La grille de départ du Grand Prix de Bahreïn F1 2026
Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Bahreïn 2026 de Formule 1, couru en Malaisie sur le circuit de Sepang. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
Photo de : Sona Maleterova / Getty Images
- Isack Hadjar (Red Bull) est pénalisé de 5 places pour l'utilisation d'un nouvel élément moteur hors quota.
- Franco Colapinto (Alpine) est pénalisé de 15 places : 5 pour l'accrochage qu'il a provoqué à Bakou, 10 pour l'utilisation d'un nouveau V6 hors quota.
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) est pénalisé de 30 places pour l'utilisation de plusieurs éléments moteur neufs et hors quota.
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2
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Lewis Hamilton
|1
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Max Verstappen
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4
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Charles Leclerc
|3
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Kimi Antonelli
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6
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Oscar Piastri
|5
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Lando Norris
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8
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Isack Hadjar (P) +5
|7
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George Russell
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10
|
Gabriel Bortoleto
|9
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Pierre Gasly
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12
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Fernando Alonso
|11
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Liam Lawson
|
14
|
Lance Stroll
|13
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Carlos Sainz
|
16
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Oliver Bearman
|15
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Nico Hülkenberg
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18
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Alexander Albon
|17
|
Esteban Ocon
|
20
|
Sergio Pérez
|19
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Arvid Lindblad (P) +30
|21
|
Franco Colapinto (P) +15
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