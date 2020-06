Découvrez "Le Grand Rendez-Vous", le film avec Charles Leclerc

Baptisé Le grand Rendez-Vous, ce nouveau court-métrage reprend les codes de celui tourné en 1976 par Claude Lelouch mais cette fois-ci avec des autorisations préalables, ce qui n'avait pas été le cas à l'époque pour traverser les rues de Paris à toute allure.

Charles Leclerc était au volant d'une Ferrari SF90 Stradale et le réalisateur avait pris place à ses côtés. "J'ai eu droit au grand frisson, et j'espère que vous retrouverez ce frisson dans le film", a-t-il confié au micro de BFM TV, indiquant que la vitesse de 200 km/h avait été atteinte à plusieurs reprises. Le tournage a eu lieu en présence de John Elkann, président de Ferrari.

"Ferrari a réussi à organiser cette magnifique journée qui m'a permis de me remettre derrière le volant et ça fait du bien", avait déclaré Leclerc le jour du tournage. "Je ne me considère pas comme un acteur aujourd'hui, parce que j'ai seulement conduit, ce que je fais la plupart de l'année. [...] Je me suis beaucoup amusé et maintenant j'ai hâte de reprendre mon activité principale qui est celle d'être pilote. [...] Ça m'a vraiment beaucoup manqué. Je me suis préparé plus que jamais pendant car j'avais beaucoup de temps libre. Je suis très content que la saison recommence et j'ai hâte d'y être."

"On va essayer d'offrir un message d'espoir, pour montrer que malgré cette saloperie [le COVID-19, ndlr] la vie continue, que malgré ce virus les voitures continuent à tourner", a expliqué Claude Lelouch. "C'est un message d'espoir pour montrer que les choses sont peut-être maintenant un peu différentes, mais que l'enthousiasme est toujours là. Je me suis amusé comme un fou. On va essayer de vous offrir un tour de manège formidable, sur ce circuit qui est le plus beau du monde. J'espère que ce tour de manège va nous donner l'espoir et l'envie de continuer à faire joujou avec la vie."