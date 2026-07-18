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La grille de départ du Grand Prix de Belgique F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Belgique 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Comme Crawford, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Toto Wolff, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Francesco Nenci, ingénieur en chef de course de l'écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Liam Lawson, Racing Bulls, Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
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2

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 1

 

 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 3

 

 

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

 5

 

 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 7

 

 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 9

 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 11

 

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

 13

 

 

 Lando Norris (P)
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

 15

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 17

 

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

 19

 

 

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Fernando Alonso (P)
(Aston Martin)

 21

 

 

 Isack Hadjar (P)
(Red Bull)



 

 

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