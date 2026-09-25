La grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2026
George Russell (Mercedes) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
- Les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll sont envoyées en fond de grille après de multiples changements d'éléments moteur.
- Carlos Sainz a été pénalisé de cinq places pour non respect des drapeaux jaunes en qualifications.
- Sergio Pérez a été pénalisé de trois places pour pilotage trop lent sur la trajectoire de course en qualifications.
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2
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Charles Leclerc
|1
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George Russell
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4
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Isack Hadjar
|3
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Oscar Piastri
|
6
|
Lewis Hamilton
|5
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Lando Norris
|
8
|
Max Verstappen
|7
|
Pierre Gasly
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10
|
Oliver Bearman
|9
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Franco Colapinto
|
12
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Alexander Albon
|11
|
Liam Lawson
|
14
|
Carlos Sainz (P)
|13
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Esteban Ocon
|
16
|
Kimi Antonelli
|15
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Arvid Lindblad
|
18
|
Nico Hülkenberg
|17
|
Gabriel Bortoleto
|
20
|
Fernando Alonso (P)
|19
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Sergio Pérez (P)
|21
|
Lance Stroll (P)
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