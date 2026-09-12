La grille de départ du Grand Prix d'Espagne F1 2026
Lando Norris (McLaren) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix d'Espagne 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.
Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
- Lance Stroll (Aston Martin) est envoyé en fond de grille en raison du remplacement de plusieurs éléments moteur.
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2
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Kimi Antonelli
|1
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Lando Norris
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4
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Lewis Hamilton
|3
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Max Verstappen
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6
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George Russell
|5
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Charles Leclerc
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8
|
Liam Lawson
|7
|
Oscar Piastri
|
10
|
Arvid Lindblad
|9
|
Franco Colapinto
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12
|
Gabriel Bortoleto
|11
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Pierre Gasly
|13
|
Esteban Ocon
|
16
|
Alexander Albon
|15
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Yuki Tsunoda
|
18
|
Fernando Alonso
|17
|
Carlos Sainz
|
20
|
Valtteri Bottas
|19
|
Sergio Pérez
|
22
|
Lance Stroll (P)
|21
|
Oliver Bearman
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