu'à la deuxième place, et Piastri, qui s'était élancé 15e et a réussi à décrocher un podium.

Antonelli a sauvé la quatrième place devant les deux Alpine de Gasly et Colapinto, tandis que les Ferrari d'Hamilton et Leclerc ont terminé à de décevantes septième et 10e places respectivement, séparées par Carlos Sainz et Russell.

Hadjar n'a pu faire mieux que 14e après la casse de son aileron avant, juste devant Lawson, qui devait s'élancer septième mais a dû partir depuis la voie des stands en raison d'une fuite de carburant et n'a jamais pu se refaire.

Alex Albon, qui devait partir 14e, a rencontré un problème de surchauffe des freins malgré une température de 12°C et n'a pas pu prendre part à la course.

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1

M. Verstappen Red Bull

3 50

-

1 25 Red Bull Red Bull 2

L. Norris McLaren

1 50

+0.639

0.639

0.639 1 18 McLaren Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 50

+1.529

1.529

0.890 1 15 McLaren Mercedes 4

K. Antonelli Mercedes

12 50

+2.574

2.574

1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5

P. Gasly Alpine

10 50

+2.927

2.927

0.353 1 10 Alpine Mercedes 6

F. Colapinto Alpine

43 50

+7.955

7.955

5.028 1 8 Alpine Mercedes 7

L. Hamilton Ferrari

44 50

+12.795

12.795

4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8

C. Sainz Jr Williams

55 50

+12.938

12.938

0.143 1 4 Williams Mercedes 9

G. Russell Mercedes

63 50

+13.192

13.192

0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10

C. Leclerc Ferrari

16 50

+17.554

17.554

4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11

N. Hülkenberg Audi

27 50

+22.720

22.720

5.166 1 Audi Audi 12

G. Bortoleto Audi

5 50

+28.602

28.602

5.882 1 Audi Audi 13

O. Bearman Haas

87 50

+28.843

28.843

0.241 1 Haas Ferrari 14

I. Hadjar Red Bull

6 50

+36.488

36.488

7.645 2 Red Bull Red Bull 15

L. Lawson Racing Bulls

30 50

+36.588

36.588

0.100 1 RB Red Bull 16

R. Câmara Haas

51 50

+47.814

47.814

11.226 2 Haas Ferrari 17

L. Stroll Aston Martin

18 50

+1'08.353

1'08.353

20.539 1 Aston Martin Honda 18

V. Bottas Cadillac

77 50

+1'11.673

1'11.673

3.320 2 Cadillac Ferrari 19

F. Alonso Aston Martin

14 49

1 lap

2 Aston Martin Honda dnf

A. Lindblad Racing Bulls

41 19

31 laps

1 Abandon RB Red Bull dnf

S. Pérez Cadillac

11 17

33 laps

Abandon Cadillac Ferrari dnf

A. Albon Williams

23 0

50 laps

Abandon Williams Mercedes Voir les résultats complets

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



11 h



Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"





Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



19 h



Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous





"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



21 h



"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari

Dernières actus





Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



3 min



Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !





Jack Miller furieux après le changement d'horaire du Sprint : "On ne court plus sous la pluie"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



7 h



Jack Miller furieux après le changement d'horaire du Sprint : "On ne court plus sous la pluie"





La grille de départ du GP du Portugal de MotoGP 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



8 h



La grille de départ du GP du Portugal de MotoGP 2026





Diogo Moreira s'estime "chanceux" après sa violente chute en highside à Portimão



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



8 h



Diogo Moreira s'estime "chanceux" après sa violente chute en highside à Portimão

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire