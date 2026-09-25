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Formule 1 GP d'Azerbaïdjan

La grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2026

George Russell (Mercedes) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine
Mis à jour:
George Russell, Mercedes, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

  • Les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll sont envoyées en fond de grille après de multiples changements d'éléments moteur. 
  • Carlos Sainz a été pénalisé de cinq places pour non respect des drapeaux jaunes en qualifications.
  • Sergio Pérez a été pénalisé de trois places pour pilotage trop lent sur la trajectoire de course en qualifications.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 1

 

 

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

 3

 

 

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 5

 

 

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 7

 

 

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

 9

 

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

 11

 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz (P)
(Williams)

 13

 

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 15

 

 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 17

 

 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Fernando Alonso (P)
(Aston Martin)

 19

 

 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Sergio Pérez (P)
(Cadillac)

 21

 

 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)



 

 

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