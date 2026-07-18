La grille de départ du Grand Prix de Belgique F1 2026
Kimi Antonelli (Mercedes) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Belgique 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
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- Lando Norris a été pénalisé de 10 place sur la grille pour changement d'un élément de son unité de puissance.
- Lance Stroll a été pénalisé de 10 places sur la grille pour changement d'un élément de son unité de puissance.
- Isack Hadjar a été pénalisé de 30 places sur la grille pour changements d'éléments de son unité de puissance.
- Fernando Alonso a été pénalisé de 20 places sur la grille pour changements d'éléments de son unité de puissance.
|
2
|
Max Verstappen
|1
|
Kimi Antonelli
|
4
|
Charles Leclerc
|3
|
George Russell
|
6
|
Oscar Piastri
|5
|
Lewis Hamilton
|
8
|
Gabriel Bortoleto
|7
|
Arvid Lindblad
|
10
|
Pierre Gasly
|9
|
Liam Lawson
|
12
|
Nico Hülkenberg
|11
|
Franco Colapinto
|
14
|
Carlos Sainz
|13
|
Lando Norris (P)
|
16
|
Alexander Albon
|15
|
Oliver Bearman
|
18
|
Valtteri Bottas
|17
|
Esteban Ocon
|
20
|
Lance Stroll (P)
|19
|
Sergio Pérez
|
22
|
Fernando Alonso (P)
|21
|
Isack Hadjar (P)
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