La F1 lance des GP virtuels pour remplacer les courses reportées

Si les rassemblements que constituent les Grands Prix de F1 sont progressivement bannis dans le monde entier en raison du coronavirus, il n'est en revanche pas impossible de se rassembler en ligne pour rouler. La discipline l'a bien compris et, après des initiatives non officielles ces derniers jours, elle a décidé de prendre le train en marche en lançant les F1 Esports Virtual Grands Prix.

Sans être plus précis, sans doute car les discussions sont en cours sur le sujet, il est indiqué qu'un certain nombre de pilotes de F1 actuels y participeront. Le principe est simple : les courses virtuelles seront organisées "à la place de tout Grand Prix reporté" et cela commencera dès ce week-end, avec le Virtual Grand Prix de Bahreïn, dimanche 22 mars. Pour le moment, cette initiative courra jusqu'en mai, mais pourra évidemment être prolongée en fonction des annulations ou reports annoncés au-delà.

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

La première course de ce nouveau championnat verra donc des pilotes de F1 aux côtés de stars "qui seront annoncées en temps voulu". Bien sûr, tous les participants joueront à distance et la diffusion, assurée dans la Gfinity Esports Arena (ou à distance si nécessaire), débutera à partir de 21h, heure française, sur tous les canaux officiels.

C'est évidemment sur le jeu officiel de la Formule 1, F1 2019, développé par Codemasters, que le GP virtuel de Sakhir se tiendra. Il s'agira d'une course représentant 50% de la distance de la véritable épreuve, soit 28 tours. La diffusion est prévue pour durer 1h30, la course étant précédée d'une période de qualifications pour déterminer la grille.

Il est précisé dans le communiqué : "En raison de la grande variété des niveaux de jeu des pilotes, les paramètres du jeu seront configurés de manière à encourager des courses compétitives et divertissantes. Cela inclut de piloter des voitures aux performances égales avec des réglages fixes, des dégâts réduits, et un anti-blocage au freinage et un contrôle de la traction en option pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le jeu."

S'il fallait s'en assurer, ces Virtual Grands Prix n'auront aucune incidence sur les Grands Prix réels. "La série est strictement destinée à divertir les fans, à leur faire vivre des courses dans ce scénario sans précédent qui a touché le monde entier, sans que les pilotes n'aient de points officiels à gagner pour le Championnat du monde."

La Formule 1 ne s'arrêtera pas là et compte bien essayer d'occuper l'espace et les fans lors des semaines où des GP ne sont pas prévus. "Pendant les week-ends hors course, la Formule 1 accueillera également des courses d'exhibition en ligne, où les fans du monde entier auront la possibilité d'affronter les pilotes de F1. De plus amples informations sur ces événements seront disponibles sur les réseaux sociaux officiels de la Formule 1 dans les semaines à venir."