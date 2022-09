Ces Grands Prix de F1 terminés sous Safety Car

Canada 1997 1 / 13 La course du GP du Canada 1997 se résume à un duel stratégique entre Michael Schumacher (Ferrari), sur une stratégie à deux arrêts, et David Coulthard (McLaren), qui tente de n'en faire qu'un. L'Écossais, alors en tête, échoue dans ce projet et doit repasser par les stands au 52e des 69 tours prévus ; un arrêt qui se passe mal car le pilote cale et ne repart que huitième. C'est peu après que survient le crash d'Olivier Panis (Prost). Photo de: Ercole Colombo

Canada 1997 2 / 13 Le Français, alors étonnant troisième du championnat au volant de sa Prost, a été renvoyé en fond de grille en tout début de course après un contact avec Mika Häkkinen (McLaren) qui l'a obligé à repasser par les stands. Au 52e tour, il tente de revenir dans le top 6, synonyme de points. Victime d'un problème de suspension, il percute très violemment un mur de pneus situé dans la portion rapide et étroite qui suit la première chicane de Montréal. Photo de: Sutton Motorsport Images

Canada 1997 3 / 13 Alors qu'il tente de s'extraire de sa monoplace, Panis se rend compte qu'il peine à bouger ses jambes. Victime de plusieurs fractures, le Français ne peut sortir seul. La piste étant en partie obstruée, la course est placée sous régime de Safety Car avant que la situation du pilote n'incite la direction de course à brandir le drapeau rouge pour permettre son évacuation en toute sécurité. L'épreuve ne reprendra pas. Photo de: LAT Images

Brésil 2003 4 / 13 Le Grand Prix du Brésil 2003 est disputé dans des conditions humides et voit de nombreux incidents survenir sur une piste détrempée sur laquelle des rigoles d'eau se forment régulièrement. Dans une image effrayante, Michael Schumacher (Ferrari) s'accidente ainsi à quelques mètres d'un engin de levage en train d'évacuer d'autres monoplaces. Photo de: LAT Images

Brésil 2003 5 / 13 La fin du GP se résume à un étonnant duel entre Kimi Räikkönen (McLaren) et Giancarlo Fisichella (Jordan). C'est alors que survient un double accident : Mark Webber pulvérise sa Jaguar dans la remontée vers la ligne droite de départ/arrivée. Le Safety Car est déployé. Alors que les deux leaders arrivent à vitesse raisonnable et évitent les débris laissés, ce n'est pas le cas de Fernando Alonso qui déboule trop vite et frappe de plein fouet une roue. Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Brésil 2003 6 / 13 Le suraccident est terrible et laisse craindre le pire mais Alonso parvient à s'extraire lui-même de son cockpit avant de s'asseoir au sol et d'être pris en charge par l'équipe médicale. Devant l'ampleur des dégâts, la course est cette fois immédiatement interrompue et ne reprendra pas. Le timing étant serré, la victoire est dans un premier temps à tort attribuée à Räikkönen avant que Fisichella ne soit désigné quelques jours plus tard. Photo de: Rainer W. Schlegelmilch

Malaisie 2009 7 / 13 La course du GP de Malaisie 2009 débute sur une piste totalement sèche mais sous la menace d'un énorme orage. Les 20 premiers tours se passent sans une seule goutte de pluie, avec Nico Rosberg (Williams) en tête devant Jarno Trulli (Toyota) et Jenson Button (Brawn) avant les premiers arrêts. Ceux-ci interviennent aux alentours du 15e tour et permettent ensuite à Button de reprendre l'avantage. Photo de: LAT Images

Malaisie 2009 8 / 13 Mais les choses commencent à se gâter au 20e passage : le ciel s'ouvre et la piste s'humidifie grandement par endroits. La plupart des pilotes chaussent les pneus pluie mais Timo Glock (Toyota) tente le pari des intermédiaires et cela paie : l'Allemand est bien plus rapide que la concurrence. Il s'empare même de la tête du classement quand Button décide de passer aussi par les stands pour chausser les intermédiaires. Mais la pluie finit par redoubler d'intensité au 30e tour : tous les pilotes doivent maintenant rechausser les pneus pluie. Photo de: LAT Images

Malaisie 2009 9 / 13 L'averse est bien trop importante et les voitures ne peuvent plus rouler sur cette piste véritablement inondée. La voiture de sécurité entre en scène mais rapidement le drapeau rouge est brandi. La direction de course attendra ensuite une cinquantaine de minutes pour définitivement annoncer la fin du GP, après moins d'une heure de roulage. Le classement du 31e tour scellera la victoire de Button. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Japon 2014 10 / 13 Couru sous la menace d'un typhon, le GP du Japon 2014 est intégralement disputé sous la pluie. L'épreuve, débutée sous Safety Car, est finalement réellement lancée au 10e tour et s'avère étonnamment calme. Les conditions semblent se stabiliser jusqu'à la marque des 40 tours où elles recommencent progressivement à empirer. Dans ce contexte, Adrian Sutil (Sauber) sort de piste au virage 7, placé sous double drapeau jaune pendant qu'un engin de levage intervient pour dégager sa F1. Photo de: Sutton Motorsport Images

Japon 2014 11 / 13 Au tour suivant, malheureusement, Jules Bianchi perd le contrôle de sa Marussia et celle-ci tire droit sur l'engin à cet endroit. Le choc, d'une violence inouïe, détruit la F1 et blesse grièvement le Français à la tête qui sombre dans le coma. La course est d'abord placée sous régime de Safety Car avant d'être définitivement interrompue. Bianchi décèdera de ses blessures neuf mois plus tard. Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images

Belgique 2021 12 / 13 Les conditions climatiques du dimanche après-midi au GP de Belgique 2021 sont telles que la F1 ne parvient pas à trouver de fenêtre pour pouvoir lancer la course. Après avoir mis en pause les règles sur la durée maximale d'une épreuve, la direction de course décide finalement de lancer les voitures en piste en effectuant deux tours derrière le Safety Car. Photo de: Erik Junius