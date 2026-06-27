La grille de départ du Grand Prix d'Autriche F1 2026

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George Russell (Mercedes) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix d'Autriche 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de : Eric Le Galliot

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1

George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

3

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Kimi Antonelli
(Mercedes)

5

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

7

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

9

Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Nico Hülkenberg
(Audi)

15

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Franco Colapinto
(Alpine)

17

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

19

Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)

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