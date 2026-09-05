Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

Evans voit en Pourchaire un atout pour Opel : "Il va apporter beaucoup de valeur"

Formule E
Formule E
Evans voit en Pourchaire un atout pour Opel : "Il va apporter beaucoup de valeur"

Comment Márquez aborde les prochains GP… et la menace Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Comment Márquez aborde les prochains GP… et la menace Bezzecchi

EL3 - Russell devant Hamilton et Verstappen avant les qualifications

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
EL3 - Russell devant Hamilton et Verstappen avant les qualifications
Résultats
Formule 1 GP d'Italie

La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Pierre Gasly (Alpine) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix d'Italie 2026 de F1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine
Mis à jour:
Pierre Gasly, Alpine

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Rejoignez Motorsport.com sur WhatsApp pour ne rien manquer de l'actualité !
  • Kimi Antonelli (Mercedes), Alexander (Albon) et Liam Lawson (Red Bull) sont envoyés en fond de grille après des changements d'éléments moteur. 

1

Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

George Russell
(Mercedes)

3

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

5

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Max Verstappen
(Red Bull)

7

Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

9

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

11

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Nico Hülkenberg
(Audi)

13

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Esteban Ocon
(Haas)

15

Japan Yuki Tsunoda
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

17

Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Fernando Alonso
(Aston Martin)

19

Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Kimi Antonelli (P)
(Mercedes)

21

New Zealand Liam Lawson (P)
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Alexander Albon (P)
(Williams)

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Meilleurs commentaires
Plus de
Basile Davoine

Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

La FIA dévoile la nouvelle F2 qui débutera en 2027

FIA F2
FIA F2
La FIA dévoile la nouvelle F2 qui débutera en 2027
Plus de
Mercedes

Hamilton s'inquiète de la vitesse de pointe de Mercedes à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Hamilton s'inquiète de la vitesse de pointe de Mercedes à Monza

Les pénalités d'Antonelli et Albon précisées à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Les pénalités d'Antonelli et Albon précisées à Monza

Le casque plein d'humour de Kimi Antonelli à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Le casque plein d'humour de Kimi Antonelli à Monza

Dernières actus

Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !