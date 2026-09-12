La grille de départ du Grand Prix d'Espagne F1 2026

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Lando Norris (McLaren) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix d'Espagne 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine
Mis à jour:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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  • Lance Stroll (Aston Martin) est envoyé en fond de grille en raison du remplacement de plusieurs éléments moteur.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 1

 

 

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 3

 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

 5

 

 

 Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Red Bull)

 7

 

 

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

 9

 

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 11

 

 

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 13

 

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

 15

 

 

 Yuki Tsunoda
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 17

 

 

 Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 19

 

 

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

 21

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

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