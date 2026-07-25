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La grille de départ du Grand Prix de Hongrie F1 2026

Lando Norris (McLaren) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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1

Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Lewis Hamilton
(Ferrari)

3

Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Kimi Antonelli
(Mercedes)

5

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Max Verstappen
(Red Bull)

7

George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

9

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Nico Hülkenberg
(Audi)

11

Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Pierre Gasly
(Alpine)

13

Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Fernando Alonso
(Aston Martin)

17

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Carlos Sainz
(Williams)

19

Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)

21

Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Cadillac)

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